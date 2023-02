Jaké hrůzy působí dnešním mladým lidem internet v mobilu

8. 2. 2023

čas čtení 5 minut

Televize Channel 4 vysílala tak závažný nový film, že se stal tématem diskuse v politickém zpravodajství rozhlasu BBC. Jde o to, jaké děsivé způsoby vštěpuje dnešním mladým lidem na jejich mobilech všudypřítomná pornografie a jak se proti tomu zejména dívky neumějí bránit.

Recenze filmu Consent:

Consent - strašlivě nadčasový příběh o mužském sexuálním násilí



Nové neúprosné drama stanice Channel 4 vykresluje děsivý obraz digitální misogynie ve školách a reálných útoků, které způsobuje. Je to pečlivě vyprávěný příběh, který podává vynikající mladé herecké obsazení.



Foto Tom Victor jako Archie, školní sexuální násilník, ve filmu Consent.



V dramatu autorky Emmy Dennis-Edwardsové o sexuálních útocích je mnoho aktuálního - a mnoho strašlivě nadčasového. Znepokojení nad tím, jak mohou misogynové na YouTube pokřivit mysl teenagerů, je v tomto okamžiku, kdy v Rumunsku byl zatčen nechvalně globálně známý mizogyn Andrew Tate velmi aktuální. Ale způsob, jakým se odehrává mocenská dynamika, která chrání pachatele a umlčuje oběti? To se táhne už dlouho.



Lashay Andersonová hraje Natalii, sebevědomou stipendistku elitní britské soukromé školy, která teprve nedávno začala přijímat dívky do šesté třídy. Když je jmenována kapitánkou debatního týmu, je to pozoruhodné jednak proto, že je jedinou dívkou, která kdy tento titul získala, a jednak proto, že - v okamžiku předznamenání zápletky - je její inaugurační řeč tajně natáčena. Jaký je pohled toho chlapce, který Natalii zabírá do hledáčku svého mobilu? Láska náctiletých? Základní hormonální chtíč? Nebo něco jiného?



Ten chlapec je Archie (Tom Victor), dvojče Nataliiny nejlepší kamarádky Alice (Rhea Norwood) a je to Nataliina láska. Archie a Natalie si vyměňují flirtující esemesky a selfie v době, kdy se o víkendu koná tolik očekávaná bazénová párty k osmnáctým narozeninám dvojčat. Nebude chybět alkohol, vtipkování...aží se.



Večírek je také hlavním tématem mezi Archieho klukovskou skupinou přátel - i když "přátelství" je asi příliš vznešené slovo na to, aby popsalo jejich pošťuchování a hrubé interakce. Z klukovské skupiny na WhatsAppu neustále přicházejí ponižující komentáře o ženách a chlubení se (imaginárními) sexuálními úspěchy. V jedné zdatně průřezové urážce Raffy obviní Natalii, která je černoška a pochází z méně zámožného prostředí, že se "snaží dostat Markleda".



Pro dospělé uši je to všechno spíše ubohéé, ale film Consent dobře ilustruje velmi reálný tlak, který vrstevníci vyvíjejí - tlak, jemuž se díky neustálému pípání notifikací o zprávách nedá vyhnout. Pro nesportovce Archieho se sexuální dobývání zdá být jediným způsobem, jak získat společenské postavení a sebeúctu.



Technika Denis-Edwardsové oživení rozhovorů na WhatsAppu, že se višhcni chlapci objeví v Archieho ložnici, je sice poněkud umělá, ale funguje to, když si hoši začnou vyměňovat pornografické klipy. Pohled na skupinu, která sedí vedle sebe a svorně si rozepíná kalhoty, odhalí tento homosociální rituál takový, jaký je: zoufalství digitálního věku.



Je zde tenká hranice mezi pochopením základních příčin mužského sexuálního násilí - v neposlední řadě konfrontací s nepříjemnou skutečností, že každý násilník je něčí syn/přítel/bratr/otec - a omlouváním pachatelů. To, že Consent tuto hranici překonává tak dobře, je zásluhou právě Dennise-Ewardsové a výkonů mladých herců, zejména nováčka Victora. Díky němu je Archie uvěřitelný jako zmatené, ustrašené dítě a zároveň nebezpečně sebelítostivý muž.



Film Consent také chápe, že incident sexuálního násilí může způsobit vlny poškození i mimo bezprostřední okruh zúčastněných. Po znásilnění má Natalie jednu přísně ochranitelskou kamarádku, Lily (Nell Barlowová), která ji nabádá, aby to nahlásila. Lilyino morální rozhořčení je na místě, ale zároveň se zdá být předurčeno ke střetu s realitou kultury znásilnění v Anglii a Walesu, kde méně než 1 % nahlášených znásilnění končí odsouzením.



Skutečnou odpovědnost za tento stav ovšem nenese Lily, dokonce ani Archie a jeho radostně misogynní kamarádi, ale dospělí lidé, jako je ředitel školy, který se typicky mnohem více zajímá o to, aby jeho žáci pochopili význam slova "diskrétnost" než význam slova "souhlas". Obsazení Kimberley Nixonové ze studentského sitcomu Fresh Meat do role Natáliiny neschopné učitelky slouží jako implicitní připomínka, že i dospělí byli kdysi zranitelní a důvěřiví teenageři. Neměla by nás naše vlastní zkušenost naučit, abychom se ke svým svěřencům chovali lépe?





Zajímavé je, že film Consent končí tam, kde mnoho jiných začíná; když Natalie najde odvahu (a důkazy) a nahlásí své napadení na policii. Představuje tento vzdálený záblesk něčeho, co se podobá spravedlnosti, šťastný konec? Lily by tomu možná věřila, ale každého, kdo loni viděl ohromující fiolm Maryland Lucy Kirkwoodové nebo film Neuvěřitelné (stále na Netflixu) nebo kdo s hrůzou sledoval soudní proces s dalším policistou Metropolitní policie obviněným ze znásilnění, to nebude považovat za nic přesvědčujícího.









Zdroj v angličtině ZDE

