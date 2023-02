Plány Berlína zakázat parkování aut vyvolávají ve městě debatu

11. 2. 2023

Letos v létě se v německém hlavním městě uskuteční kontroverzní pokus o zrušení téměř všech parkovacích míst ve čtvrti Gräfekiez.



Gräfekiez je živá vydlážděná čtvrť jižně od centra Berlína.

Letos v létě se tam plánuje novinka: místní úřady plánují nejméně na tři měsíce zrušit téměř všechna parkovací místa v této čtvrti v rámci sociálního experimentu, který má zmapovat budoucnost německého hlavního města bez aut.



Jak dlouho přesně bude pokus trvat, kolika komunikací ve čtvrti se bude týkat a zda budou volná parkovací místa místo nich zaplněna pingpongovými stoly, květináči nebo jídelními stoly, radnice prozradí až po nedělních zemských volbách v Berlíně.



V té věci tam vznikla ostrá kulturní válka mezi milovníky a odpůrci automobilů.



Metropole na řece Sprévě bývala oslavována pro svou veřejnou dopravu, hustou síť podzemních a nadzemních vlaků, tramvají, autobusů a trajektů, která zaručovala, že cesta z jednoho koutu města do druhého trváobvykle méně než hodinu. Díky širokým silnicím je jízda na kole oblíbená a relativně bezpečná.



"Berlín má spoustu místa a téměř žádné dojíždějící - spousta lidí bydlí blízko místa, kde pracují," řekl profesor Andreas Knie, výzkumník v oblasti mobility ze Společenskovědního centra WZB, který bude na projekt Gräfekiez dohlížet. "Teoreticky má všechny předpoklady k tomu, aby se stal vzorovým 'městem krátkých vzdáleností'," dodal s odkazem na koncept kompaktních obytných prostor, který urbanisté prosazují již více než deset let.



Přesto se Berlín v poslední době potýká s problémy, jak své výhody proměnit ve skutečnou změnu. Ve vnitřním Londýně a v Paříži vlastnictví automobilů klesá. Berlín má sice stále nejnižší míru vlastnictví automobilů v Německu, v roce 2022 bylo na 1 000 obyvatel registrováno 337 vozidel, ale počet automobilů na jeho silnicích neustále roste.



Prostředky, které mají německá města k dispozici pro formování pohybu na svých silnicích, jsou omezeny spolkovými zákony, které upřednostňují volný pohyb vozidel. Obce nemohou na hlavních silnicích zavést zóny s rychlostí 30 km/h, pokud neprokáží vysoké riziko nehod. Liberální Svobodná demokratická strana (FDP), která má na spolkové úrovni na starosti ministerstvo, neprojevila žádné známky ochoty přepsat všemocný zákon o silničním provozu.



Zatímco zelení zastupitelé v Berlíně mají svázané ruce, uchýlili se k partyzánské taktice, jejímž cílem je vytlačit auta z centra města. Během prvního covidového lockdownu v roce 2020 několik berlínských čtvrtí překreslilo dopravní značení a vytvořilo "dočasné" cyklistické pruhy. Mnohé z nových cyklotras se staly oblíbenými trvalými prvky.



Na začátku roku šel senát ještě dál: od roku 2023 mohou dvoukolová vozidla - včetně kol, motorek a elektrokoloběžek - po celém městě bezplatně využívat parkovací místa, která byla dříve vyhrazena výhradně pro automobily.





Tento experimentální přístup však také zanechal části Berlína ve stavu, který místní obyvatelé vnímají jako permanentní změnu.

"Přidat tu a tam pár patníků je naprosto v pořádku," řekl Husein. "Ale celá čtvrť bez aut - to je i na voliče zelených příliš."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Hypotéza, která stojí za nejnovějším experimentem v Gräfekiez, je, že většina obyvatel, kteří nechávají svá auta na kraji ulic lemovaných stromy, je ve skutečnosti k pohybu po městě nepotřebuje. Léto, kdy budou lidé vidět, že místa, která dříve zabíraly ocelové krabice, využívají hrající si děti a návštěvníci restaurací pod širým nebem, je může přimět k tomu, aby se aut nadobro zbavili."Sledujeme myšlenku, zda lze veřejná prostranství zažít a využívat efektivnějším způsobem, než je ponechat vyhrazená pro parkující auta," řekla Annika Geroldová, radní Zeleného obvodu Kreuzberg, která má na starosti dopravní záležitosti.Podrobnosti experimentu bez aut však zůstávají pod pokličkou, a tak je skepse ve čtvrti hmatatelná. Florian Eicker, který na Gräfestrasse provozuje malé polední občerstvení s havajskými miskami poké, říká, že by uvítal další prostor pro stoly před svou restaurací a že by si dokázal představit přechod na systém sdílení aut pro nákup a rozvoz surovin.Křesťanskodemokratická unie (CDU), konzervativní strana, jejíž voličské jádro nemůže být vzdálenější bohémskému davu v ulicích Gräfekiez, ve čtvrti čítající přibližně 18 000 obyvatel nasbírala 1 450 podpisů pro zrušení tohoto experimentuNamísto úplného zákazu parkovacích míst se kandidát místní CDU Timur Husein zasazuje o to, aby se za jejich používání vybíraly poplatky od majitelů aut, jako je tomu v jiných městech - protože prozatím zůstává parkování v Gräfekiezu většinou zdarma. Pokud se lze řídit průzkumy veřejného mínění, má jeho strana ve městě, které je obvykle proslulé svými kontrakulturními způsoby, překvapivě velký ohlas.Poslední průzkumy ukazují, že křesťanští demokraté vedou s 26 % hlasů a mají reálnou šanci sesadit současný levicově-zelený senát.