Další vážný požár v Moskvě, zatímco ruská televize dál blouzní o okupaci Polska a celého Západu

14. 2. 2023

čas čtení < 1 minuta

Kadyrov: Máme bitevní výsledky, o nichž se Západu může jen zdát, blouzní Kadyrov a slibuje dosáhnout Polska:

"We are showing results that the West, NATO countries and EU couldn't even dream about" - boasts Kadyrov, promising to reach Poland. pic.twitter.com/wFkVsaRH7T — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 13, 2023

Attention, Germany!



Kadyrov says Eastern Germany is "their territory and they should go back there" pic.twitter.com/dovubBbOQQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 13, 202

MOSCOW... BAVOVNA 👀👀👀



In Moscow, a strong fire near the Scientific Research Institute of Precision Instruments, where russians develop and manufacture radio control channels for naval and aviation jet weapons 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MwhT1nlWo7 — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) February 13, 2023

Východní Německo je naše, ruské území. Vrátíme se tam, argumentuje Kadyrov v ruské televizi:Mezitím v Moskvě vznikl další velký požár nedaleko Výzkumného ústavu precizních nástrojů, kde Rusové vyvíjejí a vyrábějí kanály radiového řízení pro námořní a letecké tryskové zbraně: