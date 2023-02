Objekty sestřelené americkými stíhačkami jsou možná "neškodné" balóny, tvrdí Bílý dům

14. 2. 2023

čas čtení 4 minuty



Létající objekty mohou mít komerční nebo výzkumný význam

Tři neidentifikované objekty, které od pátku sestřelily americké stíhačky, se mohou ukázat jako balóny spojené s "neškodnými" komerčními nebo výzkumnými snahami, uvedl v úterý představitel Bílého domu.



USA nenašly žádné důkazy, které by objekty spojovaly s čínským programem sledování pomocí balonů ani se špionážním programem jiné země, řekl novinářům mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby.



Tři neidentifikované objekty, které od pátku sestřelily americké stíhačky, se mohou ukázat jako balóny spojené s "neškodnými" komerčními nebo výzkumnými snahami, uvedl v úterý představitel Bílého domu.



"Neviděli jsme žádné indicie ani nic, co by konkrétně ukazovalo na myšlenku, že tyto tři objekty byly součástí špionážního programu [Čínské lidové republiky] nebo že by byly definitivně zapojeny do vnějšího zpravodajského sběru," řekl.



Místo toho může být "hlavním vysvětlením", že objekty byly provozovány soukromě pro komerční nebo výzkumné účely, řekl Kirby, ačkoli se nikdo nepřihlásil k jejich vlastnictví.



Neidentifikovaný objekt, který v sobotu sestřelila americká stíhačka nad severní Kanadou, byl "malý kovový balon s uvázaným nákladem pod ním", uvádí se v memorandu Pentagonu pro americké zákonodárce, které získala CNN.



Podrobnosti o záhadném objektu - jednom ze tří, které USA sestřelily během osmi dnů poté, co 4. února podezřelý čínský špionážní balon proletěl nad americkou pevninou a byl sestřelen nad Atlantickým oceánem - přicházejí v době rostoucí frustrace z nedostatku informací ze strany prezidentské administrativy Joea Bidena.



Objekt sestřelený v pátek nad Aljaškou byl "velký jako malé auto". Zároveň varuje před vyvozováním ukvapených závěrů: "Nemělo by se předpokládat, že události posledních dnů spolu souvisejí."



Objekt sestřelený v neděli nad Huronským jezerem byl již dříve popsán jako "osmiboká struktura", k níž byly připevněny provázky.



"Tyto objekty se příliš nepodobaly a byly mnohem menší než balon ČLR a nebudeme je definitivně charakterizovat, dokud se nám nepodaří získat trosky, na čemž pracujeme," řekl CNN mluvčí Rady národní bezpečnosti.



V úterý také generál Mark Milley, nejvyšší vojenský představitel USA, na brífinku v Bruselu přiznal, že první pokus o sestřelení objektu nad Huronským jezerem se nezdařil.



První raketa "neškodně dopadla" do vody, zatímco druhá raketa objekt úspěšně sestřelila, uvedl Milley.



"Jsme velmi, velmi opatrní, abychom se ujistili, že tyto střely jsou skutečně bezpečné," řekl Milley podle agentury Associated Press. "A to je pokyn prezidenta. Sestřelit, ale ujistit se, že minimalizujeme vedlejší škody a zachováme bezpečnost amerického lidu."



Američtí senátoři obdrželi v úterý tajnou informaci o objektech. Podle serveru Politico mezi informujícími byl asistent ministra obrany pro vnitřní obranu a záležitosti polokoulí a také generál Glen VanHerck, velitel Severoamerického velitelství pro leteckou a kosmickou obranu neboli Norad.



Na pondělním tiskovém brífinku představitelé administrativy obhajovali Bidenovo rozhodnutí o sestřelení objektů a také se pokusili odvrátit přinejmenším jeden proud konspiračních teorií inspirovaných zjištěním neidentifikovaných létajících objektů neboli UFO.



"Vím, že se v této souvislosti objevily otázky a obavy, ale nic - znovu opakuji, nic - nenasvědčuje tomu, že by při těchto nedávných sestřeleních šlo o mimozemšťany nebo mimozemskou aktivitu," řekla na pondělním brífinku tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová. "Chtěla jsem se ujistit, že to Američané vědí - vy všichni to víte - a bylo pro nás důležité to říci odsud, protože jsme o tom hodně slyšeli."



Na otázku, zda při rozhodování o sestřelení objektů hrál roli politický tlak, Kirby odpověděl: "Bylo to rozhodnutí založené čistě a jednoduše na tom, co bylo v nejlepším zájmu amerického lidu."



Tři objekty sestřelené během tří dnů počínaje pátkem nepředstavovaly pro lidi na zemi žádnou hrozbu, řekl Kirby, a nevysílaly žádné komunikační signály.





Jejich poloha - výrazně nižší než u čínského balonu z dřívějška - však znamenala, že představovaly "velmi reálné potenciální riziko pro civilní letecký provoz".







Zdroj v angličtině ZDE

0