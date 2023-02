USA varují Ukrajinu před klíčovým okamžikem války

16. 2. 2023

čas čtení 8 minut

S blížícím se prvním výročím ruské invaze na Ukrajinu američtí představitelé ukrajinským lídrům vzkazují, že mají před sebou kritický okamžik, kdy mohou změnit trajektorii války, a zvyšují tlak na Kyjev, aby dosáhl významných úspěchů na bojišti, zatímco zásilky zbraní a pomoc ze strany Spojených států a jejich spojenců prudce narůstají, informuje Washington Post.

Navzdory slibům, že USA budou Ukrajinu podporovat "tak dlouho, jak bude třeba", podle Bidenových činitelů představují nedávné balíčky pomoci od Kongresu a amerických spojenců nejlepší šanci Kyjeva zásadně změnit průběh války. Mnoho konzervativců ve Sněmovně reprezentantů vedené republikány slíbilo, že podporu stáhnou, zatímco dlouhodobá ochota Evropy financovat válečné úsilí zůstává nejasná.

Několik představitelů upozornilo na silnou podporu obou stran, která doprovázela každý ukrajinský balíček, a dodali, že Kongres dal Bílému domu více, než požadoval – nicméně uznali, že to bylo za vlády Sněmovny reprezentantů a Senátu řízených demokraty.

"Budeme jim i nadále vysvětlovat, že nemůžeme všechno dělat donekonečna," uvedl jeden z vysokých úředníků administrativy s odkazem na ukrajinské představitele. Tento činitel dodal, že podle velmi silného názoru Bidenovy administrativy bude těžké získat od Kongresu stále stejnou míru bezpečnostní a ekonomické pomoci.

Válka se v posledních měsících na východě Ukrajiny pomalu rozmělňuje, přičemž ani jedna strana nezískává převahu. Bidenovi činitelé se domnívají, že kritický okamžik nastane letos na jaře, kdy se očekává, že Rusko zahájí ofenzívu a Ukrajina podnikne protiofenzívu ve snaze získat zpět ztracené území.

Bidenova vláda rovněž spolupracuje s Kongresem na schválení další přímé rozpočtové pomoci Kyjevu ve výši 10 miliard dolarů a očekává se, že v příštím týdnu oznámí další velký balík vojenské pomoci a přibližně ve stejné době uvalí na Kreml další sankce.

Kritickou povahu příštích několika měsíců již Kyjevu nekompromisně tlumočili nejvyšší Bidenovi představitelé, kteří minulý měsíc navštívili Ukrajinu.



Ředitel CIA William J. Burns odcestoval do země o týden dříve než tito představitelé, kde informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o svých očekáváních ohledně toho, co Rusko v nadcházejících měsících vojensky plánuje, a zdůraznil, že situace je naléhavá.

Biden a jeho spolupracovníci se před 1. výročím od vypuknutí války snaží vyhnout jakémukoli náznaku „přeběhlictví“ nebo oslabení odhodlání západních spojenců a doufají, že tím dají ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi najevo, že podpora Ukrajiny neklesá.

Někteří analytici však varují, že ani Rusko, ani Ukrajina pravděpodobně v dohledné době nezískají rozhodující vojenskou převahu.

Biden a jeho vrcholní spolupracovníci tvrdí, že jsou odhodláni podporovat Ukrajinu co nejdéle a co nejsilněji. Upozorňují však, že politická trajektorie se ztíží, jakmile Ukrajina vyčerpá současný kongresový balíček, což by se mohlo stát již letos v létě

Někteří západní představitelé mají výhrady k vyslání některých typů těžkých zbraní na Ukrajinu, protože se obávají přímé konfrontace s Ruskem, zejména poté, co Putin naznačil ochotu použít jaderné zbraně.

Bidenovi spolupracovníci nicméně povzbuzují Nizozemsko, aby Spojeným státům pomohlo poskytnout kritické systémy protivzdušné obrany. Podle vysokého představitele administrativy obeznámeného s průběhem schůzky, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, se 20. prosince setkali představitelé Rady pro národní bezpečnost s vysokými nizozemskými představiteli a zdůraznili význam, který Spojené státy přikládají protivzdušné obraně.

Činitelé však nevěděli, že Spojené státy pracují na tom, aby byl Zelenskyj následující den dopraven do Washingtonu, kde Biden oznámil, že schvaluje dodání baterii raket Patriot, což byl Zelenského hlavní požadavek na pomoc při obraně proti ruským útokům na civilní infrastrukturu.

V lednu Biden pozval nizozemského premiéra Marka Rutteho na návštěvu Bílého domu. Během návštěvy Rutte uvedl, že Nizozemsko poskytne Ukrajině dvě odpalovací zařízení a rakety Patriot.

Biden však čelil výzvám i na jiných frontách. Zatímco Velká Británie oznámila, že dodá Ukrajině tanky, Německo odmítlo poslat své vlastní tanky Leopard 2, pokud Spojené státy nebudou souhlasit s tím, že na Ukrajinu pošlou své tanky M1 Abrams.

Po většinu ledna představitelé Pentagonu a Bílého domu trvali na tom, že tanky M1 Abrams nejsou pro ukrajinské jednotky vhodné, protože jejich obsluha a údržba je velmi složitá. Biden se však chtěl vyhnout zdání, že v západní alianci vznikla trhlina.

Koncem ledna Bidenův kabinet přišel s plánem, podle něhož by Spojené státy oznámily dodávky tanků M1 Abrams, což mělo Německo uklidnit, přestože americké tanky dorazí nejdříve za několik měsíců.

Spojené státy připravují zásilku 31 prvotřídních tanků a Evropa v nejbližší době rychle sestaví dva tankové prapory Leopard - ekvivalent nejméně 70 tanků - což je krok, který by mohl výrazně změnit poměr sil na bojišti.

Srdečné rozhovory v Kyjevě, které proběhly minulý měsíc, odrážely snahu Bidenovy administrativy uvést cíle Ukrajiny do souladu s tím, co Západ může zvládnout.

Ukrajina již několik měsíců vynakládá značné prostředky na obranu Bachmutu ve východním Donbasu. Američtí vojenští analytici a plánovači tvrdí, že je nereálné současně bránit Bachmut a zahájit jarní protiofenzívu s cílem získat zpět území, které Spojené státy považují za klíčové.

Zelenskyj však Bachmutu přikládá symbolický význam, jak sdělili dva vysocí představitelé vlády, a domnívá se, že ztráta města by byla ranou pro ukrajinskou morálku. V pátek Zelenskyj prohlásil, že armáda jeho země bude "bojovat tak dlouho, jak jen to půjde", aby udržela město, kde mají Rusové navrch, zatímco hrozí, že jej dobudou.

Američtí představitelé respektují, že Zelenskyj ví, jak nejlépe zmobilizovat svou zemi; vyjádřili však obavy, že pokud bude Ukrajina bojovat všude, kam Rusko vyšle své vojáky, bude to ve prospěch Moskvy. Místo toho vyzvali Ukrajinu, aby upřednostnila načasování a provedení jarní protiofenzívy, zejména v době, kdy Spojené státy a Evropa školí ukrajinské bojovníky na ovládání některých složitějších zbraní.

Hlavní poradce prezidenta Zelenského Andrij Jermak zopakoval, že vítězství proti Rusku znamená obnovení mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny, "včetně Donbasu a Krymu". Cokoli menšího je "absolutně nepřijatelné", řekl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Představitelé amerických zpravodajských služeb však dospěli k závěru, že znovudobytí silně opevněného poloostrova je v tuto chvíli nad síly ukrajinské armády.

Tento nesoulad mezi deklarovanými cíli a reálnými schopnostmi ukrajinské armády vyvolal v Evropě obavy, že konflikt na Ukrajině bude trvat donekonečna a bude zatěžovat Západ, který se potýká s dalšími problémy, jako je například vysoká inflace a nestabilní ceny energií.

Bidenovi spolupracovníci mají za to, že sledují nejlepší postup: umožnit Ukrajině, aby v příštích měsících získala zpět co nejvíce území, než zasedne s Putinem k jednacímu stolu.

Tomuto úsilí pomohou zásilky raket Patriot, odpalovacích zařízení HIMARS a řady obrněných vozidel. Optimisté soudí, že tak do konce roku mohou donutit Rusko k jednání o ukončení války.

Skeptici se však obávají, že čas nehraje ve prospěch Ukrajiny, protože Rusko před očekávanou jarní ofenzívou na bojiště posílá statisíce nových vojáků včetně trestanců.

I zkušení vojenští experti v nadcházejících měsících spatřují širokou škálu možných scénářů, což jen podtrhuje napjatost situace.

"Není jasné, jak to celé skončí. Skončí vše vyjednaným dohodou? Bude se válka jen protahovat s tím, že konflikt zamrzne?" ptá se ředitel programu mezinárodní bezpečnosti v Centru pro strategická a mezinárodní studia Seth Jones.

