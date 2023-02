Rezignace skotské premiérky: proč právě teď a co bude dál?

16. 2. 2023

V Británii vyvolalo náhlé rozhodnutí skotské premiérky rezignovat překvapení a množství analýz. Zde shrňme názory komentátorů deníku Guardian:





Nicola Sturgeonová rezignovala na funkci předsedkyně Skotské národní strany a první ministryně Skotska, čímž naznačila konec jedné politické éry a vyvolala první volební kampaň za vedení SNP po téměř 20 letech. Poté, co od roku 2004 působila jako náhradnice a zástupkyně Alexe Salmonda, během níž vedla SNP v Holyroodu, tedy v edinburském parlamentě , byla v roce 2014 bez soutěže korunována na předsedkyni strany. Její rozhodnutí nyní skončit zanechává před stranou a jejím nástupcem řadu důležitých otázek.

Proč právě teď?



Sturgeonová uvedla, že "v hlavě i v srdci" má jasno, že nastal ten správný čas odejít. Podle jejích slov ji vyčerpával neúprosný a nelítostný tlak moderní politiky s 24hodinovým cyklem zpráv, intenzitou sociálních médií a zaměřením moderní politiky na osobnost. Nebylo možné žít normální život, jít na procházku nebo se sejít s přáteli na odpolední čaj.

Načasování jejího rozhodnutí bylo podle jejích slov do značné míry dáno tím, že se příští měsíc uskuteční zvláštní konference SNP o rozhodování o další strategii v kampani za nezávislost. Naznačila, že by bylo nečestné vůči ní i vůči její straně, kdyby této akci předsedala s vědomím, že se chystá poměrně brzy skončit.



Trvala na tom, že po více než dvaceti letech v politice v první linii ji nerozhodily nejnovější krize týkající se práv transsexuálů, čekací doby na pohotovosti v nemocnicích, průběžné stávky, kvůli nimž byly uzavřeny všechny skotské školy, zuřivost zdravotních sester kvůli nízké nabídce jejich platů, a dokonce, jak naznačila, ani policejní vyšetřování soukromé půjčky jejího manžela ve výši 107 000 liber pro SNP. Jejím manželem je Peter Murrell, výkonný ředitel strany.



Přesto bylo z náznaků jasné, že tyto problémy přispěly k jejímu rozhodnutí a možná ho i urychlily. V jednom výmluvném okamžiku na tiskové konferenci řekla, že vnitřní pochybnosti o setrvání ve funkci první ministryně se sice objevovaly již řadu měsíců, ale začátkem ledna začaly krystalizovat a v posledních několika týdnech se ještě více vyhrotily.



Do příštích voleb do Holyroodu - hlasování, které má pro SNP mimořádný význam, neboť se jedná o volby do skotského národního parlamentu - zbývají více než tři roky. Navzdory vlastním pochybnostem o její odolnosti byla její vláda - v koalici se skotskými zelenými, kteří jsou pro nezávislost Skotska - stabilní a disponovala neotřesitelnou většinou.



Přestože Sturgeonová prosazovala mnoho pro Holyrood a SNP určujících politik - boj s dětskou chudobou prostřednictvím bezplatných hodin předškolního vzdělávání, bezplatného školního stravování a týdenní sociální dávky ve výši 20 liber, přesunutí daňové zátěže Skotska na bohaté a rozšíření přístupu na univerzity -, nechala mnoho věcí nedokončených.



Její nástupce se musí vypořádat s krizí na pohotovosti v nemocnicích a s čekacími listinami v nemocnicích, se stávkami učitelů, s podfinancováním místní samosprávy, se sílícími útoky na plány centralizované národní pečovatelské služby a s nepopulárními plány na zavedení nového systému záloh na vracení láhví a plechovek ve Spojeném království.





Její nástupce bude mít na starosti především dva klíčové politické problémy: budoucnost kampaně za nezávislost a změny skotských zákonů o uznávání pohlaví.







Tento návrh, široce znevažovaný jejími odpůrci a mnohými uvnitř SNP, byl představen jako plán B Sturgeonové, když loni oznámila v edinburském parlamentě, že požádá Nejvyšší soud, aby rozhodl o pravomocích Edinburku v oblasti referenda. Vsadila na to, že soud řekne ano, a prohrála. Nyní řada průzkumů veřejného mínění ukazuje, že tato myšlenka je hluboce nepopulární. Voliči se více zajímají o ekonomiku, životní náklady a zdravotnictví.





S výjimkou Johna Swinneyho, jejího zástupce, není žádný z jejích nástupců dobře znám. To sníží klíčové prvky úspěšného úsilí o nezávislost: důvěru v lídra; důvěru ve vizi a v SNP jako značku. Navzdory brexitu, Borisi Johnsonovi a covidu neměla nezávislost Skotska nikdy trvalou většinovou podporu. Bez Sturgeonové podpora pravděpodobně ještě více poklesne, což jejího nástupce donutí k dlouhé kampani na obnovu a přetvoření hnutí za skotskou nezávislost.





Ještě téhož měsíce vyvolala pobouření veřejnosti zpráva, že odsouzený dvojnásobný sexuální násilník, nyní transgenderová žena Isla Brysonová byla původně ubytována v ženské věznici. Brysonová byla po vyhodnocení rizik přesunuta do mužské věznice, ale objevily se podobné případy a odpůrci návrhu zákona se této kauzy chopili jako potvrzení svých obav z nedostatečných záruk.

Lidé pracující v sektoru rovnosti uznávají, že odchod Sturgeonové bude znamenat významnou změnu, a panuje zde počáteční neklid a nervozita z toho, co a kdo bude následovat, zejména vzhledem k tomu, že se očekává, že britští konzervativci budou v příštích parlamentních volbách bojovat na území kulturní války. Všichni zdůrazňují, že Sturgeonové angažovanost ve prospěch práv LGBT+ byla zcela upřímná a oceňovaná, a je jisté, že ze všech možných uchazečů o post lídra není nikdo tak neochvějný ve své podpoře nebo tak angažovaný v detailech jako ona.







