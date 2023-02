Jak by měl vypadat západní plán pro Ukrajinu?

17. 2. 2023

Uplynulý rok byl pro transatlantickou alianci jasným budíčkem a nacházíme se v klíčovém okamžiku pro její budoucnost. Útok ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu ve svých důsledcích zrušil mezinárodní řád po studené válce a zdůraznil význam transatlantické aliance.

Po svém zasedání loni na podzim navrhuje poradní skupina na vysoké úrovni Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA), Mezinárodní rada vedení (ILC), následující seznam úkolů pro rok 2023:

Pomozte Ukrajincům vyhrát válku...

...a mír

Posílení hospodářské bezpečnosti Evropy

Posílení energetického systému

Posílení transatlantické bezpečnostní architektury

Plán pro budoucnost Ruska

Bojujte proti autoritářským vlivovým operacím na globálním Jihu

Využijte technologie ve službách demokracie

Přelomovou událostí roku 2023 musí být konec ruské agresivní války za ukrajinských podmínek, nastolení míru a spravedlnosti na Ukrajině, obnovení odstrašení a obhájení mezinárodního řádu založeného na pravidlech.

S Putinem není možno jednat v dobré víře. Opakované porušování minských dohod ze strany Ruska dává jasně najevo, že se mu nedá věřit, že bude dodržovat potenciální urovnání nebo příměří. Jakékoliv vyjednané urovnání, v němž by Ukrajina byla zkroucená, aby vyhověla ruským zájmům, pouze oddaluje a prodlužuje budoucí konflikt. "Ústupová cesta" je pro Putina cestou k jeho dalšímu postupu.

Ukrajinská armáda prokázala schopnost zvítězit. Spojenci musí dát Ukrajině nástroje, které potřebuje k pokračování protiofenzívy zvýšením množství a kvality vojenské pomoci. To znamená ukončit politiku "sebeodstrašování", která uvězňuje USA a spojence v umělých (a stále se měnících) omezeních dodávek zbraní a umožňuje Rusku kontrolovat eskalační žebřík. Spíše než debatovat o každém konkrétním zbraňovém systému by se Aliance měla zaměřit na to, co je potřeba k dosažení vítězství. Ukrajina naléhavě potřebuje další schopnosti protivzdušné obrany, včetně moderních systémů protiraketové obrany, stíhaček, moderních tanků a obrněných transportérů, jakož i finanční podporu.

