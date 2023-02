Jaderná válka!

17. 2. 2023

Jde o obyčejný clickbait, upozorňuje Timothy Snyder. Jde o obyčejný clickbait,

Takto vypadal problém v diskusi o ruské invazi. Média vás zaujmou psaním o "eskalaci!" Nemluvě o "jaderných hrozbách!" A: "jaderné válce!" V činnosti je zde ziskový motiv, který ruští propagandisté využívají svými odkazy na jaderné zbraně. Atmosféru toho, co by mělo být střízlivou konverzací, bohužel ovlivňuje spíše počítání dolarů než účtování rizik.

To je jeden z důvodů, proč bychom se měli stydět za naši diskusi o jaderné válce - ale ne ten hlavní. Naše nukleární řeči jsou způsobem, jak si nárokovat roli oběti a pak obviňovat skutečné oběti. Jakmile obrátíme svou pozornost k hypotetickému odpálení raket, začneme si představovat, že jsme oběťmi. Najednou se zdá, že na skutečné válce už nezáleží, protože naše životy (jak si představujeme) jsou v ohrožení. A zdá se, že na vině jsou Ukrajinci. Kdyby jen přestali bojovat, pak bychom mohli být všichni v bezpečí. To je samozřejmě přesně to, jak ruští propagandisté chtějí, abychom uvažovali. A to je špatně.

Nejen morálně špatně, i když tomu tak samozřejmě je. Skuteční Ukrajinci ve skutečnosti bojují a umírají ve válce, která slouží naší bezpečnosti nesčetnými způsoby – včetně snížení rizika jaderné války, jak rozeberu níže. A my trávíme čas představováním si své vlastní oběti?

Podvolit se ruským jaderným řečem je také špatné, a trapné, z hlediska strategického myšlení. Je to příklad narcistické fantazie, která se vznáší nad diskusemi o americké zahraniční politice: Fantazie všemocné podřízenosti. To je představa, zrozená z americké výjimečnosti a netrpělivosti: Jelikož Amerika je "silou stojící za vším", všechno bude v pořádku, pokud Amerika neudělá nic. Pokud uděláme to, co chtějí ruští propagandisté, a neuděláme nic pro Ukrajinu, pak (v této fantazii) nebude žádná jaderná válka.

Ve fantazii všemocné podřízenosti má Amerika magickou moc prostřednictvím naprosté nečinnosti obnovit mírový status quo, v němž bychom všichni mohli klidně spát. Amerika však takovou moc nemá. A neexistuje způsob, jak nedělat nic. Američtí politici musí jednat v určitém prostředí, tvořeném mnoha aktéry ve složitých interakcích, v němž nicnedělání bude mít vždy důsledky, stejně jako dělat něco bude mít vždy důsledky. Nedělat nic se ve skutečnosti vždy rovná něčemu a obvykle (jako v případě ruské invaze) je to něco špatného! V tomto případě by nicnedělání (na podporu Ukrajiny) zvýšilo riziko jaderné války. Tím, že Spojené státy udělaly něco konkrétního, dodávkami zbraní na Ukrajinu, pomohly Ukrajincům snížit pravděpodobnost jaderné války.

Tento argument mohu uvést pouze tehdy, pokud mě budete následovat do oblasti strategického myšlení. Musíme to dělat krok za krokem. Fantazie všemocné podřízenosti buduje a uvolňuje úzkost. Někdo v Rusku vyřkne hrozbu; neschopný komentátor a propagandista ji zesiluje. A pak hledáme rychlý způsob, jak se zbavit strachu. Nebo: Spojené státy posílají zbraně; neschopný komentátor a propagandista mluví o "eskalaci!"; a opět hledáme rychlý způsob, jak se zbavit strachu. Když se to stane zvykem, nahradí to přemýšlení o rizicích a přínosech.

Z psychologického hlediska je fantazie všemocné podřízenosti pochopitelná. Takže to chápeme jako psychologii – a také pochopme, že Rusové to používají jako psychologii. Fantazie je používána proti nám. Musíme o tom přemýšlet a odolávat tomu. A když se snažíme propracovat cestu ven, musíme si uvědomit, že je tu proto, aby zabránila strategickému myšlení.

Jaderné hřiby poblíž Kyjiva

Takže hluboký nádech. Rusko má zájem na úzkosti; média mají zájem o úzkost; vaše tělo se může zaseknout v úzkosti. Překonat to je ta nejtěžší část. Jakmile to uděláme, strategické myšlení je snadná část. Začíná to v reálném světě. Rusko napadlo Ukrajinu. To se stalo. Nemůžeme se přenést zpět do světa roku 2021. (I kdybychom nějak mohli, byli bychom prostě ve světě, kde by se Rusko chystalo napadnout Ukrajinu...). Protože operujeme ve světě, kde došlo k invazi, je nejrozumnější jadernou politikou pomoci Ukrajině vyhrát konvenční válku. A to ze čtyř důvodů.

Za prvé, bylo by katastrofou pro všechny, kdyby ruské jaderné vydírání uspělo. Může-li nějaký jaderný stát nutit ostatní s odkazem na svůj jaderný arzenál, pak se zahraniční politika jakéhokoli druhu stane nemožnou, nejaderné státy budou muset vždy ustoupit a jaderné státy budou řídit svět. Pokud ruské jaderné vydírání uspěje, můžeme očekávat nejen další ruské jaderné vydírání, ale i jaderné vydírání ze strany jiných jaderných mocností. Můžeme také očekávat, že další země vyrobí jaderné zbraně, aby odolaly budoucímu vydírání. A tak podpora Ukrajiny snižuje pravděpodobnost jaderné války tím, že ukazuje, že jaderné vydírání nefunguje.

Za druhé, je třeba zabránit globálnímu šíření jaderných zbraní. Riziko jaderné války má matematický charakter. Čím více zemí bude mít jaderné zbraně, tím pravděpodobnější je, že budou použity. Ruská politika tlačí směrem k šíření jaderných zbraní. Ukrajina se skutečně vzdala svých jaderných zbraní. Pak ji Rusko napadlo v roce 2014 a znovu v roce 2022. Ponaučením pro nejaderné státy je, že budou potřebovat jaderné zbraně, aby odradily ruskou invazi nebo invazi jakékoli jaderné mocnosti. Způsob, jak zabránit tomuto závěru, je, aby Ukrajina vyhrála konvenční válku. A tak podpora Ukrajiny snižuje pravděpodobnost jaderné války tím, že snižuje pravděpodobnost šíření jaderných zbraní.

Za třetí, evropský scénář jaderné konfrontace by měl být co nejméně pravděpodobný. Tímto scénářem je velká válka mezi Ruskem a NATO, v níž by na obou stranách byly jaderné mocnosti. Ve své sovětské a později ruské variantě tato vize pronásleduje mysl Američanů a Evropanů po celá desetiletí. Díky ukrajinskému odporu je taková válka mnohem méně pravděpodobná, než byla. Síly, které Rusko mohlo použít při útoku na člena NATO, jsou na Ukrajině ničeny. Dokonce i ve scénáři, kdy Rusko nějakým způsobem zahájí ofenzívu proti státu NATO, bylo jakékoli pokušení použít jaderné zbraně v reakci na to sníženo vědomím, že Rusko může být poraženo v konvenční válce. A tak podpora Ukrajiny snižuje pravděpodobnost jaderné války, což snižuje pravděpodobnost evropského scénáře.

Za čtvrté, asijský scénář jaderné konfrontace by měl být co nejméně pravděpodobný. V posledních několika desetiletích dominovala diskusím ve Washingtonu možnost čínsko-americké konfrontace ohledně Tchaj-wanu. Američané jsou frustrovaní a vyděšení tím, co považují za nevyhnutelnost konfrontace. Myšlenka, že by ji nějaká jiná země mohla odklonit, nebyla nikdy součástí debaty. Ale to se děje. Tím, že Ukrajinci vzdorují Rusku, donutili Peking, aby uznal, že útočné operace jsou riskantní a mohou skončit špatně. Peking v žádném případě neztratil zájem o Tchaj-wan, ale je bezpečné říci, že jakýkoli drastický krok byl odložen, přinejmenším o několik let.

A to je několik důležitých let. Před rokem, když Rusko podniklo invazi, panoval stále všeobecný názor, že Čína je mocností na vzestupu. V širším americkém uvažování o tom všem byla podstata problému následující: Sílící mocnost (Čína) musí čelit upadající mocnosti (USA). Dnes je mnohem méně jasné, zda Čína je sílící mocností. Ukrajinci odložili nejnebezpečnější scénář; a tím nás mohli dostat přes nejnebezpečnější okamžik. Je pozoruhodné, že to vše udělali, aniž by se postavili Číně. A tak podpora Ukrajiny snižuje pravděpodobnost jaderné války tím, že činí asijský scénář mnohem méně pravděpodobným.

Pokud chceme snížit riziko globální jaderné války, pak bychom měli vyzbrojit Ukrajince. To snižuje přitažlivost jaderného vydírání, riziko šíření jaderných zbraní a pravděpodobnost krizových jaderných scénářů.

Pokud máme na mysli lokální použití jaderných zbraní Ruskem na Ukrajině, je to jiná otázka. Nelze vyloučit. Ale tady je riziko, o kterém mají Ukrajinci právo diskutovat, protože je to jejich země a jejich lid. Znovu a znovu dávali jasně najevo, že dodávky západních konvenčních zbraní jsou jejich prioritou. Dalo by se říci, že Ukrajinci rizika hodnotí špatně: To by však zavánělo koloniální arogancí, která mnohé z nás přesvědčila, že Ukrajina se nebude bránit, nebo že pokud ano, bude rychle poražena. Ukrajinské vedení ví, co dělá. A dělají to, co po nich chtějí jejich voliči.

Místo toho, abychom jen naslouchali Ukrajincům ohledně jejich hodnocení rizika místního jaderného nasazení, hledáme někdy Putinovy vnitřní myšlenky. Když si lidé představí použití ruských jaderných zbraní na Ukrajině, vstupuje do hry jistá podivná empatie: Putin bude cítit, že je zády ke zdi, že nemá na výběr.

Pokud s tím budeme zacházet jako s hypotézou, vidíme, že byla vyvrácena. Rusko prohrálo bitvy u Kyjiva, Charkiva a Chersonu bez použití jaderných zbraní. Rusko utrpělo téměř rok překvapivých porážek různého druhu, v neposlední řadě kolaps celého svého válečného plánu, který zahrnoval svržení ukrajinské vlády a kontrolu nad celou zemí. A přesto: Žádné použití jaderných zbraní. Místo toho každá porážka generuje příběhy o tom, jak Rusko ve skutečnosti poraženo nebylo. To stojí za zmínku. Eskalace, kterou člověk skutečně vidí, je narativní. Rusové si dávají stále více práce vysvětlit porážku jako vítězství. Zatím se však tohoto úkolu zhostili.

Války končí, když je ohrožena politická moc vládců, a my jsme tohoto bodu ještě nedosáhli. Až to uděláme, Putin pocítí hrozbu v Moskvě, ne na Ukrajině. V takové situaci mu použití jaderných zbraní na Ukrajině nepomůže. Stažení konvenčních sil z Ukrajiny pro boj o moc v Rusku by mohlo. Během tohoto boje o moc žádný Rus bojující o kontrolu nad Kremlem nepřizná, že válka na Ukrajině byla prohraná. Místo toho budou uchazeči o moc soutěžit se svými příběhy o tom, jak velkolepé vítězství ve skutečnosti bylo. Očekávám, že příští ruský vůdce (nebo Putin, pokud zůstane) bude tvrdit, že Rusko dosáhlo mimořádného vítězství nad NATO tím, že eliminovalo síly NATO na Ukrajině dříve, než měly šanci vkročit na ruské území.

Jak v globálním, tak v ukrajinském prostředí ruská kalkulace spočívá v tom, že řeči o jaderné válce přimějí Evropany a Severoameričany, aby ustoupili od dodávek zbraní. Nasazení řečí je však velmi odlišné od nasazení zbraní. Je to vlastně alternativa. Příliš snadno předpokládáme, že slovo musí být předchůdcem skutku. Ale slovo je čin. Je-li jaderná řeč politikou, pak skutečné nasazení jaderné zbraně tuto politiku ruší. Implicitní hrozba již není po použití k dispozici. A ruské vedení ví, že Američané a všichni ostatní by poslali na Ukrajinu daleko, daleko více zbraní, kdyby Rusko použilo jadernou zbraň.

Použití jaderné zbraně na ukrajinském bojišti by mělo pro Rusko mnohem větší náklady: V tuto chvíli a po mnoho let a desetiletí. Moskva by ztratila i veškerou váhavou podporu, kterou má po celém světě. Ztratila by schopnost prezentovat se v mezinárodních vztazích jako oběť. Její vůdci by věděli, že se na ně bude vzpomínat jako na zločince a vyvrhele. A to ani nemluvím o tom, co by se obvykle zmiňovalo jako první: Přímé odstrašení. Pokud by Rusko prolomilo tabu jaderného použití, jeho vlastní status vojenské mocnosti by byl dramaticky ohrožen vojenskou reakcí ostatních.

Jaderné zbraně jsou symbolické, pro různé lidi různými způsoby. Rád bych uzavřel otázku statusu z ruského pohledu. Lidé někdy říkají, že jaderná mocnost nemůže prohrát válku. To nutí historiky plakat do polštářů. Spojené státy jsou jadernou velmocí, která pravidelně prohrává války. Sovětský svaz prohrál v Afghánistánu, Rusko prohrálo první čečenskou válku. Francouzský jaderný test v roce 1960 zemi nezachránil před porážkou v Alžírsku, stejně jako britské jaderné zbraně nezachránily impérium. Použití bojové jaderné zbraně nevyhraje válku pro Rusko na Ukrajině, ale byla by to obrovská rána pro ruský status, což je něco, na čem ruským vůdcům záleží.

To vyžaduje určité vysvětlení. Když tato válka začala, dvě věci, které přiměly Rusy věřit, že jsou supervelmocí, byly armáda a jaderný arzenál. První zdroj statusu je nyní zpochybněn. Pokud Rusko použije jadernou zbraň, je to přiznání, že jeho armáda byla poražena. V okamžiku, kdy Rusko použije jadernou zbraň, ostatní země, včetně těch s lepšími ekonomikami a vědeckým establishmentem, si vybudují svůj vlastní jaderný arzenál. Když k tomu dojde, Rusko přestane být supervelmocí, dokonce i v myslích Rusů. To je pro ruské elity jediný nepřijatelný výsledek této války. Je to mnohem horší, než stáhnout vojska z Ukrajiny – protože to bude mít vždy nějaký příběh. Neexistuje žádný příběh, který by mohl obnovit pocit statusu supervelmoci poté, co byl ztracen.

Clickbait k prvnímu výročí!

Je to téměř rok, co Rusko zahájilo totální invazi na Ukrajinu. Kouzlo výročí zajišťuje, že 24. února vyjde mnoho článků o Ukrajině, z nichž některé jsou bezpochyby reflexivní a zajímavé. Nicméně předpovídám, že bude existovat řada esejů ve stylu: "Hej, pojďme dál mluvit o jaderné válce."

Je také bezpečné říci, že nikdo nezveřejní redakční komentář ve smyslu "Mluvili jsme o Putinově mysli rok a mýlili jsme se"; nebo "navzdory našemu reflexivnímu použití slova "eskalace" k tomu nikdy nedošlo"; a už vůbec ne "Rok po ruské invazi Ukrajina snížila riziko jaderného konfliktu po celém světě".

Ale toto je nejdůležitější věc, kterou je třeba říci o jaderné válce: Neděje se to.

