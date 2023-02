O nové pražské koalici a údajné nespolehlivosti paní Marvanové

16. 2. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Situace na pražské radnici se stává stále bizarnější. Uskupení Spolu od komunálních voleb pořád opakovalo, že chce koalici na vládním půdorysu. Nakonec se ovšem málem vrhlo do náruče Hnutí Ano, kdyby mu v tom nezabránila paní Marvanová. Paní Marvanová svým odmítnutím koalice Ano-Spolu donutila Spolu, zejména ODS, aby vyšli vstříc pirátům. A tak máme koalici na vládním půdorysu a člověk by čekal, že Spolu budou paní Marvanovou nosit na rukou, vzdávat jí pocty, prohlašovat ji za hrdinku – vždyť přece jen díky ní došlo k tomu, co Spolu od začátku chtěli. Nebo nechtěli?





Spolu nyní razí tezi, že paní Marvanová je nespolehlivá, takže ji ani nezahrnuli do dohody s piráty. Její podpis na koaliční smlouvě s piráty není, a to ne proto, že by ho odmítla dát, ale že Spolu ho nechtějí. Proto také nakonec paní Marvanová pro nového primátora nehlasovala. Hlasovalo pro něj ale – to se podržte! – Hnutí Ano. Nový primátor Bohuslav Svoboda z ODS tak má v zastupitelstvu pohodlnou většinu 50 mandátů z 65. Nebo nemá?

Není právě podpora ze strany Hnutí Ano signál vůči Spolu, a zejména ODS, že koalice Spolu-Ano je stále možná a chtěná? Stačí, aby se ODS pohádala s piráty. Možná pak vezme za vděk i hlasy SPD. Ostatně koalice Ano-ODS-SPD se osvědčila už ve Sněmovně při snižování daní v souvislosti s rušením superhrubé mzdy.

Nenávistný odpor Spolu k paní Marvanové za to, že je donutila vytvořit koalici, kterou stále dokola od voleb omílali před veřejností jako svůj cíl, svědčí o tom, že pro Spolu jde naopak o koalici fakticky nechtěnou. Údajná nespolehlivost paní Marvanové spočívá prostě jenom v tom, že chtěla, aby se voliči mohli spolehnout na to, co jim bylo slíbeno.







0