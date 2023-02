Čína se zřejmě chystá dodávat Rusku zbraně, varoval Blinken

19. 2. 2023

čas čtení 6 minut





Americký ministr zahraničí se setkal s nejvyšším čínským diplomatem Wangem I a varoval před "vážným problémem", pokud Peking začne dodávat zbraně Vladimiru Putinovi



Spojené státy uvedly, že se domnívají, že Čína se možná chystá poskytnout Rusku zbraně pro válku na Ukrajině, což vyvolalo přímé varování před takovým jednáním ze strany ministra zahraničí Antonyho Blinkena čínskému nejvyššímu diplomatovi.



Blinken toto varování přednesl čínskému státnímu radovi Wang I v sobotu večer na setkání na okraj mnichovské bezpečnostní konference, během něhož Čínu rovněž kritizoval za použití údajného špionážního balónu nad územím USA. Spojené státy uvedly, že se domnívají, že Čína se možná chystá poskytnout Rusku zbraně pro válku na Ukrajině, což vyvolalo přímé varování před takovým jednáním ze strany ministra zahraničí Antonyho Blinkena čínskému nejvyššímu diplomatovi.Blinken toto varování přednesl čínskému státnímu radovi Wang I v sobotu večer na setkání na okraj mnichovské bezpečnostní konference, během něhož Čínu rovněž kritizoval za použití údajného špionážního balónu nad územím USA.





Při důrazném rozhovoru rovněž vyzval Čínu, aby přestala pomáhat Rusku vyhýbat se dopadům sankcí. Obchod Číny s Ruskem roste a Čína nakupuje ruskou ropu, ale pravděpodobně pod cenovým limitem 60 USD za barel, který stanovila EU a skupina států G7.



Blinken americkým televizím sdělil, že USA mají informace, že Čína zvažuje, zda poskytne Rusku pomoc, možná včetně zbraní a výzbroje, pro válku na Ukrajině.



"Obavy, které nyní máme, jsou na základě informací, které máme, že zvažují poskytnutí zbraní," řekl Blinken v pořadu Face the Nation televize CBS krátce po setkání s Wangem. "A my jsme jim dali jasně najevo, že by to pro nás a v našich vztazích mohlo způsobit vážný problém."



USA se domnívají, že Čína již možná poskytuje některé informace o pohybu ukrajibnských vojsk skupině Wagner.ády.



Americká viceprezidentka Kamala Harrisová ve svém projevu na bezpečnostní konferenci varovala Čínu před poskytováním zbraní zemi, která páchá zločiny proti lidskosti.



Varování USA ohledně záměrů Číny přichází v souvislosti s čínským návrhem na zveřejnění mírového plánu pro Ukrajinu v projevu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který se má konat u příležitosti výročí ruské invaze na Ukrajinu 24. února. Záměr představit tento plán zveřejnil Wang ve svém sobotním projevu na bezpečnostní konferenci a o záměrech Číny informoval vedoucí představitele Francie, Německa a Itálie, pravděpodobně ve snaze vrazit klín mezi státy EU a USA.



Spojené státy naznačily, že plán bude podle nich pravděpodobně vágním ujištěním o hodnotě mírového dialogu, územní celistvosti a svrchovanosti, avšak bez bližších podrobností. Evropští diplomaté, kteří byli o plánech informováni, se rovněž zdáli být skeptičtí ohledně hodnoty širokého vyhlášení vágních zásad a zpochybňovali, zda je Čína skutečně připravena distancovat se od svého blízkého partnera Ruska.



Na druhou stranu je Čína pravděpodobně jediným vnějším aktérem, který by mohl vyvinout účinný diplomatický tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby přehodnotil svou strategii.



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyjádřil skepsi Západu: "Čína nebyla schopna invazi odsoudit" a dodal, že plán "je dosti vágní". Mír je podle něj možný pouze v případě, že Rusko bude respektovat suverenitu Ukrajiny.



Ukrajinský ministr zahraničí Dymytro Kuleba se hodlá s Wangem setkat v neděli a vyjádřil naději, že zásady čínské zahraniční politiky přimějí Peking k přijetí ukrajinského postoje. Kuleba uvedl: "Jsme přesvědčeni, že dodržování principu územní celistvosti je základním zájmem Číny na mezinárodní scéně. A že závazek dodržovat a chránit tuto zásadu je pro Čínu hnací silou, která je větší než ostatní argumenty, které nabízí Ukrajina, Spojené státy nebo kterákoli jiná země."







Ve Wangově nástinu plánu zazněly i další myšlenky, které může Západ uvítat, včetně jeho odporu k používání hrozeb jadernou válkou nebo útokům na civilní jaderné elektrárny. Západu mohou pomoci i odkazy na Chartu OSN a územní celistvost, které však byly spojeny s odkazem na to, že Rusko má legitimní obavy o bezpečnost. Někteří diplomaté uvítali uznání, že Čína již nemůže válku považovat pouze za čistě evropskou záležitost.







Zdroj v angličtině ZDE

0

412

Někteří se obávají, žečínský "mírový plán" plán může mít za cíl odvrátit podporu takzvaného globálního jihu pro jakoukoli rezoluci Valného shromáždění OSN, v níž by byla vyjádřena podpora Ukrajině. O takové rezoluci buď na Valném shromáždění, nebo v menší Radě bezpečnosti OSN se u příležitosti výročí diskutuje.Naposledy, když se touto otázkou zabývalo Valné shromáždění, získala Ukrajina podporu 141 států a může být obtížné tuto úroveň podpory zvýšit.Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvítala jakoukoli snahu Číny využít svého vlivu na Moskvu a novinářům řekla, že během pátečního dvoustranného setkání s Wangem "intenzivně hovořila" o tom, "co znamená spravedlivý mír: neodměňovat útočníka, agresora, ale postavit se za mezinárodní právo a za ty, kteří byli napadeni"."Spravedlivý mír," dodala, "předpokládá, že strana, která porušila územní celistvost - míněno Rusko - stáhne svá vojska z okupované země."V projevech německého kancléře Olafa Scholze i francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nezazněla podpora pro brzké mírové rozhovory, oba muži uvedli, že Západ možná bude muset vydržet dlouhý konflikt.Wang ve svém projevu naznačil, že existuje šance, že Evropa je ochotnější se dohodnout než USA. Řekl: "Musíme se v klidu zamyslet, zejména naši přátelé v Evropě, nad tím, jaké úsilí by mělo být vyvinuto k zastavení válečného konfliktu; jaký rámec by měl existovat, aby byl v Evropě nastolen trvalý mír; jakou roli by měla Evropa hrát, aby projevila svou strategickou autonomii."