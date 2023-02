Británie přechází na čtyřdenní pracovní týden

21. 2. 2023

Zatímco Petr Fiala nutí české občany prodloužením věku odchodu do důchodu, aby pracovali víc, řada britských podniků přechází na čtyřdenní pracovní týden

Čtyřdenní pracovní týden: "Zásadní průlom", když většina britských firem ve zkušebním provozu prodlužuje změny



Téměř všechny zúčastněné společnosti se rozhodly pokračovat v novém modelu, protože zaměstnanci hlásí lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.





Drtivá většina firem, které se účastní největšího světového zkušebního provozu čtyřdenního pracovního týdne, se rozhodla pokračovat v novém pracovním režimu, což je důkaz, že by mohl fungovat v celé britské ekonomice.



Z 61 společností, které se zapojily do šestiměsíčního zkušebního čtyřdenního provozu, prodloužilo čtyřdenní pracovní týden 56 společností, z toho 18 jej zavedlo natrvalo.



Zjištění budou v úterý předložena poslancům v rámci snahy, aby politici prosadili 32hodinový pracovní týden pro všechny pracovníky v Británii.



Joe Ryle, ředitel kampaně za čtyřdenní pracovní týden, označil tuto zkoušku za "významný průlomový moment" a dodal: "V nejrůznějších odvětvích se výrazně zlepšila pohoda zaměstnanců a produktivita podniků se téměř ve všech případech buď udržela, nebo zvýšila.



"Výsledky nás opravdu těší a doufejme, že ukazují, že čas na širší zavedení čtyřdenního pracovního týdne již určitě nastal."



Ve společnosti Rivelin Robotics se sídlem v Sheffieldu, jedné ze zúčastněných firem, která plánuje v novém přístupu pokračovat, řekl produktový ředitel David Mason, že doufá, že nabídka kratšího pracovního týdne pomůže při budoucím náboru zaměstnanců. "Je to určitě něco, co nás trochu odlišuje od průměru."



Pilotní projekt ve Velké Británii, který byl zahájen loni v červnu, podpořila nezisková organizace 4 Day Week Global založená na Novém Zélandu, na kterou dohlíží thinktank Autonomy a tým akademiků.



Podnikům, které se do něj zapojily, byly nabídnuty workshopy a mentoring, které jim pomohly přehodnotit pracovní postupy. Zaměstnanci měli možnost zůstat na svém stávajícím platu a pracovat čtyři dny místo pěti.



Od loňského léta si zaměstnanci společnosti Rivelin Robotics užívají třídenní víkend. David Alatorre, její technologický ředitel, uvedl: "Chtěli jsme ve firmě zavést kulturu, která by na první místo kladla pohodu, a zajistit, aby si všichni odpočinuli a dobře sladili pracovní a soukromý život."



Společnost sídlí ve světlé průmyslové jednotce poblíž řeky Don a vyrábí roboty, které pečlivě dokončují 3D vytištěné díly pro výrobce, a to pro průmyslová odvětví včetně leteckého a lékařského. Po konzultaci s kolegy se rozhodli vzít si volné pátky a prodloužit pracovní den na 8:00-17:30 v ostatních dnech týdne.



Alatorre a Mason uvedli, že tato změna nebyla bez problémů. Jedná se o malý, rychle se rozvíjející startup - v současné době má pouze osm zaměstnanců - a někdy práce nepočká.



"Měli jsme veletrh, který byl velkým uvedením jednoho z našich produktů na trh, a několik hlavních částí se zpozdilo. A my jsme prostě nemohli fyzicky zahájit proces, dokud nedorazily," řekl Mason. "V tu chvíli neexistoval způsob, jak bychom mohli takový náklad rozložit."



Dodal, že ačkoli je "zcela běžné, že nás někdo kontaktuje v pátek", zdůraznil, že on, Alatorre a zakladatel firmy Robert Bush mají tendenci vzít na sebe tu zátěž, když se to stane.



"Je ale příjemné mít tu flexibilitu, což je pro mě osobně největší rozdíl, že v pátek, i když možná nakonec budu nějakou dobu pracovat, mohu být doma, venčit psa, jít do hor."



Alatorre uvedl, že někteří zaměstnanci by raději uvítali pět kratších dnů než čtyři - a vedení nyní přemýšlí, jak se přizpůsobit různým pracovním režimům.



Celkem se pilotního projektu zúčastnilo asi 2 900 zaměstnanců ve Velké Británii. Průzkumy mezi zaměstnanci před zahájením projektu a po jeho skončení zjistily, že 39 % z nich uvedlo, že jsou méně stresovaní, 40 % lépe spí a 54 % uvedlo, že je snazší sladit pracovní a domácí povinnosti.



Počet dnů pracovní neschopnosti se během zkušebního provozu snížil přibližně o dvě třetiny a z firem, které se zúčastnily pilotního projektu, odešlo o 57 % méně zaměstnanců než ve stejném období před rokem.





Naprostá většina firem uvedla, že byla během zkušebního období spokojena s produktivitou a výkonností podniku.



Ed Siegal, výkonný ředitel Charity Bank, uvedl, že pokus "skutečně pohnul s náladou v podniku".



Charity Bank v Tonbridge v Kentu je dalším účastníkem, který očekává, že bude pokračovat v přístupu čtyřdenního týdne pro svých 70 zaměstnanců.



Tento sociální věřitel se rozhodl nabídnout lidem volné pondělí nebo pátek a pilotní projekt je podpořil tím, co výkonný ředitel banky Ed Siegel nazývá "rychlokurzem zvyšování produktivity".



"Řekl bych, že pro zhruba dvě třetiny našeho týmu to bylo fantastické - bylo to úžasně úspěšné. Úspěšně přešli na práci čtyři dny v týdnu a líbí se jim to. Opravdu to posunulo náladu a lidé si říkají: 'Páni, to je skvělá organizace, pro kterou tady pracuji'."



Ostatním, z nichž někteří jsou vedoucími pracovníky, kteří jsou zvyklí pracovat dlouhé hodiny v týdnu, se banka podle Siegela "snaží říct - a já jsem mimochodem jedním z nich - 'Řekněme si jasně, že je to vaše volba. Pokud chcete pracovat čtyři dny v týdnu, chceme vás podpořit, abyste toho dosáhli."



V Královské biologické společnosti v Londýně si nyní 38 zaměstnanců bere volno buď v pondělí, nebo v pátek a pracovní den byl prodloužen ze sedmi na osm hodin.





Její výkonný ředitel Mark Downs uvedl, že klíčové bylo přehodnocení způsobu, jakým organizace vykonává svou práci.

Ryle z kampaně uvedl: "Ekonomika už nepotřebuje, abychom pracovali pět dní v týdnu. K přechodu na pětidenní pracovní týden došlo před 100 lety a ekonomika se od té doby proměnila."







Downs uvedl, že někdy je zapotřebí flexibility ze strany zaměstnanců, například aby se mohli zúčastnit důležitých schůzek v nepracovní den - ale průzkumy mezi zaměstnanci během pilotního projektu přinesly jednoznačný výsledek."Musím bez přehánění říci, že je to nejpozitivnější odezva, jakou jsem kdy na jakýkoli průzkum mezi zaměstnanci zaznamenal. Byl jednoznačně populární. Všichni ho velmi, velmi podporovali." Když se zúčastněných stran RSB zeptal, zda zaznamenaly nějaké zhoršení služeb, "odpověď zněla, že rozhodně ne".Kampaň za čtyřdenní týden uvedla, že by nyní ráda viděla, kdyby se k tomuto kroku odhodlalo mnohem více zaměstnavatelů, a lobbuje u vlády, aby podpořila změnu legislativy, která by zaměstnancům dala právo požádat o čtyřdenní pracovní režim.