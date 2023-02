Odhaleno: Rozsah trvalého chemického znečištění v Evropě

23. 2. 2023

Rozsáhlý projekt mapování odhalil, že škodlivé, trvalé chemikálie PFAS byly nalezeny ve vysokém množství na tisících míst



Znečišťující látky známé jako "věčné chemikálie", které se v životním prostředí nerozkládají, hromadí se v těle a mohou být toxické, byly nalezeny ve vysokém množství na tisících míst ve Spojeném království a Evropě, jak odhalil rozsáhlý projekt mapování.



Mapa ukazuje, že per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS), což je skupina přibližně 10 000 chemických látek ceněných pro své nepřilnavé a detergentní vlastnosti, se dostaly do vody, půdy a sedimentů z celé řady spotřebních výrobků, hasicích pěn, odpadů a průmyslových procesů.



Dvě PFAS jsou spojovány s řadou zdravotních problémů. PFOA je spojován s rakovinou ledvin a varlat, onemocněním štítné žlázy, ulcerózní kolitidou, vysokou hladinou cholesterolu a hypertenzí vyvolanou těhotenstvím. PFOS je spojována s reprodukčními, vývojovými, jaterními a ledvinovými onemocněními a onemocněním štítné žlázy. V nižších koncentracích jsou PFOS spojovány s imunotoxicitou.



Existuje velmi dobrá přednáška prof. RNDr. Tomáše Cajthamla, Ph. D. (Ústav pro životní prostředí PřF UK), píše David Gajdoš:

Běžný čtenář si z pochopitelných důvodů neumí představit,proč jsou zrovna perfluorované látky tak nebezpečné, a v této přednášce je to skvěle vysvětlené,





Tyto látky byly nalezeny na přibližně 17 000 místech ve Spojeném království a v Evropě. Z nich byly PFAS zjištěny ve vysokých koncentracích vyšších než 1 000 nanogramů na litr vody na přibližně 640 místech a nad 10 000 ng/l na 300 místech.



"Takové koncentrace ve mně vzbuzují obavy," řekl profesor Crispin Halsall, environmentální chemik z Lancasterské univerzity. "Existuje riziko, že se do těchto vod dostanou hospodářská zvířata a PFAS se pak dostanou do lidského potravního řetězce." Podle Halsalla existují také rizika spojená s přístupem lidí "k volně žijícím živočichům jako zdrojům potravy, jako je rybolov a volně žijící ptactvo".



Mapa ukazuje, že největší znečištění je v Belgii, kde byly PFAS nalezeny v podzemních vodách v koncentraci až 73 milionů ng/l v okolí výrobního závodu společnosti 3M na výrobu PFAS ve Zwijndrechtu ve Vlámsku.



Lidé žijící v okruhu 15 km od tohoto závodu byli vyzváni, aby nejedli vejce snesená na zahradách a vyhýbali se domácí zelenině. Mezitím bylo 70 000 lidí žijících v okruhu 5 km od závodu nabídnuto provedení krevního testu na přítomnost PFAS. Společnost 3M uvedla, že provede sanaci lokality a "podepsala dohodu s vlámským regionem ... s výší investice 571 milionů eur". Společnost 3M rovněž oznámila, že plánuje ukončit výrobu PFAS "a pracovat na ukončení používání PFAS ve svém portfoliu výrobků do konce roku 2025".



V Nizozemsku došlo v důsledku havárie PFAS v hasicí pěně ke kontaminaci půdy v okolí letiště Schiphol v Amsterdamu, v důsledku čehož půda obsahuje extrémně vysoké množství PFOS. Podobné problémy byly zjištěny i na některých letištích a ve vojenských areálech v Německu.



Ve Spojeném království byly nejvyšší hodnoty PFAS zjištěny ve výpusti z chemického závodu na řece Wyre nad Blackpoolem. Podle údajů Centra pro životní prostředí, rybářství a vědu o akvakultuře (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) při ministerstvu Defra obsahovaly ryby v řece vysoké množství PFAS, přičemž u platýsů to bylo až 11 000 ng/kg.



Profesor Ian Cousins, odborník na životní prostředí ze Stockholmské univerzity, uvedl, že místa s hodnotami nad 1 000 ng/kg by měla být "urychleně posouzena", aby mohla být sanována.



"Na [vysoce] kontaminovaných místech by místní orgány měly zvážit testování, aby zajistily, že hladiny PFAS jsou v místních produktech bezpečné. To by pomohlo určit, zda jsou zapotřebí místní zdravotní doporučení a publikační kampaně, které by odrazovaly od pravidelné konzumace volně žijících ryb, korýšů, vajec z volného chovu...," dodal.



Halsall uvedl: "PFAS v podzemních vodách jsou velkým problémem, protože pokud jsou tyto podzemní vody odebírány pro zemědělství nebo, což je důležitější, pro lidi jako zdroj vody, pak máte PFAS v pitné vodě a je velmi obtížné je odstranit."



Mapa ukazuje, že zdroje pitné vody ve Spojeném království byly kontaminovány PFAS, ale vodárenské společnosti tvrdí, že se tyto chemikálie nedostanou do finální vody z kohoutku, protože se nejprve buď smíchá s jiným zdrojem, aby se PFAS zředily, nebo prochází specializovaným procesem úpravy a chemikálie jsou odstraněny.



Od roku 2006 byla ve zhruba 120 vzorcích zdrojů pitné vody zjištěna koncentrace PFOS nebo PFOA vyšší než 100 ng/l, což je hodnota, při které by podle pokynů DWI (Drinking Water Inspectorate) měly vodárenské společnosti přijmout opatření k jejímu snížení před tím, než ji začnou dodávat lidem do domácností. Do roku 2009 byl limit podle směrnice DWI mnohem vyšší, a to 3 000 ng/l.



Směrné limity pro PFAS v pitné vodě jsou mnohem nižší v USA, kde Agentura pro ochranu životního prostředí stanovila doporučený zdravotní limit 0,004ng/l pro PFOA a 0,02ng/l pro PFOS. V Dánsku Agentura pro ochranu životního prostředí stanoví, že pitná voda nesmí obsahovat více než 2ng/l pro součet čtyř PFAS.



Podle Rity Loch-Caruso, profesorky toxikologie na Michiganské univerzitě, se limity pro PFAS v pitné vodě stále snižují v reakci na rostoucí počet důkazů o jejich vlivu na zdraví. "Zjišťujeme zdravotní účinky při stále nižších koncentracích - v jednociferných hodnotách," řekla.



Chemik a odborník na PFAS Roger Klein uvedl, že podle jeho názoru jsou "limity DWI ve Velké Británii podle současných mezinárodních standardů směšně vysoké".





Rovněž se domnívá, že praxe mísení vody za účelem zředění PFAS je nesprávná. "Je to líné řešení a PFAS se tím neodstraní, což zůstává problémem, protože [jsou] vysoce perzistentní a bioakumulativní."





V EU existuje návrh regulovat PFAS jako jednu třídu, místo aby se snažila řešit každou látku samostatně. Evropská agentura pro chemické látky uvádí, že pokud nebudou přijata opatření, v příštích 30 letech se do životního prostředí dostane přibližně 4,4 milionu tun PFAS.

Některé oblasti se na mapě mohou jevit jako oblasti s horšími problémy se znečištěním než jiné, ale to může být důsledkem toho, že daný region má zaveden přísnější režim monitorování nebo je ochotnější sdílet údaje. U koncentrací ve vodě se 1 ng/l rovná 1ng/kg.







Skupina výrobců fluoropolymerů (FPG) se staví proti krokům EU, které mají všechny PFAS považovat za jednu třídu, a místo toho prosazuje rozlišování mezi fluoropolymery a ostatními skupinami PFAS a posuzování různých rizikových profilů a použití každé skupiny zvlášť. "FPG sice chápe obavy spojené s potenciální perzistencí většiny PFAS, domníváme se však, že tyto obavy o životní prostředí lze zvládnout spíše prostřednictvím alternativních omezení než zákazem," uvedl Nicolas Robin, ředitel FPG."[Znečištění PFAS] je podobné znečištění plasty v tom, že tyto chemické látky nejsou rozložitelné, [ale] v případě PFAS je neviditelné," řekl Cousins. "Neustále je vypouštíme, takže jejich množství v životním prostředí se bude nadále zvyšovat a je jen otázkou času, kdy hladiny PFAS v životním prostředí nebo v našich tělech překročí hranici, kdy dojde k ovlivnění lidského zdraví," řekl.