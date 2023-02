Jen každý desátý volič Babiše věří, že bude Petr Pavel zastupovat jeho zájmy

„Sedm z deseti voličů Andreje Babiše si myslí, že zvolený prezident Petr Pavel nebude zastupovat jejich zájmy. Pro Pavla tak bude velmi těžké přesvědčit je o opaku,“ komentuje výsledky spoluautor výzkumu Michael Bouška z agentury NMS Market Research.

Voliči vybírali Pavla, aby Babiš prohrál

Rozdělení společnosti je patrné i na důvodech, které u voličů rozhodly, že jejich hlas poputuje k jednomu či druhému kandidátovi. 38 procent voličů Petra Pavla uvedlo v otevřené otázce, že volili proti Andreji Babišovi. Jednalo se o nejčastěji zmiňovaný důvod pro volbu Pavla.

16 procent voličů Pavla si ho vybralo kvůli jeho vystupování, 13 procent pak zmínilo čestnost, důstojnost nebo slušnost. Mezi méně časté důvody pro výběr Pavla pak patřila reprezentativnost, sympatie, osobnost, nebo názory či postoje.

Nejčastějším důvodem, který rozhodl u voličů pro hlas Andreji Babišovi byly jeho zkušenosti. Tento důvod uvedlo v odpovědích 22 procent respondentů, kteří volili Babiše. 18 procent Babišových voličů ho pak volilo jako volbu proti Pavlovi. 14 procent pak uvedlo, že pomáhá lidem.

Mezi méně časté důvody volby Babiše patří, že respondenti vědí, co od něj čekat, že je menší zlo, či že nepodporuje vládní koalici. „Podle dostupných dat se tak Babišovi nepovedlo přesvědčit veřejnost, že Pavel rovná se Fialova vláda. Důvod volby Babiše, že nepodporuje vládní koalici, uvedlo jen pět procent respondentů“ dodává Bouška.

Jak Pavel vyhrál volby?

Agentura NMS Market Research zpracovala na základě výzkumu po prezidentských volbách i přelivy voličů mezi prvním a druhým kolem. Data ukazují, že Pavel získal drtivou většinu voličů Danuše Nerudové a Pavla Fischera. K tomu získal většinu voličů Marka Hilšera, Karla Diviše a část nevoličů. Podobně velkou část nevoličů získal i Andrej Babiš.

Voliči Jaroslava Bašty se pak víceméně rozdělili na dva tábory – zhruba polovina místo Bašty ve druhém kole volila Babiše, zbytek až na výjimky k urnám v druhém kole nešel.

Na základě debat se rozhodlo jen pár procent lidí

Kdy se voliči pro svou volbu rozhodli? Podle dat mělo 64 procent voličů jasno koho budou volit ještě před prvním kolem. 22 procent lidí se pak rozhodlo hned po výsledcích prvního kola. Čtyři procenta voličů se rozhodla na základě výkonu kandidátů v televizních debatách, pět procent se pak rozhodlo v den voleb.

Průzkumu se zúčastnilo 1287 respondentů. Sběr dat probíhal na reprezentativním vzorku populace 18+ pomocí on-line dotazování v únoru 2023. NMS Market Research je výzkumná agentura s více než 20letou historií. Kromě výzkumu trhu, který poskytuje stovkám klientů z celého světa, zkoumá i politická a společenská témata. Je členem mezinárodní organizace ESOMAR a národní organizace SIMAR.

