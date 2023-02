Mlha války a válečné lži

24. 2. 2023

Zesnulý americký politik Hiram Johnson si všiml, že první obětí války bývá pravda. A možná proto mají jiní politici tendenci zahalovat válku do otupujících eufemismů, místo aby čelili kruté realitě.

Když Malajská komunistická strana vedla v letech 1947 až 1960 válku proti Britům a poté proti Nezávislé Malajské republice, byla tato válka označena jako "malajská nouzová situace".

Ačkoli se nakonec vyvinula v partyzánskou válku, zpočátku MCP útočila v jednotkách o síle praporu.

Sukarnův totální vojenský útok na Borneo v roce 1963, zrozený z jeho opozice vůči vytvoření malajské federace, byl stylizován jako "konfrontace".

Jednotky indonéské armády napadly Borneo, udeřily na civilní i vojenské cíle, ale kombinovaná britsko-malajská armáda měla politický zákaz překročit hranice indonéského území.

Nakonec britsko-malajské speciální jednotky podnikly přeshraniční vpády v rámci toho, co bylo kódově pojmenováno "Operace Claret", aby udeřily na strategické indonéské pozice.

Jednalo se však o tajné operace navržené tak, aby nemohly být připsány britsko-malajské armádě.

Absurdita spočívala v tom, že spojenecké síly byly omezeny v tom, jak vést válku, zatímco Indonésané nebyli.

Zdá se, že v Londýně a Kuala Lumpuru panovala úvaha, že vést otevřenou válku proti indonéskému agresorovi by otevřelo malajskou pevninu odvetným úderům indonéského letectva.

Generál Walter Walker, velitel operací na Borneu, byl nucen obrazně vést obranu Malajsie s jednou rukou přivázanou za zády.

Toto umělé omezení rezonuje se situací, v níž se Ukrajina ocitla, počínaje flagrantní lží ruského prezidenta Vladimira Putina o "zvláštní vojenské operaci".

Zatímco Putin vrhá na Ukrajinu všechny formy zbraní, západní mocnosti podporující obranu vlasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se dohadují, zda mu dodat zbraně, které k tomu potřebuje.

Nejprve to bylo váhání ohledně dodávek tanků Leopard 2: Kritický čas byl promarněn, zatímco politici se trápili nad tím, zda to povede k eskalaci války.

Jednoduše se tvrdilo, že pokud by byly síly NATO nasazeny na obranu Ukrajiny, poskytlo by to Putinovi pseudoospravedlnění, které by potřeboval k nasazení jaderných zbraní na bojišti.

Možná ještě důležitější je, že by to ruskému diktátorovi a jeho stoupencům poskytlo ex post facto důkaz jeho argumentu, že takový byl po celou dobu plán Severoatlantické aliance.

Ale jak by mohl svobodný svět nečinně přihlížet tomu, jak jaderná supervelmoc drtí mnohem menší a konvenčně vyzbrojenou Ukrajinu?

Současné zpravodajské informace naznačují, že Putin plánuje zahájit letecké bombardování nasazením svého letectva. Nakonec 22. prosince 2022 přiznal, že je ve válce s Ukrajinou.

Zřejmou obrannou strategií Ukrajiny proti očekávanému leteckému útoku by bylo zničit letadla, zatímco jsou ještě na zemi v Rusku. Ale to by zahrnovalo buď raketové útoky, nebo malé ukrajinské letectvo.

Člověk může téměř slyšet úzkostné hlasy ve Washingtonu, Londýně a evropských hlavních městech, jak se trápí nad tím, jak bude Putin reagovat.

Pravdou však je, že přečíslená Ukrajina, která čelí palebné převaze, bojující o své přežití proti nepříteli zcela neomezenému jakoukoli rozpoznatelnou morálkou, nemá luxus přemýšlet o Putinově dalším kroku.

Západní mocnosti zjevně považují za příliš velký krok, aby zasáhly do války přímo, ale sluší se, aby ve jménu lidskosti a všech zásad známé slušnosti poskytly Ukrajincům vše, co potřebují, prostřednictvím zbraní, vybavení a výcviku, aby mohli bojovat proti tomuto zlu.

Ukrajinský lid je zástupným obráncem liberální západní demokracie. Nesmíme dopustit, aby neuspěl.

Západ musí uniknout válečným psům.

