Ruská agrese na Ukrajině: OSN hlasiovala pro stažení ruských vojsk, ale Čína se zdržela hlasování

24. 2. 2023

Čína se zdržela hlasování, když OSN přijala nezávaznou rezoluci vyzývající Rusko k ukončení nepřátelských akcí a stažení vojsk z Ukrajiny. Vyzvala rovněž k zastavení bojů a k nastolení míru na Ukrajině.



Výsledek hlasování byl 141:7. 32 států, mezi nimiž byla i Čína,se zdrželo hlasování. Výsledek hlasování byl o něco nižší než nejvyšší počet hlasů u pěti předchozích rezolucí schválených 193členným světovým orgánem od doby, kdy Rusko zahájilo agresu proti Ukrajině.





- OSN odhlasovala poměrem hlasů 141 ku 7 - a 32 se zdrželo hlasování - výzvu Rusku, aby se okamžitě a bezpodmínečně stáhlo z Ukrajiny. Mezinárodní společenství tedy nepolevuje ve svém odhodlání odsoudit ruskou agresi na Ukrajině.

Při posledním hlasování, které proběhlo bezprostředně po ruské anexi republik na východě Ukrajiny, bylo Rusko odsouzeno 143 hlasy pro, 5 proti a 35 se zdrželo hlasování, přičemž většina z nich pocházela z Afriky.



Rusko se usilovně snažilo ukončit svou izolaci poukazováním na škody, které mu Západ způsobil tím, že na Ukrajinu posílá zbraně, nebo poukazováním na rostoucí hladovou krizi, z níž viní západní sankce.



Ukrajinský ministr zahraničí Dymotro Kuleba prohlásil:



"Hlasováním pro dnešní rezoluci Valného shromáždění OSN dalo 141 členských států OSN jasně najevo, že Rusko musí ukončit svou nezákonnou agresi. Územní celistvost Ukrajiny musí být obnovena. Rok poté, co Rusko zahájilo invazi v plném rozsahu, zůstává celosvětová podpora Ukrajiny silná."



- Proti rezoluci hlasovalo sedm zemí: Bělorusko, Mali, Nikaragua, Rusko, Sýrie, Severní Korea a Eritrea.



Rezoluce byla přijata poté, co byly hlasitě zamítnuty pozměňovací návrhy Běloruska, které by z ní vyškrtly velkou část formulací.



Během dvoudenní rozpravy vystoupili na shromáždění ministři zahraničí a diplomaté z více než 75 zemí a mnozí z nich naléhavě žádali o podporu rezoluce, která podporuje územní celistvost Ukrajiny, což je základní princip Charty OSN, k němuž se musí přihlásit všechny země, které do světové organizace vstoupí.





- Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková se ve čtvrtek střetla s čínskými diplomaty a vášnivě odmítla jejich tvrzení, že Západ přilévá olej do ohně vyzbrojováním Ukrajiny.



Baerbocková prohlásila, že je načase, aby Čína řekla Rusku, aby zastavilo svou agresi.



V debatě na Valném shromáždění OSN, která se konala u příležitosti výročí invaze a je považována za klíčový barometr stavu světového veřejného mínění, se Čína pokusila se prezentovat jako "stát stojící nad konfliktem" a navrhla celou řadu opatření: příměří, dialog, bezpečnostní záruky pro Rusko, ochranu civilistů a zachování územní celistvosti Ukrajiny.



Zástupce čínského vyslance při OSN Dai Bing trval na tom, že Západ zhoršuje situaci tím, že vyzbrojuje Ukrajinu, a prohlásil: "Přilévání oleje do ohně pouze zhorší napětí".





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že země jako Indie a Jihoafrická republika, které se nepřipojily k Západu a neodsoudily ruskou invazi na Ukrajinu, jsou pravděpodobně na cestě odklonit se od sbližování s Moskvou, ale tento proces neproběhne "najednou".



"Existují země, které mají dlouholeté, desítky let trvající vztahy s Ruskem, předtím se Sovětským svazem, které je náročné přerušit jedním šmahem. Není to otočení vypínače, je to obrat letadlové lodi," řekl Blinken v rozhovoru pro The Atlantic u příležitosti ročního výročí války.



Indie čelila tlaku Západu, aby se distancovala od Moskvy po ruské invazi na Ukrajinu. Dillí tomuto tlaku dosud odolávalo s odkazem na své dlouholeté vazby s Ruskem a na své hospodářské a ropné potřeby, uvedla agentura Reuters.



Rusko je největším dodavatelem zbraní pro Indii již od dob Sovětského svazu. Washington se však v posledních letech snaží Dillí od tradičního vojenského dodavatele odlákat.



Indie se zoufale snaží modernizovat svou flotilu stíhaček převážně ze sovětské éry, aby posílila svou leteckou sílu po obavách ze zpoždění ruských dodávek v důsledku války na Ukrajině.



Zdroj v angličtině ZDE

