V roce 2021 Kreml plánoval připojení Ukrajiny i Běloruska

27. 2. 2023

Ruské Dossier Center získalo dokument z Kremlu, který ukazuje, že Moskva hodlala během příštího desetiletí postupně absorbovat Bělorusko do Ruské federace poté, co by vojenskými prostředky dosáhla změny režimu na Ukrajině. Neschopnost Ruska udělat to druhé zatím nijak nezměnila plány Moskvy ohledně toho prvního, říkají zdroje centra.

Dokument podle Centra dokumentací připravila prezidentská administrativa spolu se službami SVR, FSB, GRU a generálním štábem ruských ozbrojených sil - a stanovil konkrétní úkoly, kterých má být v příštím desetiletí dosaženo, aby Bělorusko nebylo součástí unie s Ruskem, ale součástí Ruska.

Dokument nazvaný "Strategické cíle Ruské federace v běloruském směru" a datovaný do roku 2021 ukazuje, že to, co Kreml skutečně plánuje pro svého západního souseda, je úplně něco jiného, než co veřejně říká Putin a další ruští představitelé. Moskva nemá zájem na novém unijním státě, ale na úplném potlačení běloruské státnosti.

Není známo, zda existují podobné politické dokumenty týkající se budoucnosti jiných bývalých sovětských republik, ale zdá se pravděpodobné, že pokud ano, pravděpodobně odrážejí politiku v tomto politickém dokumentu spíše než Putinova veřejná vyjádření. Protože tomu tak je, tento únik pravděpodobně způsobí, že běloruští a další neruští vůdci budou vůči Moskvě podezřívavější.

