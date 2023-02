Čeká Moskvu vzpoura kolonií?

27. 2. 2023

Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že Ukrajina existuje jen proto, že Lenin založil Ukrajinskou SSR. Taková prohlášení znepokojují lidi v neruských republikách, jejichž státní struktury byly také zřízeny bolševickým vůdcem, upozorňuje Jelena Solovjovová. Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že Ukrajina existuje jen proto, že Lenin založil Ukrajinskou SSR. Taková prohlášení znepokojují lidi v neruských republikách, jejichž státní struktury byly také zřízeny bolševickým vůdcem,

Někteří z Nerusů se obávají, že to, co Putin nyní dělá na Ukrajině, bude i zahájením nového útoku na jejich republiky, což je obava, která byla umocněna sílícím rabováním zdrojů ze strany Moskvy a jeho instalace outsiderů k jejich provozování.

Sílí pocit, že jsou to kolonie, zvláště v případech, jako je republika Komi, kde panuje pocit, že "my posíláme všechny naše zdroje do Moskvy a Moskva nám posílá své odpadky".

Tyto obavy v posledním roce narostly v hněv, a to nejen kvůli Putinovým komentářům o Ukrajině, ale také proto, že se množí důkazy, že ruští demografové zfalšovali výsledky sčítání v roce 2021 a uměle snižovali počet příslušníků národa Komi tím, že odmítli uvést je jako takové nebo je dokonce uvedli jako etnické Rusy.

V důsledku toho dochází v místech jako Republika Komi a dalších neruských republikách ke splynutí ekologických a ekonomických zájmů s politickými, což bylo prozatím zastíněno protesty proti Putinově válce na Ukrajině.

Aniž by přitahovala velkou pozornost mimo republiku, národnostní otázka v Komi jako celku se stala tak citlivou, že jakýkoli další tlak z centra může a bude vyvolávat stále zuřivější odezvu, čímž se současný slabý var proměňuje v něco radikálnějšího.

Může být oddělení republiky od Ruska důsledkem antikoloniální rétoriky, kterou nyní slyšíme v Komi? Teoreticky ano. Formálně republika již existuje jako státní útvar, včetně ústavy. Z geografického hlediska se ale může ukázat, že je v pozici enklávového státu obklopeného ruskými územími.

Vnitřní poptávka po státnosti v Komi zatím není tak velká. Skutečné požadavky na větší federalizaci a větší ekonomické a politické svobody však existují - a jakmile federální vláda začne slábnout, bude se republika spolu s dalšími regiony a republikami aktivněji snažit získat zpět svá práva.

Celý článek v ruštině: ZDE

