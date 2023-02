Zabránil Západ míru mezi Ruskem a Ukrajinou?

24. 2. 2023

Politička Levicové strany Sahra Wagenknechtová má opět dechberoucí teorii, píše Hans Rauscher.

Na vině je Západ. Západ nějak způsobil, že Rusko napadlo Ukrajinu a vede proti ní vyhlazovací válku. Alespoň to řekl Vladimir Putin ve svém projevu k národu.

Západ je však také vinen za neúspěch slibných mírových jednání. To říká Putin a také levičačka Sahra Wagenknechtová na Twitteru: "Bennet (sic!) v březnu 2022 pracoval na vyjednaném řešení. Nyní bývalý izraelský premiér potvrzuje zprávy, že příměří na Ukrajině selhalo kvůli Západu, zejména Velké Británii a USA."

Bývalý pravicový izraelský premiér Naftali Bennett spustil v březnu 2022 na vlastní pěst mírovou iniciativu mezi Ruskem a Ukrajinou. V pětihodinovém televizním rozhovoru s izraelským novinářem řekl, že obě strany se již velmi sblížily, když se v Kyjivě náhle neobjevil britský premiér Boris Johnson a prakticky donutil ukrajinského prezidenta pokračovat v boji.

Jak vážně by to mělo být bráno? Faktem je, že obě strany vyjednávaly na začátku války, a to jak v relativně úzkých komisích, tak ve dvou ministrech zahraničí Sergeji Lavrovovi a Dmytro Kulebovi v turecké Antalyi. To, co Bennett prezentuje jako téměř vyjednaný kompromis, však nedává příliš smysl. Ukrajina by souhlasila s tím, že se zřekne členství v NATO (což je zcela nepravděpodobné), Rusko souhlasilo, že se vzdá "odzbrojení" a "denacifikace" Ukrajiny. Zda se Rusko stáhne na linii před začátkem války 24. února, nebo se vzdá již dosažených územních zisků, bylo otevřené.

Ale pak na jedné straně vešla ve známost zvěrstva Rusů v Buče a jinde; a na druhé straně prý Johnson zabránil podpisu smlouvy tím, že vyvíjel tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tvrdí to i bývalý generální inspektor německého Bundeswehru Harald Kujat, který v rozhovoru pro pravicový švýcarský časopis Zeitgeschehen im Fokus citoval "spolehlivé informace".

Tato verze byla také předložena – s citací Bennetta – v dokumentu [rakouské televize] ORF od Christiana Wehrschütze a Alfreda Schwarze, ale s poznámkou: "Důkaz pro tuto tezi chybí".

Není divu, protože masivně postrádá věrohodnost. Proč by měl Putin po svém masivním útoku náhle opustit svůj plán na podrobení Ukrajiny a svržení její vlády ("denacifikace")? Proč by se Ukrajinci, kteří na začátku války dosáhli překvapivých úspěchů, měli vzdát? Jak by mohl nevyzpytatelný britský premiér najednou sám zakázat nebo umožnit Ukrajincům pokračovat v boji? Pokud jde o Kujatovy "spolehlivé informace", generál ve výslužbě již dříve popsal ruskou válečnou zločineckou intervenci v Sýrii jako "mírotvorbu". A nakonec sám Bennett: Nepřeháněl snad bezostyšně svou roli?

