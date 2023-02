Při rozpadu plachetnice u italských břehů zahynulo 59 uprchlíků, včetně dětí

26. 2. 2023

Loď, která vezla uprchlíky z Afghánistánu, Íránu a Pákistánu, narazila na skály u pobřeží Kalábrie







Padesát devět lidí, včetně jednoho novorozence a dalších dětí, zahynulo poté, co dřevěná plachetnice, která převážela uprchlíky, narazila na skály u pobřeží italského regionu Kalábrie.

Mnoho mrtvol bylo vyplaveno na turistickou pláž poblíž Steccato di Cutro, zatímco další byla nalezena v moři.



Podle přeživších bylo na palubě lodi před nárazem do skal asi 140 až 150 lidí. Osmdesát jedna lidí přežilo, dvacet z nich bylo převezeno do nemocnice, řekla agentuře Reuters Manuela Curra, úřednice provinční vlády.

Podle tiskové agentury Ansa byl zadržen jeden turecký občan pro podezření z pašování lidí. Plavidlo s lidmi z Afghánistánu, Íránu a Pákistánu na palubě vyplulo z Turecka před čtyřmi dny.



Těla obětí byla v neděli odpoledne převážena do sportovní haly v nedalekém Crotone. Ansa uvedla, že mezi mrtvými bylo 20 dětí, včetně dvojčat a novorozence.



Antonio Ceraso, starosta města Cutro, řekl novinářům: "Je to něco, co by člověk nikdy nechtěl vidět. Moře stále vrací těla. Mezi oběťmi jsou ženy a děti."



Vrak lodi údajně spatřili rybáři v neděli brzy ráno. "Zbytky lodi jsou vidět na 200-300 metrech pobřeží," dodal Ceraso. "Nikdy dosud nedošlo k takové tragédii."



Rai News uvedla, že se loď "rozlomila na dvě části", a s odvoláním na zdroje uvedla, že osoby na palubě "neměly čas požádat o pomoc".



Na místo se dostavila italská pobřežní stráž, hasiči, policie a záchranáři Červeného kříže.



Zatímco záchranáři pokračovali v pátrání, Filippo Grandi, vysoký komisař OSN pro uprchlíky, vyzval evropské vlády, aby se "přestaly hádat" a "dohodly se na spravedlivých, účinných a společných opatřeních, aby se zabránilo dalším tragédiím".



"Další strašlivé ztroskotání lodi ve Středozemním moři u italského pobřeží," napsal na Twitteru. "Zemřely desítky lidí, mnoho dětí. Truchlíme za ně a jsme solidární s pozůstalými."



Italský prezident Sergio Mattarella uvedl, že "několikátá tragédie ve Středozemním moři by neměla nikoho nechat lhostejným", a zároveň vyzval EU, aby "konečně převzala konkrétní odpovědnost za řízení fenoménu migrace s cílem zachránit ji před pašeráky lidí".



Itálie je jedním z hlavních míst vylodění lidí, kteří se snaží dostat do Evropy po moři. Takzvaná centrální středomořská trasa je známá jako jedna z nejnebezpečnějších na světě.



V roce 2022 připlulo do Itálie na lodích více než 100 000 uprchlíků. Pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniové, která se dostala k moci v říjnu, zavedla tvrdá opatření proti charitativním organizacím zabývajícím se záchranou na moři, včetně pokut až do výše 50 000 eur, pokud poruší požadavek požádat o přístav a plout do něj okamžitě po provedení jedné záchranné akce, místo aby zůstaly na moři a zachraňovaly lidi z jiných lodí v nesnázích.



Záchranné akce v posledních měsících vedly k tomu, že záchranářským lodím byly uděleny přístavy ve střední a severní Itálii, což je nutilo k delším cestám, a tím se zkrátila doba jejich pobytu na moři při záchraně lidských životů. Charitativní organizace varovaly, že toto opatření povede k tisícům úmrtí.



V prohlášení nyní Meloniová vyjádřila "hluboký zármutek" nad životy, které zmařili "obchodníci s lidmi", a zároveň zopakovala závazek své vlády "zabránit příchodu uprchlíků a spolu s nimi i tragédiím, které se odehrávají".



"Je trestné vypouštět za nepříznivých povětrnostních podmínek na vodu loď dlouhou pouhých 20 metrů s až 200 lidmi na palubě," dodala.



"Je nehumánní vyměnit životy mužů, žen a dětí za cenu 'jízdenky', kterou zaplatili za falešnou vyhlídku bezpečné cesty."



Meloniová uvedla, že její vláda bude požadovat "maximální spolupráci" se zeměmi odjezdu a původu.



Matteo Piantedosi, italský ministr vnitra, prohlásil, že ztroskotání lodi v Kalábrii je "obrovskou tragédií", která "mě hluboce zarmucuje", a zároveň dodal, že je "nezbytné pokračovat ve všech možných iniciativách, aby se zabránilo příchodu [migrantů]".



Piantedosi ve čtvrtek listu Il Giornale řekl, že vládní opatření, včetně dohod s Libyí a Tuniskem, "zabránila příjezdu" téměř 21 000 lidí.



Podle projektu pohřešovaných migrantů Mezinárodní organizace pro migraci zemřelo nebo se pohřešuje v centrálním Středomoří od roku 2014 20 333 lidí.





Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: "Musíme zdvojnásobit naše úsilí" o migrační pakt a "akční plán" pro centrální Středomoří. "Členské státy musí vykročit a najít řešení. A to hned," napsala na Twitteru. "EU potřebuje společná a aktuální pravidla, která nám umožní čelit výzvám migrace."







