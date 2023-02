Miroslav Kalousek. Pokus o nástin jednoho muže, který tak pasuje do té české kotliny

22. 2. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 6 minut

Věnováno prvnímu příbramskému starostovi za KDU - ČSL po roce 1989 - Vencovi Chválovi (člověk evidovaný jako NEPŘÁTELSKÁ OSOBA, sužovaný StB více než 15 let) - který dokázal včas odejít z této toxické funkce, aniž by ztratil svoji lidskou tvář.







Na rozdíl od Václava Klause a Miloše Zeman, je pan Miroslav Kalousek ve stínu, ačkoli je součástí této „Svaté trojice“ která se významně podílela na veřejné politice od listopadu 1989. Tuto trojici opravdu bavila stranická politika a všichni tři to byli tvrdí pragmatici. Ano, Kalousek nebyl a asi už nikdy nebude na rozdíl od Klause a Zemana presidentem. To však neznamená, že by si nezasloužil alespoň malý rozbor jeho politické práce – patří do této trojice.