Spolky nesouhlasí s kácením dřevin v trase dálnice D1 u Přerova

22. 2. 2023

Tisková zpráva



Kvalitu rozhodnutí MM Olomouc o kácení bude posuzovat krajský úřad





Děti Země a Krajina Dluhonice proti rozhodnutí MM Olomouc ze dne 19. prosince 2022 o povolení kácení 408 kusů stromů a keřů na ploše 7,32 hektarů v trase plánované dálnice D0136 Říkovice – Přerov zaslaly v lednu 2023 odvolání.



Oba spolky totiž nesouhlasí s kácením dřevin i ve vegetačním období a dále nepovažují uloženou náhradní výsadbu za způsobenou ekologickou újmu za přiměřenou, ale jen za virtuální. Spolkům se také nelíbí, že olomoucký magistrát umožnil dřeviny kácet okamžitě.

„Státní investor se pokoušel získat povolení ke kácení během dvou a půl roku celkem třikrát, než se mu to loni před vánocemi povedlo. Olomoucký magistrát proto musel zákon o ochraně přírody a krajiny hodně „ohnout“, neboť rozhodnutí je ihned vykonatelné, což je rarita. Navíc podle nás reálně k žádné přiměřené kvalitní náhradní výsadbě nedojde, jen papírově,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.



MM Olomouc sice podle Dětí Země ukládá vysadit 855 ks nových stromů a 25,7 tisíc nových kusů keřů, ale převážně má jít o těleso dálnice, kde dřeviny mají být ze zcela jiných důvodů, např. z hygienických, estetických, protihlukových, ke zmírnění vlivu na krajinný ráz či k snížení znečištění ovzduší apod.



Část dřevin má být také vysázeno v rámci plánu komplexních pozemkových úprav, ale ten ještě nebyl schválený a hlavně má vlastní mechanismus výsadby vegetace, kam náhradní výsadbu nelze řadit.



„Také se nám nelíbí, že výsadba má být provedena až do dvou let od zprovoznění dálnice, což je prakticky do pěti let od kácení. Tímto požadavkem se tak popírá základní princip, že nové dřeviny se mají sázet co nejrychleji od vzniklé ekologické újmy, tzn. správně se má hlavně sázet mimo těleso dálnice a nejpozději do dvou let o kácení,“ uvádí Patrik další námitku v odvolání Dětí Země a Krajiny Dluhonice.



O odvoláních bude rozhodovat krajský úřad v Olomouci, který by měl také posoudit, zda bylo možné povolit okamžitou vykonatelnost rozhodnutí o kácení, aniž by se muselo čekat na výsledek odvolacího řízení.



„Od prosince 2022 probíhají u Krajského soudu v Ostravě ještě dva soudní spory o zákonnosti dvou stavebních povolení, které vydalo Ministerstvo dopravy. V žalobách uvádíme, že chybí řada ochranných opatření, zejména vodních toků a krajinného rázu, a ve spisu nebyla nová rozptylová studie a ani nové posouzení vlivu imisí na veřejné zdraví. Soud by měl rozhodnut do konce dubna 2023,“ uzavírá Patrik.



