Londýn právě rozhodl, že všichni školáci na prvním stupni budou mít obědy zadarmo,. Ve Skotsku je to už dávno

22. 2. 2023

čas čtení 1 minuta

Londýnský primátor Sadiq Khan: Žádné dítě by nemělo mít problémy ve škole, protože má hlad, ale to je pro mnohé z nich realita kvůli krizi životních nákladů. Vzhledem k tomu, že vláda nepomohla, vyhlásil jsem mimořádné financování bezplatného školního stravování pro všechny děti na základních školách v Londýně.

No child should struggle at school because they’re hungry, but this is the reality for many due to the cost of living crisis.



In the absence of Govt help, I’ve announced emergency funding for free school meals for all primary school children in London. pic.twitter.com/71yWAPs1QO