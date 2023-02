Od maloobchodu po dopravu: jak umělá inteligence mění všechny oblasti ekonomiky

20. 2. 2023

čas čtení 10 minut



Rostoucí význam umělé inteligence má dopady na všechny oblasti hospodářství. Od maloobchodu po dopravu





Zemědělství



Sledování vývoje počasí, zvládání škůdců a nemocí, určování potřeby dodatečného zavlažování nebo dokonce toho, jaké plodiny kde pěstovat.



Mnoho výrobců potravin využívá umělou inteligenci ke sběru a analýze dat ve snaze zvýšit produktivitu a ziskovost.



Schopnost umělé inteligence kombinovat a analyzovat rozsáhlé soubory dat již nyní poskytuje zemědělcům informace v reálném čase o tom, jak zlepšit zdravotní stav jejich plodin a zvýšit výnosy. Drony a pozemní senzory mohou hrát roli při pozorování rostoucích plodin a půdních podmínek na stovkách hektarů půdy, včetně kontroly, zda nepotřebují více vody, hnojiv nebo herbicidů a zda nejsou zasaženy nemocemi nebo zničeny zvířaty. Sledování vývoje počasí, zvládání škůdců a nemocí, určování potřeby dodatečného zavlažování nebo dokonce toho, jaké plodiny kde pěstovat.Mnoho výrobců potravin využívá umělou inteligenci ke sběru a analýze dat ve snaze zvýšit produktivitu a ziskovost.Schopnost umělé inteligence kombinovat a analyzovat rozsáhlé soubory dat již nyní poskytuje zemědělcům informace v reálném čase o tom, jak zlepšit zdravotní stav jejich plodin a zvýšit výnosy. Drony a pozemní senzory mohou hrát roli při pozorování rostoucích plodin a půdních podmínek na stovkách hektarů půdy, včetně kontroly, zda nepotřebují více vody, hnojiv nebo herbicidů a zda nejsou zasaženy nemocemi nebo zničeny zvířaty.





Ali Capperová, která na své rodinné farmě na hranici hrabství Herefordshire a Worcestershire pěstuje jablka a chmel, investovala do nových technologií, včetně automatických postřikovačů v sadech, které využívá spolu s digitálním mapováním půdy, jež využívá od roku 2017.



"Mnoho agrotechnických inovací nám pomůže být šetrnější k zemědělskému prostředí a zároveň efektivnější a ziskovější," uvedla Capperová.



Tváří v tvář nedostatku pracovních sil zemědělci již dlouho doufají, že pokrok v oblasti robotiky - "agribotů" - pomůže zajistit, aby se úroda sklidila včas.





Zatímco čtyřrucí roboti, určení pro jemnou práci při sběru měkkého ovoce, se vyvíjejí, roboty s obratností lidské ruky, schopné sbírat v rychlosti, aniž by poškodily ovoce, jako jsou maliny, mohou být od širokého využití vzdáleny ještě deset let. Nicméně automatizace již změnila některé z nejnamáhavějších prací v zemědělství, od setí semen po postřikování a zalévání plodin.







Rychlý vzestup generativní umělé inteligence však naznačuje, že se to nebude týkat jen lidí u továrních linek. Generativní umělá inteligence se již nyní používá k mnohem rychlejšímu navrhování výrobků, , jejich virtuálnímu testování a mnohem rychlejší výrobě. V kombinaci s inovacemi, jako je 3D tisk, by to mohlo výrazně snížit náklady na vývoj a vyžadovat méně inženýrů v leteckém a automobilovém průmyslu a spotřební elektronice.

Řízení země znamená, že vláda shromažďuje obrovské množství osobních a obchodních údajů, které by mohly být zapojeny do systémů umělé inteligence a strojového učení, aby se zlepšila efektivita tvorby politické strategie a poskytování služeb. Vše od odvozu odpadků, přes call centra až po analýzu dat pro stanovení priorit výdajů. Není to však bez problémů a kontroverzí - v neposlední řadě jde o to, jak se algoritmy budou voličům zodpovídat.





Některé úřady vytvářejí počítačové modely využívající osobní údaje, které pomáhají předvídat zneužívání dětí a zasáhnout dříve, než k němu může dojít. Městská rada v anglickém Blackpoolu využívá satelitní snímky vytvářené umělou inteligencí, k zjišťování, kde je třeba opravovat výmoly v asfaltu na silnicích.

Dopravní podnik v Londýně využívá umělou inteligenci k usnadnění plynulosti dopravy a předvídání poruch, zatímco provozovatelé vlaků používají simulátory nebo digitální dvojčata ke kontrole tras vlaků, nástupišť a jízdních řádů. Projekty umělé inteligence a videa v Austrálii by mohly naučit vlaky bez strojvedoucího rozpoznat zelenou - nebo zda pohyb vpředu na trati je vniknutí člověka nebo klokana.

Podle vládních prognóz je odvětví finančních služeb ohroženo ztrátou pracovních míst v důsledku umělé inteligence více než jiná odvětví.





Tisíce pracovních míst ovlivní také elektronické štítky na regálech, aby se ceny mohly automaticky měnit z centrály, spolu s technologiemi na bázi umělé inteligence, které budou řídit nákupní rozhodnutí, a více robotů pro přípravu a balení výrobků ve skladech.







Podrobnosti v angličtině ZDE

1

302

Mediální společnosti se chopily umělé intekigence, aby zvýšily počet předplatitelů a reklamu a pomohly se rozhodnout, jaké články publikovat.Zpravodajské organizace najímají datové vědce s šestimístnými platy, kteří dávají dohromady data pro sledování zákazníků a jejich nasměrování na konkrétní produkty, a zároveň poskytují pracovníkům nástroje, které je zbavují těžké práce při hledání a psaní článků.Lisa Gibbsová, ředitelka zpravodajských partnerství v Associated Press, ve studii London School of Economics uvedla, že její organizace by s pomocí umělé inteligence mohla "rychleji nacházet zprávy a rychleji je zveřejňovat".Ve všech oblastech energetiky je možné využít umělou inteligenci - od předvídání a identifikace poruch v elektrárnách až po energetické technologie.Očekává se, že maloobchodní dodavatelé energií budou více využívat AI ke zkrácení doby telefonátů se zákazníky. Chatboti se používají k pokládání základních otázek předtím, než zákazníci hovoří s lidským poradcem.V konečném důsledku dodavatelé předpokládají, že umělá inteligence bude hrát ústřední roli v budoucích "inteligentních sítích", které umožní těsnější sladění nabídky a poptávky, přičemž nová generace zařízení od inteligentních elektroměrů a elektromobilů až po solární panely a tepelná čerpadla bude schopna zlepšit účinnost. Nejvíce jsou ohrožena pracovní místa inženýrů, odečítačů elektroměrů a analytiků dodávky energie.Umělá inteligence je cenná také pro sledování emisí uhlíku. Společnost Boston Consulting Group odhadla, že aplikace AI do plánů udržitelnosti nadnárodních společností by mohla do roku 2030 díky dodatečným příjmům a úsporám nákladů přinést hodnotu 1,3 až 2,6 bilionu dolarů.Veteráni ve výrobě dobře vědí, jak může automatizace zamávat celým odvětvím. V roce 2019 britský Úřad pro národní statistiku uvedl, že téměř dvě třetiny pracovníků obsluhujících kovoobráběcí stroje jsou ohroženy.Součástí snahy o automatizaci je efektivita. Algoritmy strojového učení jsou již nasazovány na rostoucí hromady dat produkovaných ve velkých továrnách pro "prediktivní údržbu" - výměnu dílů dříve, než se porouchají, a potenciálně vyžadují méně techniků.Vvětší využívání umělé inteligence a automatizace pravděpodobně povede ke snížení počtu zaměstnanců státní správyPracovníci v dopravě se tvrdošíjně drží svých pracovních míst od doby, kdy byly v metru testovány první vlaky bez řidiče - tento vývoj se před šesti desetiletími setkal s titulky "Roboti převezmou vládu". Podle zprávy společnosti PwC pro britské ministerstvo hospodářství z roku 2021, která předpovídá, že v příštích 20 letech dojde k poměrně největšímu úbytku pracovních míst v odvětví dopravy, jsou však stále považováni za dlouhodobě nejzranitelnější.Nicméně řidiči nejsou zdaleka postradatelní a požadují vysoké platy, ať už obsluhují nákladní vozidla, autobusy nebo vlaky - a to i v době, kdy se v Británii zkoušejí první autonomní autobusy. Letadla bez pilota jsou technicky možná, i když po katastrofách Boeingu 737 Max se softwarovým řízením by na ně asi málokdo měl chuť.Například banky a správci majetku budou potřebovat méně zaměstnanců pro přijímání nových klientů, protože budou automatizovat více prověřování klientů a budou se více spoléhat na AI při odhalování potenciálních podvodů a rizik praní špinavých peněz.Do těchto programů strojového učení budou také moci vkládat nové pokyny regulačních orgánů, aby upozornily na případná porušení předpisů nebo nedostatky v systémech společnosti.Tyto systémy však budou stále vyžadovat lidský dohled, a to nejen při vytváření a programování technologie, ale také při provádění dodatečných kontrol a řešení složitějších problémů.Vedle prudce rostoucí poptávky po technických pracovnících, kteří budou vytvářet a monitorovat programy umělé inteligence, budou firmy soutěžit o pracovníky s vyšší kvalifikací, kteří mohou provádět forenzní práce v případě podezření na podvod nebo chybu nebo poskytovat zákazníkům podporu na míru.Téměř třetina pracovních míst v maloobchodě by mohla být do roku 2030 nahrazena technologiemi ve srovnání s úrovní v roce 2017, protože automatizované pokladny, robotizace skladů a plánovací nástroje založené na umělé inteligenci udělají revoluci.Nejzřetelnější změnou pro každého nakupujícího je nárůst používání samoobslužných pokladen a samoskenovacích systémů v supermarketech v posledních pěti letech. Změny byly posíleny pandemií, kdy se pracovní síla stala dražší a obtížněji dostupnou, zatímco nakupující začali být obezřetní při interakci s personálem.Analytici poradenské společnosti McKinsey předpověděli, že v letech 2017 až 2030 by se mohl počet pokladních snížit téměř o polovinu. Většina tržeb ve většině britských supermarketů je v současnosti odbavována na samoskenovacích nebo automatických pokladnách.Nárůst nákladů na pracovní sílu vedl k tomu, že tuto technologii začali využívat i maloobchodníci s nepotravinářským zbožím. Japonský oděvní řetězec Uniqlo zavedl před několika lety systém spojený s radiofrekvenčními identifikačními štítky.Dalším krokem jsou obchody bez pokladen, v čele s Amazon Fresh, kde se díky kamerám a snímačům na regálech nákupy nakupujících automaticky zaznamenávají do aplikace v jejich telefonu, což jim umožňuje jednoduše odejít a zaplatit později.Technologie nekončí u pokladen. Maloobchodníci experimentují s robotickými systémy nebo systémy poháněnými umělou inteligencí, které odhalují mezery v regálech - společnost Marks & Spencer zkouší systém využívající pevné kamery. Jiné firmy experimentují se stroji typu Dalek, které se pohybují po uličkách.