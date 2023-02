Spalovači mrtvol

17. 2. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Poučit se z dějin nebývá jednoduché. Jak říká můj kamarád historik, pedagog a archeolog, lidi se nikdy nepoučí. Takže vlastně nemám o čem psát – ale aspoň pokus. Jak víme, elektromobil byl poprvé sestrojen někdy v letech 1830+ (tj. v 19. století) podle vzoru žárovka. Tzn. má-li být vynalezena žárovka, tak taky bude a vynalezne ji ten či onen v rozmezí pár let. Těžko tak u elektroauta někomu přisuzovat absolutní prvenství, nicméně za chvíli tu bude výročí 200 let od jeho vynálezu!

Dvě století jsme pak, celá civilizace, mohli pracovat na kultivaci, zejména na vývoji efektivních nosičů energie (akumulátorů). Namísto toho, někdy ve čtvrtině 20. století a dokonce po předchozím boomu elektromobilů např. v Americe, rasantně nastoupili spalovači mrtvol (tj. výrobků z ropy) a elektromobilitu zcela vytěsnili. Během 20. století se objevilo na různých místech světa (i v Československu) pár pozitivních záblesků, ty ale bohužel nedopadly – protože…

Vrcholnou ukázkou ropácké moci byla hromadná likvidace dlouho vyvíjených moderních elektromobilů EV1 od GM na přelomu milénia - o tom dokonce existuje dokumentární film.

To všechno by pro nás mělo být poučením právě do éry elektromobility. Může být nastavena vstřícně pro celou veřejnost anebo (podobně jako u spalovačů mrtvol) především pro velkokapitál. Zdá se, že začátek možné cesty z kopce vidíme na současných cenách elektřiny a na výrobě nesmyslně výkonných elektromobilů (tedy elektromobilů s nesmyslnou spotřebou) - tedy na rýžování peněz jak u výrobců energie tak u výrobců aut. Prostě opět nestačí, když jen kape.

Přitom elektromobilitu lze uchopit úplně jinak!

Hlavně jde o výrobu drobných, úsporných minimalistických aut dimenzovaných jen pro, řekněme, oprávněné běžné potřeby. Nepotřebuji vozit dítě do školky autem, které má 100 nebo 200 kW výkonu a kapacitu baterie třeba 90 kWh - leda bych byl nevycválaný snob. Na dlouhé cesty můžu jet v naší zakolejované zemi bez problémů vlakem, případně busem – navíc to bude environmentální (tj. všeobecně přínosný) přístup. Malé elektroauto spotřebuje málo energie a tu je samozřejmě nejlepší dodat z obnovitelných zdrojů podle cca pravidla, že buď fouká vítr anebo svítí. Největší výhodou obnovitelných zdrojů oproti ropě je možnost jejich téměř libovolné decentralizace, a tedy postupné odbourávání nadvlády příslušného kapitálu.

Musí samozřejmě dál existovat centrální rozvod elektřiny, protože ne každý si může vybudovat ostrovní zdroj, optimální je využít inteligentní obousměrné sítě. Pak může, pokud jich bude existovat dostatek, „národní rozvodné centrum“ elektromobily využívat jako vyrovnávač výroby a spotřeby energie a nemusí se draze budovat například další „Dlouhé stráně“. Lidé si „národní“ záložní zdroj v sumě baterií svých elektromobilů zakoupí sami.

Často platí, že kde nepřiměřeně slábne úloha státu a nepřiměřeně sílí úloha komerčních korporací, vyvíjejí se věci pro většinu méně výhodně. Stát by proto neměl minout svoji úlohu v zajišťování dostatku elektrické energie za přiměřené ceny zejména občanům a využít k tomu všechny efektivní prostředky. Také by neměl míjet fakt, že evropské nadnárodní koncerny zatím odmítají vyrábět levná minimalistická elektroauta. Přitom největší zaklínadlo – cena baterií – je minulostí. Dneska se jako průměrná cena 1 kWh kapacity baterie elektromobilu uvádí 100 USD. Úsporná baterie úsporného minielektromobilu má tak v Česku hodnotu kolem 50 tis. Kč? A kolik bude stát jednoduchý celý stroj, který je nekonečně jednodušší než ten spalovací? Stát může stimulovat automobilky, a co si zatím ještě dobře neuvědomujeme, také může automobilku vybudovat. V dějinách se to už vícekrát stalo a nejen u nás.

Kvůli ropákům, jak známo, je vedeno hodně válek. Když se podaří elektromobilitu rozvíjet zdravě, určitě válčení kvůli ropě ubude. Tenhle článek jsem psal ale hlavně proto, že se u elektromobility neustále potýkám s názory zcela nadšenými / nebo zcela zatracujícími. Přitom, jako u většiny věcí, jde o vymazlení optimálního přístupu. Pak mohou elektroauta všem dobře a minimálně do doby plošné relizace jiného vhodného pohonu sloužit.

