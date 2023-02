Britský parlament ví, že Čína páchá genocidu. Proč se tedy britští státní činitelé plánovali setkat s jedním z pachatelů?

16. 2. 2023

Návštěva čínského činitele Erkina Tuniyaza v Británii se již nekoná, ale Británie nikdy neměla skandálně ignorovat čínské zacházení s Ujgury a dalšími menšinami





Útlak Ujgurů a dalších turkických a islámských menšin v čínské oblasti Sin-ťiang se v posledních pěti letech dostal do ostrého světla.



Nejprve byly menšiny na neurčitou dobu internovány v "převýchovných zařízeních". Poté se objevily důkazy o čínských "hlídačích", kteří byli posíláni, aby žili s ujgurskými rodinami a podávali zprávy o jejich chování, o kontrolních stanovištích na ulicích pro pěší, kamerách snímajících obličeje, nucené instalaci státního špionážního softwaru do osobních telefonů, nucených kontrolách porodnosti a uzavírání nebo bourání mešit a dalších náboženských objektů. Po celou dobu je muž jménem Erkin Tuniyaz vedoucím úředníkem regionální vlády Sin-ťiangu a nadšeným obhájcem této "sinizace" islámu. Od roku 2021 stojí formálně v čele celého regionu, píše James McMurray. Útlak Ujgurů a dalších turkických a islámských menšin v čínské oblasti Sin-ťiang se v posledních pěti letech dostal do ostrého světla.Nejprve byly menšiny na neurčitou dobu internovány v "převýchovných zařízeních". Poté se objevily důkazy o čínských "hlídačích", kteří byli posíláni, aby žili s ujgurskými rodinami a podávali zprávy o jejich chování, o kontrolních stanovištích na ulicích pro pěší, kamerách snímajících obličeje, nucené instalaci státního špionážního softwaru do osobních telefonů, nucených kontrolách porodnosti a uzavírání nebo bourání mešit a dalších náboženských objektů. Po celou dobu je muž jménem Erkin Tuniyaz vedoucím úředníkem regionální vlády Sin-ťiangu a nadšeným obhájcem této "sinizace" islámu. Od roku 2021 stojí formálně v čele celého regionu,



Nic z toho však nebránilo úředníkům britského ministerstva zahraničí, aby se s Tuniyazem plánovali setkat během návštěvy Londýna - návštěvy, která byla nyní po narychlo zorganizovaných protestech, odsouzení ze strany významných politiků Labouristické i Konzervativní strany a výzvách k jeho zatčení na základě zákonů o mučení zrušena. Zpráva o zrušení návštěvy nepřišla v oficiálním oznámení, ale od Meziparlamentní aliance pro Čínu, která na Twitteru uvedla, že se tuto zprávu dozvěděla z vládních zdrojů. To je pro celou kauzu příznačné: Tuniyazova návštěva byla původně oznámena pouze v e-mailu aktivistickým skupinám , a jeho program nebyl nikdy zveřejněn.



Z ukvapenosti plánované návštěvy vyplývá, že ministerstvo zahraničí si bylo plně vědomo toho, jak nevhodná je. Tuniyaz není okrajovou postavou špatného zacházení s menšinovými národy v Sin-ťiangu. Ve skutečnosti byl hlasitým obhájcem tamních masových internačních táborů. Britská vláda si toho byla vědoma: již dříve odsoudila špatné zacházení s menšinami v Sin-ťiangu a sankcionovala další představitele Sin-ťiangu - včetně Tuniyazova zástupce Chen Minggua - za jejich roli v nehoráznostech, které britský parlament uznal za genocidu. Na oplátku Čína sankcionovala mnoho britských politiků, aktivistů a akademiků za to, že o situaci v Sin-ťiangu otevřeně hovořili.



To, že je Tuniyaz sám Ujgur, není ironií. Jeho role předsedy je spíše produktem cynického využívání kompliců z řad menšinových skupin čínským státem, aby Peking získal zdání rovnosti a reprezentativnosti při ovládání Sin-ťiangu. Stejně jako jinde v Číně je vláda podřízena straně. Zatímco předsedové Sin-ťiangu byli vždy Ujgurové, straničtí tajemníci, kterým jsou podřízeni, byli - s jedinou výjimkou v 70. letech 20. století - vždy Chanové, dominantní etnická skupina Číny. Předsedové jako Tuniyaz jsou pouze tváří politiky, o které rozhodují straničtí tajemníci.



Je pravděpodobné, že podobnou roli měl Tuniyaz sehrát i při své návštěvě Londýna, která byla pouze jednou z jeho zamýšlených zastávek v Evropě, aby "projednal tuto situaci v Sin-ťiangu". Tváří v tvář zápornýmn reakcím byly i tyto cesty zrušeny. Skutečnost, že byly vůbec naplánovány, však naznačuje, že Peking doufal, že se pozornost světa přesunula jinam a že by mohl začít dávat zapomenout na kontrolu, které čelil kvůli zacházení s Ujgury. Vzhledem k ochotě britských představitelů setkat se s Tuniyazem se tyto naděje nemusely zdát plané.



Britská vláda od počátku pomalu reagovala na týrání lidí v Sin-ťiangu a sankce zavedla až po letech kampaní statečných ujgurských exulantů a dalších aktivistů za lidská práva. Mezi účastníky pondělního protestu proti Tuniyazově návštěvě před ministerstvem zahraničí byla i Rahima Mahmutová, dlouholetá ujgurská aktivistka, zpěvačka a překladatelka. Stejně jako další hlasití Ujgurové žijící na Západě má její rozhodnutí promluvit v průběhu let hrozivé následky - nemůže se vrátit domů, protože se obává zatčení, ani kontaktovat svou tamní rodinu, aniž by ji vystavila dalšímu riziku. Mnoho Ujgurů žijících ve Spojeném království o Tuniyazově návštěvě s novináři jednoduše nemluví, protože se obávají, že by na sebe upozornili Peking, který se ve svém dobře zdokumentovaném úsilí umlčet kritiku ze zahraničí zuřivě snaží kontrolovat diskurz kolem Sin-ťiangu. Tuniyazovu plánovanou návštěvu lze považovat pouze za součást těchto snah.



Zrušení Tuniyazovy návštěvy svědčí o statečnosti a odhodlání těch, kteří proti ní bojovali. Svědčí však také o nedůslednosti britského přístupu. Jak v pondělí argumentovali protestující, britská vláda by měla naslouchat jejich zkušenostem, a ne státní propagandě prosazované představiteli Pekingu. Kdyby tak učinila, Tuniyaz by již byl na sankčním seznamu, stejně jako je tomu ve Spojených státech.





Tvrzení úřadu premiéra, že schůzka byla dohodnuta se záměrem dát najevo "znechucení Spojeného království nad zacházením s ujgurským lidem", nedává příliš smysl. Oficiální britský postoj je již jasný, ale zůstane nepřesvědčivý, dokud ti, kdo jsou zodpovědní za špatné zacházení s turkickou a muslimskou menšinou v Sin-ťiangu, nebudou vědět, že v Británii nejsou vítáni.







Podrobnosti v angličtině ZDE

