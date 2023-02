Ruská agrese na Ukrajině: Biden v projevu k výročí války pošle Putinovi "vzkaz"

18. 2. 2023

čas čtení 7 minut





Americký prezident vystoupí ve Varšavě ve stejný den jako Putin v Moskvě, Zelenskij na mnichovské konferenci vyzval Západ, aby si "pospíšil" s podporou Ukrajiny





Americký prezident Joe Biden bude při svém úterním projevu ve Varšavě "posílat vzkaz" Vladimiru Putinovi. Zároveň vyzdvihne "bezprecedentní" úsilí NATO o pomoc Ukrajině.



Agentura France-Presse uvádí, že Biden pronese projev v Polsku - klíčovém spojenci USA a - ve stejný den, kdy má Putin přednést svůj vlastní projev v Moskvě, tři dny před ročním výročím ruské invaze 24. února.



Biden přistane ve Varšavě v úterý 21.2. a setká se s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Ve středu 22.2.se setká s vedoucími představiteli Bukurešťské devítky, skupiny členů NATO ve východní Evropě.



Kromě toho bude podle Bílého domu příští týden telefonicky hovořit s vedoucími představiteli Velké Británie, Francie a Itálie. Německý kancléř Olaf Scholz má přijet 3. března do Washingtonu.



Hlavní Bidenovou veřejnou akcí však bude úterní projev z varšavského Královského zámku o tom, "jak Spojené státy sjednotily svět na podporu ukrajinského lidu při obraně jeho svobody a demokracie", uvedl v pátek mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby.





- Více než 142 000 zabitých ruských vojáků



Podle ukrajinské armády bylo od invaze na Ukrajinu zabito již více než 142 000 ruských vojáků.



Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své denní aktualizaci bojových ztrát odhadl počet mrtvých na ruské straně na 142 270, což je o 1 010 více než v pátek.



Uvedl také, že bylo zničeno 3 303 tanků a 6 533 obrněných vozidel, což je oproti včerejšku nárůst o pět, resp. 13 kusů.





- Pentagon v pátek uvedl, že první ukrajinský prapor s přibližně 635 vojáky absolvoval v Německu zhruba pětitýdenní americký kurz kombinovaného výcviku na bojovém vozidle M2 Bradley. Dodatečný výcvik kombinovaných zbraní na úrovni praporu již probíhal, uvedl.



Spojené státy oznámily, že plánují poskytnout Ukrajině více než 50 těchto obrněných vozidel, která mají výkonný kanón a americká armáda je používá k přepravě vojáků po bojištích od poloviny 80. let.



- Moskva obvinila Spojené státy, že podněcují eskalaci války a nyní se do ní přímo zapojují.



"Američtí váleční štváči... dodávají zbraně v obrovském množství, poskytují zpravodajské informace a přímo se podílejí na plánování bojových operací," uvedla v pátek mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.





- Gubernátor Luhanské provincie na východě Ukrajiny uvedl, že pozemní a letecké útoky ruských sil se zvyšují.



Serhij Hajdaj řekl místní televizi o bojích u města Kreminna:



Dnes je to na všech směrech poměrně složité. Neustále dochází k pokusům o prolomení našich obranných linií.



Luhansk je jednou ze dvou provincií v Donbasu, které Rusko částečně kontroluje a chce je plně ovládnout.



Agentura Reuters rovněž uvedla, že Rusko ve své nejnovější zprávě uvedlo, že čtvrteční série raketových úderů v okolí Ukrajiny dosáhla svého cíle, zasáhla zařízení dodávající kyjevským silám palivo a munici.



Ukrajina oznámila 36 raket a uvedla, že 16 jich bylo sestřeleno a že byla zasažena její největší ropná rafinerie Kremenčuk ve střední Ukrajině.











Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Západ, aby urychlil svou podporu Ukrajině, a řekl světovým politikům, kteří se sešli v německém Mnichově na významné bezpečnostní konferenci, že ruský prezident Vladimir Putin získá vojenskou převahu, pokud brzy nedorazí dodávky zbraní.

Člen ochranky britského velvyslanectví byl uvězněn na více než 13 let poté, co mu soudce sdělil, že jeho "zrádná" špionáž pro Rusko vystavila jeho bývalé kolegy "maximálnímu riziku". Osmapadesátiletý David Ballantyne Smith, původem ze skotského Paisley, kopíroval tajné dokumenty, které našel v neuzamčených kartotékách a na stolech na ambasádě, včetně dopisu tehdejšímu premiérovi Borisi Johnsonovi.



Očekává se, že se třídenní konference zúčastní přibližně 40 hlav států a vlád, jakož i politiků a bezpečnostních expertů z téměř 100 zemí - včetně USA, Evropy a Číny -, kteří budou diskutovat o bezpečnostní situaci v Evropě uprostřed ruské války na Ukrajině.. Na Ukrajině nemůže být mír, dokud nebude Rusko poraženo, řekl Macron na mnichovské konferenci a dodal, že Rusko je odsouzeno k "budoucí porážce".Uvedl, že sousední Bělorusko by udělalo chybu historických rozměrů, kdyby se připojilo k ruské ofenzívě, a prohlásil, že podle průzkumů veřejného mínění si 80 % jeho obyvatel nepřeje se připojit.Scholz uvedl, že Německo je největším dodavatelem zbraní v kontinentální Evropě a že region se nachází na neprobádaném území a neexistuje žádný plán, jak čelit agresorovi s jadernými zbraněmi, takže je nezbytné vyhnout se nechtěné eskalaci.Očekává se, že Sunak na mnichovské konferenci vyzve země, aby "zdvojnásobily naši vojenskou podporu", a upozorní, že v sázce je "bezpečnost a suverenita každého státu".Počet obětí "se výrazně zvýšil od září 2022, kdy byla zavedena 'částečná mobilizace'". U odsouzených rekrutů využívaných Wagnerem mohl být počet obětí jeden na dva muže.. Mordvičevovo jmenování následuje po dalších rozsáhlých změnách ve vedení ruské armády.V prohlášení Rusko obvinilo společný vyšetřovací tým, který byl zřízen za účelem zjištění, kdo je za let odpovědný, z "politizace".Ukrajina potřebuje více finančních prostředků na zajištění duševního zdraví, rehabilitace a přístupu komunit ke zdravotním službám, uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge na briefingu v ukrajinském městě Žytomyr.