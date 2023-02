Postskriptum k "záhadě" selhavších rusko-ukrajinských mírových jednání

19. 2. 2023 / Karel Dolejší

Meduza Nezávislý ruský server zmapoval selhání rusko-ukrajinských mírových jednání vloni na jaře . Centrálními faktory "záhadného" zvratu v rozhovorech se podle něj staly nedůvěra Kremlu k šéfovi ruské delegace a odhalení ruského masakru v Buče.

Rusko-ukrajinská jednání o "míru" oficiálně zamrzla na konci března 2022. Přímí účastníci jednání přitom Meduze popsali něco jiného, než co bylo ještě krátce předtím ukazováno médiím. Podle nich se ještě před úplným koncem rozhovorů pro média hrálo optimistické divadlo, v mezičase však "diplomaté" už jen pustě žvanili a vyprávěli si vtipy.



Ukázalo se, že šéf ruské delegace Vladimir Medinskij se jestřábům v Kremlu, včetně Putina, záhy jevil jako příliš smířlivý a nedostatečně "denacifikační". Některé jeho výroky napadl prezident osobně - a mj. obvinil Ukrajinu, že prý "nesplnila" závazky, které údajně přijala v souvislosti s ruským ústupem z Kyjivské a Černihivské oblasti. Přímí účastníci jednání ovšem o žádných takových ukrajinských závazcích nic nevědí.

Ruský ústup na dvou útočných směrech byl vojenskou nezbytností vyvolanou zhroucením kremelskými zpravodajci a polittechnology příšerně naplánované ofenzívy, nikoliv nějakým "gestem dobré vůle". A díky tomuto ústupu došlo na osvobozeném území k odhalení masakru v Buče - na severozápadním přístupu k ukrajinskému hlavnímu městu.

Ukrajinská strana teprve tehdy vzala plně na vědomí, jaký typ války proti ní Rusko vlastně vede. Že se nejedná o žádnou verzi sebeabsurdnější "bratrské pomoci", ale o genocidní tažení.

O genocidě se ovšem kompromisně nevyjednává. Tu je třeba bezpodmínečně zarazit.

Od Buči se tedy veškerá další rusko-ukrajinská jednání omezují na otázky výměny zajatců a vývozu ukrajinského obilí.

***

Ajit Maanová podrobně vysvětluje mnohokrát zopakované, nicméně stále ignorované zjištění, že s dezinformacemi se společnost nemůže vyrovnávat korektními informacemi a s do nebe volajícími nesmysly jejich vyvracením pomocí faktů. Nefunguje to.

Ti, jimž se za každých okolností dělá v mozku "alternativní názor" na věci, které jsou jinak dobře zmapované a dokázané, přece vůbec neřeší "informovanost" a "fakta". Ve hře jsou místo toho jejich osobní identita a narativ. Nutkavá potřeba za každou cenu se odlišit.

Jistý typ rebela bez příčiny se z principu definuje jako "antiestablishmentový". Což znamená, že nehledě na oporu v jakýchkoliv skutečnostech musí vždycky zastávat názor "jiný než oficiální" - a to i tehdy, když "oficiální", "mainstreamový" názor je zrovna věcně správný a oponovat mu nedává žádný smysl.

"Není nad původnost!

Každý po ní touží:

lidé chodí přes most,

to já půjdu louží."

(Karel Havlíček Borovský)

Jestliže tedy oficiální verze událostí vypráví určitý příběh, "antiestablishmentový" vypravěč trpí kompulzivní potřebou obrátit jej bez meškání naruby. Je jedno, že přitom musí vymyslet neuvěřitelné oslí můstky a jeho verze je ve výsledku mnohem "fantastičtější" než jakýkoliv pokus o věcný výklad. Alternativní vesmír zkrátka musí být, i kdyby si měl dotyčný vymyslet Zemi coby placaté centrum uhnětené z krupicové kaše, kolem níž zavěšena na složitém systému kovových kružnic rotuje tajemná čtyřhvězda vyfouknutá z barevného skla a rozsvícená klasickou žárovkou.

Je mimochodem docela dobře zmapováno, že vyznavači placatosti Země nemohou být přesvědčeni jakýmkoliv běžným důkazem zakřivenosti zemského povrchu, protože v prvé řadě za žádného stavu světa nejsou připraveni opustit svůj názor. Veškeré optické, gravitační a co já vím jaké experimenty budou vždy znovu a znovu zasazovány do pojmového rámce placatozemosti, v němž automaticky dostanou zcela opačný výklad. Řečeno s Popperem, plochozemský světonázor je proti nepříjemným faktům dokonale impregnován. Je to ideologie.

A nejinak tomu bude i se "záhadou" selhavších rusko-ukrajinských jednání vloni na jaře, kterou razí proruští dezinformátoři. Redakce Meduzy snesla na hromadu dostupná fakta a přitom mimoděk vysvětlila, proč není namístě hovořit o "nevysvětlitelně" zaseknutých jednáních. Hlavním zlomovým bodem bylo ohrazení se ruských jestřábů proti relativně smířlivým postojům vedoucího ruské delegace Medinského - a dále odhalení chování ruských ozbrojených sil k ukrajinským civilistům na okupovaných územích.

Plochozemci ovšem budou dál mlít svou a vymýšlet "alternativní vysvětlení" zahrnující konspirační teorie ve stylu chemtrails, HAARPu a čipů ve vakcínách. Namísto faktů v nich straší Boris Johnson ex machina, údajný původce "nevysvětlitelného selhání slibných rozhovorů".

Jedině tak budou moci plochozemci dál plácat o diplomacii a míru místo toho, aby konečně vzali na vědomí genocidní charakter ruské války a skutečnost, že tomuto typu válečného zla nelze ustupovat.

Kdyby byli ochotni si byť jen na vteřinu připustit, že se mohli ve svém pohledu na Rusko a svět "ohrožovaný americkými imperialisty" 100 % zmýlit, naráz by už nebyli tím, kým jsou.

A zhroucení "nemainstreamové" identity, v níž se s vynaložením nemalého úsilí před světem zapouzdřují třeba i po dekády, je ztráta, kterou v žádném případě nedokážou osobně unést.

