Nejvyšší americký diplomat varuje, že pokud se Ukrajina vzdá území ve prospěch Ruska výměnou za mír, "otevře to Pandořinu skříňku po celém světě"

17. 2. 2023

Ministr zahraničí USA Antony Blinken v novém rozhovoru pro NPR řekl, že je malá šance, že Kyjiv a Moskva dosáhnou mírové dohody, pokud se ruský prezident Vladimir Putin bude chovat, jako by Ukrajina nebyla skutečným státem.

"Vladimir Putin se musí vzdát své představy, že Ukrajina není samostatnou zemí, že musí být vymazána z mapy a začleněna do Ruska. V tom už selhal. Ale zdá se, že stále věří, že to je to, čeho se snaží dosáhnout. A pokud se této představy nezbaví, je těžké si představit, jak by se mír mohl skutečně pohnout kupředu," řekl Blinken.

Putin v září nezákonně anektoval čtyři ukrajinské oblasti. Ale ruské síly tyto regiony plně neokupují a na některých místech dokonce ztratily půdu pod nohama ve prospěch Ukrajiny v době, kdy Putin oznámil takzvané anexe.

Rozhodnutí ruského vůdce anektovat ukrajinská území učinilo možnost jednání o ukončení bojů krajně nepravděpodobnou. Moskva nyní prohlašuje tyto regiony za součást Ruska, zatímco ukrajinská vláda je neoblomná, že by nesouhlasila s žádnou mírovou dohodou, která by vyžadovala, aby postoupila území Rusku.

Blinken také řekl NPR, že jakákoli mírová dohoda by musela respektovat územní celistvost Ukrajiny, jinak by to nebyl "spravedlivý mír a trvalý mír".

"Pokud ratifikujeme zabavení území jinou zemí a řekneme 'to je v pořádku, můžete tam jít a vzít si ji silou a udržet si ji', otevře to po celém světě Pandořinu skříňku pro agresory, kteří řeknou: 'No, uděláme to samé a projde nám to,'" dodal Blinken.

Západní lídři a představitelé opakovaně varovali, že pokud Rusko na Ukrajině vyhraje, mohlo by to inspirovat další světové vůdce s imperialistickými ambicemi, aby jednali obdobně.

Komentáře vrcholného amerického diplomata přišly v době, kdy Rusko pokračuje v tlaku na zisky na východní Ukrajině, protože válka se blíží k jednoleté hranici. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělí řekl, že Rusko již zahájilo očekávanou novou ofenzívu a varoval, že Putin je ochoten snášet vysoké ztráty, aby vyčerpal ukrajinské síly.

"Vidíme, co je Rusko právě teď, co prezident Putin dělá teď, posílá tisíce a tisíce dalších vojáků, akceptuje velmi vysokou míru ztrát, utrpí velké ztráty, ale vyvíjí tlak na Ukrajince. A to, co Rusku chybí na kvalitě, se snaží kompenzovat kvantitou," řekl Stoltenberg.

