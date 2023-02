Ukrajina jako volba

15. 2. 2023

čas čtení 6 minut

"Když jsem se zeptal Vladimira Vladimiroviče Putina: 'Co je pro vás ruský projekt?', odpověděl: 'Rusko není projekt, ale osud.' Velkým projektem Rusko je osud: Osud naší vlasti, našeho lidu a zbytku lidstva." "Když jsem se zeptal Vladimira Vladimiroviče Putina: 'Co je pro vás ruský projekt?', odpověděl: 'Rusko není projekt, ale osud.' Velkým projektem Rusko je osud: Osud naší vlasti, našeho lidu a zbytku lidstva."

Tato odhalení ruského fašisty Prochanova byla publikována několik let před velkou válkou. Ve skutečnosti však předpověděla obecnou linii kremelské propagandy po 24. únoru 2022, píše Michajlo Dubňanskij.

Čím déle se vleče vojenská konfrontace, tím vytrvaleji je stejná myšlenka vnucována do hlav Rusů.

Vše, co ruský stát dělá v XXI století, je předem rozhodnuto jeho staletou historií a není možnost odvolání. Všechny kroky Putinova režimu jsou správné, protože je prostě nemožné postupovat jinak.

V roce 2014 nebylo možné Krym neanektovat. Bylo nemožné nenapadnout Ukrajinu v roce 2022. Bylo nemožné nejít do rozsáhlé konfrontace s kolektivním Západem. Moderní Rusové nemají na výběr a ani nemohou: Měli by poslušně zemřít poblíž Vuhledaru a Bachmutu, čímž by splnili historické poslání načrtnuté samotným osudem...

Co může naše země namítnout ruskému propagandistickému fatalismu? Shrneme-li vše, co v ukrajinském veřejném prostoru v posledních letech zaznělo, vynoří se dva alternativní přístupy.

První přístup předpokládá, že Ukrajina je také osudem. Klín je vyražen klínem a nepřátelský fatalismus svým vlastním. Současná vojenská konfrontace s Moskvou je způsobena celou staletou ukrajinskou historií. Naši krajané nikdy neměli jiné myšlenky a motivy.

Každý ukrajinský vlastenec XXI. století je Bandera ve třetí nebo čtvrté generaci, který absorboval nenávist k říši s mateřským mlékem.

Jeho vlast bojovala za nezávislost po celé XX. století. Vždy vzpomínala na hrdiny bitvy u Krutů, uctívala bojovníky UPA, podporovala statečné disidenty, vnímala sovětský režim jako okupační režim a postavila se proti němu ze všech sil a prostředků. Hrdinské činy předchozích generací Ukrajinců učinily současný odpor vůči Kremlu nevyhnutelným.

Existuje však jiný přístup. Předpokládá, že Ukrajina není osud, ale volba. Vědomá volba ve prospěch nezávislosti, demokracie, evropských hodnot a civilizované existence.

Volba milionů lidí se svobodnou vůlí. Volba nebyla učiněna díky, ale navzdory ukrajinské minulosti. Stejná minulost, která se skládá nejen z národních hrdinství, a v níž je i dost trapných a neatraktivních stránek.

V této minulosti projekt UNR prohrál s projektem "Ukrajinská SSR"; miliony Ukrajinců byly naprosto loajální sovětské vládě; a disidenti v éře stagnace nebyli národními idoly, ale okrajovou menšinou.

V této minulosti byli rodáci z Ukrajiny páteří totalitního komunistického režimu spolu s Rusy. Spolu s nimi rozdrtili povstalecké Maďarsko tanky, zardousili Pražské jaro a zničili afghánské vesnice.

Zdálo se, že tato minulost předepisuje i nadále zůstat služebníky říše a spolupachateli jejích zločinů: Ale Ukrajinci XXI. století bylo rozhodnuto jinak.

Koncept Ukrajiny jako osudu vede k závěru, že naši současníci byli a priori naprogramováni na velkou válku s Ruskem. Současná generace Ukrajinců neměla jinou možnost.

To je rozhodnutá historická mise. To je způsobeno voláním předků, hlasem krve a genetickou pamětí. Obecně platí, že téměř jako v Rusku: "Dědečkové bojovali a nám to bylo nařízeno."

A koncept Ukrajiny jako volby znamená, že velká válka s Ruskem nebyla nevyhnutelná.

Bylo možné nebojovat za evropskou budoucnost roku 2013, kapitulovat v roce 2014 nebo nevzdorovat totální invazi v roce 2022. Bylo možné se vzdát Kremlu a stát se přívěskem nové říše. Člověk si nemusel vybrat válku proti Moskvě, ale válku na straně Moskvy – a sloužit jako potrava pro děla během ruské invaze do Moldávie, pobaltských států nebo Polska. Stručně řečeno, dělat vše, co dělali rodiče a dědové většiny moderních Ukrajinců. Ale jejich děti a vnoučata soudily jinak.

Ukrajina-osud nás nutí hledat podobnosti s našimi předky, nebo si je prostě z ideologických důvodů vymyslet.

A Ukrajina jako volba připouští, že nemusí existovat vůbec žádné podobnosti: A to není ostudná chyba, ale důvod k hrdosti. Vzhledem k tomu, že naši současníci a krajané, kteří si sami vybrali svou životní cestu, se ukázali být mnohem lepší než jejich předkové.

Vitalij Ivanovič Lucenko. Dlouholetý sovětský funkcionář. V letech 1966-1974 – tajemník, 1974-1980 – druhý tajemník, 1980-1987 – první tajemník městského výboru Komunistické strany Ukrajiny v Rivne. V posledních sovětských letech - první tajemník regionálního výboru. Jako přesvědčený komunista se aktivně podílel na činnosti komunistické strany po jejím oživení v roce 1990 a podařilo se mu stát se poslancem komunistické strany.

Jeho vlastní syn Jurij je jedním z nejbystřejších ukrajinských politiků, kteří v únoru 2022 dobrovolně vstoupili do války s říší. To není mýtický "hlas krve", ale vědomá volba svobodného člověka.

Pavel Fedorovič Kazarin. Sovětský generálmajor a vojenský komisař Krymské oblasti v letech 1976-1988. Loajální voják říše a dodavatel kanónenfutru pro její potřeby. V roce 1985, na vrcholu války v Afghánistánu, si zasloužil propůjčení Řádu rudého praporu Ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny a Rady ministrů Ukrajinské SSR, před všemi ostatními vojenskými komisariáty sovětské Ukrajiny.

Jeho vnuk a jmenovec Pavlo je jedním z nejznámějších ukrajinských novinářů, který brání naši nezávislost se zbraní v ruce. Nejedná se o fiktivní "genetickou paměť", ale o vědomou volbu svobodného člověka.

A podobných rodinných příběhů je mnoho. Samozřejmě existuje pokušení vymazat je z kolektivního vědomí. Předstírejte, že současná ukrajinská armáda se skládá z přímých potomků hrdinů od Krutů, aktivistů OUN a disidentů z roku 1970. Prohlašte, že to prostě nemohlo být jinak: Tak to vyžaduje koncept Ukrajiny jako osudu.

Ale mytologizací národních dějin XX. století, nevědomky devalvujeme volbu Ukrajiny a Ukrajinců v XXI. století.

Celý článek v ukrajinštině: ZDE

0