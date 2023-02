Ruská agrese na Ukrajině: světoví politikové se sešli v Mnichově na bezpečnostní konferenci

17. 2. 2023

čas čtení 10 minut



- V Německu se v pátek scházejí vysocí politici a vojenští představitelé z celého světa a na bezpečnostní konferenci by měli vystoupit i ukrajinští představitelé.



Rusko, posílené o desítky tisíc záložníků, zintenzivnilo pozemní útoky na jižní a východní Ukrajině, a jak se blíží první výročí invaze z 24. února, zdá se, že se rýsuje nová velká ruská ofenziva.



Rusko ve čtvrtek zasáhlo Ukrajinu raketami a zasáhlo její největší ropnou rafinerii. Z nejméně 36 raket, které Rusko vypálilo, bylo asi 16 sestřeleno, uvedlo letectvo, což je nižší počet než obvykle.



Ukrajina uvedla, že palba zahrnovala rakety, které její protivzdušná obrana nedokáže sestřelit, což jen zvýší naléhavost jejích výzev k větší vojenské podpoře Západu.



Mezi mnoha vrcholnými představiteli, kteří se účastní Mnichovské bezpečnostní konference, jsou německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron a americká viceprezidentka Kamala Harrisová.



- Přesně před rokem, 16. února 2022, zuřivě popřela mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zprávy, že se Rusko chystá vojensky napadnout Ukrajinu, a požadovala od USA omluvu v této věci:

Exactly one year ago, on 16 February 2022, Maria Zakharova, representative of Russian ministry of foreign affairs, has indignantly denied the possibility of a Russian invasion in Ukraine and demanded apologies. pic.twitter.com/MnL5Qh79xE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2023



- Ukrajinská státní rozhlasová a televizní stanice Suspilne uvádí, že energetická síť dnes funguje bez omezení spotřeby na celém území Ukrajiny s výjimkou Oděsy, kde "kvůli poškozené infrastruktuře stále platí omezení" a "platí harmonogramy výpadků".



- Spojené státy se domnívají, že Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014, by měl být minimálně demilitarizován, a Washington podporuje ukrajinské útoky na vojenské cíle na tomto poloostrově, uvedla náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová.



"Bez ohledu na to, jak se Ukrajinci rozhodnou ohledně Krymu, pokud jde o to, kde se rozhodnou bojovat atd. nebude Ukrajina v bezpečí, pokud Krym nebude minimálně, minimálně demilitarizován," řekla Nulandová na konferenci Carnegie Endowment for International Peace ve Washingtonu.





Na otázku ohledně nebezpečí eskalace války na Ukrajině Nulandová podle agentury Reuters uvedla, že Rusko má řadu vojenských zařízení, která jsou pro konflikt klíčová. "Jsou to legitimní cíle, Ukrajina na ně útočí a my to podporujeme," řekla Nulandová.









Během dne ruská armáda ostřelovala čtyři obce Beryslavského okresu. Byly poškozeny obytné domy a hospodářské budovy obyvatel. Dva lidé byli zabiti v obci Zmiivka a jeden byl zraněn v obci Tyahynka.

- Bělorusko bude bojovat po boku spojence Ruska, pokud proti němu jiná země zahájí útok, prohlásil prezident Alexandr Lukašenko a dodal, že se v pátek plánuje setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



S odvoláním na Volodymyra Litvinova, vedoucího beryslavské okresní správy, uvedla:Reklamy, v nichž vystupoval exilový opoziční politik Ilan Šor, Facebook nakonec odstranil, ale až poté, co byly v Moldavsku zhlédnuty milionkrát.Placené příspěvky Šorovy politické strany se snažily využít hněvu kvůli inflaci a rostoucím cenám pohonných hmot a byly zaměřeny proti vládě prozápadní prezidentky Maiy Sanduové, která na začátku tohoto týdne podrobně popsala to, co označila za ruské spiknutí s cílem svrhnout její vládu pomocí externích sabotérů."Pokusy o destabilizaci jsou realitou a pro naše instituce představují skutečnou výzvu," řekla Sanduová ve čtvrtek, když skládala přísahu nové vládě vedené prozápadním premiérem Dorinem Receanem, jejím bývalým poradcem pro obranu a bezpečnost.Inzeráty dokazují, jak Rusko a jeho spojenci využívají nedostatků platforem sociálních médií - jako je Facebook, z nichž mnohé provozují americké společnosti - k šíření propagandy a dezinformací, které jsou zbraní ekonomické a sociální nejistoty ve snaze podkopat vlády ve východní Evropě.Moldavsko sousedí s Ukrajinou a proruský separatistický region Podněstří se nachází mezi oběma zeměmi.Wang Yi "mi řekl, že Xi pronese mírový projev k výročí invaze na Ukrajinu" 24. února, řekl podle agentury Reuters ministr Antonio Tajani italskému rozhlasu RAI den poté, co se s nejvyšším čínským diplomatem setkal v Římě."Myslím, že to [bude] v březnu nebo v dubnu," uvedl šéf Wagneru Jevgenij Prigožin v jedné z několika zpráv zveřejněných na internetu."K dobytí Bachmutu je třeba přerušit všechny zásobovací cesty. Je to významný úkol," dodal: "Pokrok nejde tak rychle, jak bychom si přáli."Bakhmut by byl dobyt ještě před Novým rokem, kdyby nebylo naší obludné vojenské byrokracie."u."Udržet situaci na frontě a připravit se na případné kroky nepřítele k eskalaci - to je priorita pro nejbližší budoucnost," řekl.Představitelé aliance NATO tento týden diskutovali o potřebě většího množství vojenské techniky pro Kyjev a Velká Británie a Polsko se po čtvrtečním setkání svých představitelů shodly, že by podpora měla být posílena.Američtí představitelé doporučili Ukrajině, aby s jakoukoli protiofenzívou počkala, dokud nebude k dispozici nejnovější dodávka americké výzbroje a nebude proveden výcvik.Loňské setkání se konalo několik dní před začátkem války. V době, kdy se ruská vojska hromadila na hranicích Ukrajiny, západní představitelé v Mnichově vyzvali prezidenta Vladimira Putina, aby neútočil, a varovali před hrozivými následky, pokud tak učiní.Letos se budou vedoucí představitelé potýkat s důsledky Putinova rozhodnutí ignorovat jejich prosby a rozpoutat nejničivější válku v Evropě od druhé světové války, která si vyžádala nespočet mrtvých a miliony lidí donutila k útěku.Ruští představitelé budou na konferenci, která potrvá do neděle, pozoruhodní svou nepřítomností, ale očekává se, že na ní vystoupí vysocí ukrajinští představitelé.Generální štáb ukrajinské armády ve čtvrteční večerní zprávě uvedl, že Rusko rovněž ostřelovalo více než dvě desítky východních a jižních sídel.uvedl ukrajinský generální prokurátor. Rozmazané snímky obětí sdílel úřad prokurátora na Telegramu a uvedl, že útok je vyšetřován jako válečný zločin. "Bylo zahájeno trestní řízení."Nejméně 16 raket bylo sestřeleno ukrajinskými silami, uvedlo letectvo. Mezi nimi protivzdušná obrana na jihu sestřelila osm raket Kalibr vypálených z lodi v Černém moři, uvedli představitelé.". Zelenskij uvedl, že předpokládaná jarní ofenziva již začala, ale věří, že síly jeho země mohou dál odolávat ruskému postupu, dokud nebudou schopny zahájit protiofenzivu.stl".Odsouzení rekruti, které použila skupina Wagner, zřejmě umírali každý druhý.informoval na Telegramu šéf regionální státní správy Maksym Kozyckij a dodal, že nedošlo k žádným obětem.Téměř všichni bránili jižní město Mariupol předtím, než padlo do rukou ruských sil, uvedl.u. Cílem klamných raket bylo zahltit ukrajinské systémy protivzdušné obrany tím, že nabídnou příliš mnoho cílů, řekl agentuře Associated Press Mychajlo Podoljak, poradce Volodymyra Zelenského.Letecká aktivita "nyní zhruba odpovídá průměrné denní míře pozorované od léta 2022", uvádí se v jeho nejnovější zpravodajské aktualizaci.řekl novinářům v Estonsku.. V rozhovoru pro Financial Times Milley uvedl, že věří, že válka skončí u jednacího stolu. Dodal, že Pentagon přehodnocuje své zásoby zbraní a možná bude muset zvýšit vojenské výdaje poté, co viděl, jak rychle byla munice během války na Ukrajině spotřebována.