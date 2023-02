Země vyděšených "leopardů". Jak byl Západ fascinován "koncem dějin" a zaspal Putinovo Rusko

15. 2. 2023

Rok války, jaký Evropa nepoznala od roku 1945, lze měřit různými způsoby, píše Michajlo Golub.

Je to možné ve dnech nekonečného února, který trvá 12 měsíců. V desítkách tisíc mrtvých. V milionech uprchlíků. Ve stovkách zcela zničených měst a vesnic Ukrajiny.

A můžete i v "červených čarách", které světoví vůdci malovali ve svých vzrušených hlavách.

Například cesta, kterou se letos vydalo Německo - od 5 tisíc vojenských ochranných přileb slíbených Ukrajině v lednu 2022 až po dohodu o dodávce tanků Leopard pro ozbrojené síly Ukrajiny v lednu 2023.

Během tohoto roku Německo poslalo na Ukrajinu protiletadlová děla Gepard, samohybné houfnice Panzerhaubitze 2000, raketomety MARS II a protiletadlový raketový systém IRIS-T SLM.

Každému z těchto kroků předcházela touha vyhnout se "eskalaci" za každou cenu. A teprve když už to nebylo možné odkládat bez ztráty tváře, vláda se rozhodla dodat Ukrajině jiný typ zbraně. Vždy v zástupu ostatních zemí zbrojní koalice.

Kdysi budoucnosti bude kancléř Olaf Scholz psát tisíce stran pamětí a monografií o mukách pochybností. S největší pravděpodobností budou mít mnoho slov o pasti historického traumatu a národní paměti.

Po celá desetiletí vyhánění Siegfriedova bojovného ducha z Němců najednou začali očekávat zodpovědné vedení v boji proti Kremlu a ruské invazi na Ukrajinu.

Schéma "očekávání jsou realita" nejlépe ilustruje průzkum provedený německým Institutem pro výzkum veřejného mínění YouGov. V případě ozbrojeného útoku na svou zemi pouze 5 % dotázaných Němců deklarovalo svou připravenost dobrovolně se přihlásit do armády. 33 % se bude snažit pokračovat ve svém obvyklém životě a 24 % vyjádřilo přání v případě války co nejdříve opustit zemi.

To se však netýká jen Němců. Vzdálení potomci Rolanda, Cida a dalších postav v hrdinském středověkém eposu mají také problémy s vědomím vlastní síly a odhodláním bránit své hodnoty. Alespoň tváří v tvář politickým lídrům.

S pomocí vedoucího Ukrajinského institutu národní paměti Antona Drobovyče a filozofa Volodymyra Jermolenka se "Ukrajinská Pravda" snažila pochopit, jak touha po nekonečném dialogu západní Evropu obrátila v krutý žert, proč "leopardi" s černými kříži bojující na Ukrajině proti Rusku jsou zlomem v šabloně pro Němce a "konec historie" se ukázal být jejím začátkem.

Odzbrojení über alles

26. dubna 1945. 12 dní před kapitulací Německa padá na stůl amerického prezidenta Harryho Trumana směrnice Sboru náčelníků štábů Spojených států. Obsahuje akcenty, které budou určovat budoucnost Evropy na celá desetiletí.

Směrnice uvádí: Německo bude okupováno jako poražený nepřátelský stát, ne kvůli osvobození Němců od nacismu.

Na doporučení tehdejšího amerického ministra financí Henryho Morgentaua měl každý Němec na vlastní kůži pocítit, že to byla německá agrese, která zničila ekonomiku země a vedla k chaosu a utrpení.

"Ponížené, zneuctěné postavení německých mužů, kteří se změnili ze superhrdinů Hitlerovy vycvičené armády v hrstku vězňů, opožděně se vracejících domů a trapně se setkávají s generací drsných žen, které byly nuceny se naučit, jak přežít a obejít se bez nich, není fikce," napsal ve své devítisetstránkové knize "Poválečná Evropa. Její historie od roku 1945" britský historik Tony Judt.

Rozhodnutím spojenců z 20. srpna 1946 přestal existovat Wehrmacht - ozbrojené síly poražené země. Německo strávilo následující desetiletí bez vlastní armády. Prvních sto dobrovolníků přísahalo věrnost nově vytvořenému německému Bundeswehru až 12. listopadu 1955.

Dnes je "bezohlednost" Olafa Scholze vyzpívána v memech a on sám je zobrazován na obálkách časopisů spolu s pštrosy.

Zároveň si jen málo lidí vzpomene na pozadí kancléřovy instinktivní "opatrnosti". Například prohlášení Hastingse Ismaye, prvního generálního tajemníka NATO. Podle lorda Ismaye bylo cílem Organizace Severoatlantické smlouvy "udržet Rusy stranou, Američany uvnitř (Evropy) a Němce pod kontrolou".

"Pro ty, kteří v té době nežili, může být obtížné posoudit, do jaké míry byla evropská politika v poválečných letech poháněna strachem ze vzestupu Německa a jak bylo uděláno vše, aby se zajistilo, že se to už nikdy nestane," napsal Michael Howard, britský vojenský historik.

Na počátku své existence v pozdních čtyřicátých letech měla myšlenka NATO měla pro zakládající státy dvojí přitažlivost. Za prvé, Aliance zatlačila obrannou linii proti sovětským silám na východ. Za druhé, měla sloužit jako pojistka proti německému revanšismu.

Dokonce i poté, co se v květnu 1955 Německo v Alianci konečně stalo "svým mezi svými", Němci nespěchali s vyzbrojováním. S ozbrojením nijak nespěchali. Prioritou Bonnu v té době bylo mezinárodní uznání Německa a amnestie pro jeho válečné zločince, kteří byli zatčeni spojenci.

Německo je zvyklé na "pštrosí politiku" ve všem, co se týká zbraní a ozbrojených sil, po celá desetiletí. Nejprve venku, pak odvedlo skvělou práci samo.

Sytý a bezmocný

Německo by se mělo stát "dobře živeným a bezmocným" - toto přání vyjádřil britský premiér Winston Churchill na konci 2. světové války.

V jistém smyslu se tak stalo.

Od poloviny 50. let, navzdory studené válce, se západní Evropa poprvé za čtyři desetiletí stabilizovala. Ekonomika vytlačila politiku z agendy. Státy nakonec nebojovaly mezi sebou. Studená válka nebyla vnímána jako nevyhnutelný prolog k "horké" válce.

"Lidé potřebují novou ideologii," řekl kancléř Konrad Adenauer v únoru 1952.

"Nová ideologie" měla být příběhem Německa, které hledá cestu mezi třemi katastrofami naší doby: Nacismem, komunismem a "amerikanismem". A novou myšlenkou, která ve společnosti převládá, je prosperita, kompromis a společenská smlouva, aby se neprobudili draci minulosti.

Generace Němců narozená v letech 1910 až 1930 už nevěřila politickým slibům a velkým myšlenkám. Zaměřili se tedy na nalezení materiálního blahobytu a stability.

Právě toto období domestikace a zkrocení militantních "tygrů" a "leopardů" je zmíněno ve filmu z roku 1978 "Svatba Marie Braunové" režiséra Rainera Wernera Fassbindera.

Hlavní postava filmu začíná nový život na troskách Německa po 2. světové válce. Vrhá se do "nového národního náboženství" – rozvoje blahobytu – a prokazuje v něm pozoruhodnou obratnost.

Na tento oltář Maria vkládá všechny své talenty. A vrcholem pyramidy blahobytu je nový dům, ve kterém očekává, že se její manžel Hermann, bývalý voják nacistického Wehrmachtu, vrátí z vězení.

Co je na tomto filmu téměř 45 let poté, co se objevil na plátnech, opravdu působivé, je konec.

Ve chvíli, kdy se Maria a Herman konečně musí znovu setkat, je v jejich novém ultramoderním domě slyšet výbuch otevřeného plynového kohoutu v kuchyni. Hrdinové jsou roztrháni na kusy spolu se všemi pozemskými statky.

Taková je futurologie na téma "Německo a otázka plynu". A pak mluvte o nedostatku funkce předpovídání budoucnosti v umění - i s "Nord Streamy".

Výčitky svědomí jsou stále nedostatečné

Na počátku roku 1960 se kyvadlo veřejného mínění v západním Německu vychýlilo směrem k nulové toleranci k minulým časům nacismu.

Do popředí se dostali mladí intelektuálové.

"Skeptická generace" – muži a ženy narození v posledních dnech Výmarské republiky, kteří byli dost staří na to, aby přežili nacismus, ale příliš mladí na to, aby převzali odpovědnost za jeho zločiny – byla vůči novému německému řádu obzvláště podezřívavá.

Pro lidi jako spisovatel Günther Grass nebo sociolog Jürgen Habermas, kteří se oba narodili v roce 1927, bylo západní Německo demokracií bez demokratů. Jeho občané úžasně snadno vyměnili Hitlera za kulturu spotřeby a prosperitou vyléčili vzpomínku na svou vinu.

"Ve způsobu, jakým se Německo odvrátilo od politiky ve prospěch soukromé akumulace, Grass a další viděli odmítnutí občanské odpovědnosti za minulost a přítomnost," napsal Judt.

Radikální němečtí intelektuálové 60. let byli přesvědčeni, že nenávist k vlastní minulosti je stále nedostatečná a militantní duch musí být konečně vymýcen.

"Pokud kdysi existovala generace, která se skutečně bouřila proti všemu, co ztělesňovali její rodiče – všemu: Národní hrdosti, nacismu, penězům, Západu, míru, stabilitě, právu a demokracii, byli to Hitlerovy děti, západoněmečtí radikálové 60. let," poznamenává Tony Judt.

A tak postupně, desetiletí za desetiletím, rok za rokem, se rodilo nové Německo – země nekonečných výčitek svědomí, čirého pacifismu, latentního antiamerikanismu a vyděšených "leopardů".

Země, která dokazuje, že vzpomínka na minulost může být nejen průhledem do budoucnosti, ale také brzdou, která neumožňuje rychle reagovat na rizika přítomnosti.

Země, jejíž obyvatelé považují své vlastní jaderné elektrárny za větší hrozbu pro národní bezpečnost než závislost na ruském plynovodu a Putinversteherům na všech úrovních.

A tento příběh je o tom, že časem vtištěné myšlenky o možnosti nekonečného dialogu se zlem nadále ovlivňují mysl lidí mnohem více, než si dnes lidstvo může dovolit.

Slavný citát z Goethova Fausta: "Té síly díl jsem já, jež chtíc vždy činit zlo, vždy dobro vykoná" v žádném případě nehovoří o moderním Rusku, s nímž jsou "leopardi" nejlépe přizpůsobeni k vedení smysluplného dialogu.

