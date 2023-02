Nový plán Bruselu zasáhne německý strojírenský průmysl

15. 2. 2023

EU pracuje na desátém balíčku sankcí proti Rusku – včetně stavebních strojů. To by byla rána pro německý průmysl. Což by pravděpodobně mělo jen omezený účinek: Rusko si nabízí vyzkoušené a osvědčené alternativy. Diplomat toto dilema vysvětluje jasně, upozorňují Stefan Beutelsbacher a Carsten Dierig. EU pracuje na desátém balíčku sankcí proti Rusku – včetně stavebních strojů. To by byla rána pro německý průmysl. Což by pravděpodobně mělo jen omezený účinek: Rusko si nabízí vyzkoušené a osvědčené alternativy. Diplomat toto dilema vysvětluje jasně,

V roce 2022 vydělaly německé strojírenské společnosti v zahraničí více peněz než kdykoli předtím. Hodnota vývozu vlajkové lodi německého průmyslu je 192,4 miliardy eur, uvádí Německá strojírenská federace (VDMA) s odkazem na předběžné údaje Spolkového statistického úřadu.

Vývoz vzrostl o nominálních 6,1 procenta. "Roční výsledky jsou pěkné kvůli cenovým efektům," připouští hlavní ekonom VDMA Ralph Wiechers. Výsledek je však působivý i v reálných hodnotách. "Prudký pokles, kterého se mnozí obávají, se neuskutečnil." A Rusko v tom také hraje roli.

USA zaujímají první místo ve statistikách prodeje s jasným náskokem, následované Čínou, Francií a Itálií. Indie, Turecko, Mexiko, USA a Švýcarsko zaznamenaly nejvyšší tempo růstu mezi 20 nejlepšími zeměmi. Není divu, že největším poraženým je Rusko.

Podle statistik se tam byznys propadl o 49,4 %. Objem vývozu ve výši téměř 2,8 miliardy eur je však stále dostatečný pro umístění mezi 20 největšími cílovými zeměmi. "Leden a únor byly ještě normální měsíce," říká VDMA. A úspěšné, s dvouciferným tempem růstu pro toto období.

Po vypuknutí války se pak čísla neustále hroutila. A s rostoucí dynamikou. Například za prosinec je již v účetnictví minus 65 %. A dna zdaleka není dosaženo, předpovídá Monika Hollacherová, konzultantka pro Rusko, východní Evropu a střední Asii v oddělení zahraničního obchodu VDMA. "Ale je také jasné, že podnikání, které je legální, bude i nadále provádět mnoho společností."

To platí především pro odvětví, jako je zemědělská technika, potravinářské a balicí stroje, dopravníková technika nebo stavební stroje. Pro ty se však nyní rámcové podmínky mohou změnit. Protože Evropská unie (EU) v současné době pracuje na dalším sankčním balíčku proti Rusku, desátém.

Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden v Bruselu, když přijala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Rusko," řekla von der Leyenová, "musí zaplatit za ničení a krveprolití." O tom, co by měl balíček obsahovat, velvyslanci při EU stále jednají. První detaily však již unikají. A je zmíněno i strojírenství, konkrétně stavební stroje, stroje na stavební hmoty a také oblast čerpadel.

Tažení Vladimira Putina proti Ukrajině trvá už téměř rok. Od té doby již EU zavedla mnoho represivních opatření. Stovky výrobků z Ruska se již nesmí dovážet, včetně uhlí, ropy a oceli nebo dřeva, cementu a cigaret, ale také zlata, kaviáru a vodky. Cílem je vyprázdnit Putinovu válečnou pokladnu – nebo alespoň snížit jeho příjmy.

To je však stále obtížnější. "Nezbylo mnoho zboží, na které by se ještě dalo uvalit embargo," říká diplomat v Bruselu. Zákazy dovozu ropy a nafty z Ruska, které nedávno vstoupily v platnost, byly nejtvrdšími a nejslibnějšími opatřeními. "Teď se musíte velmi pozorně podívat," říká diplomat, "kde se ještě můžete s Ruskem vůbec setkat."

EU plánuje sankce proti největším ruským bankám

Co tedy bude desátý balíček obsahovat? Mimo jiné sankce proti čtyřem ruským bankám, včetně Alfa Bank, největší ruské soukromé finanční instituce. Založil ji miliardář Michail Fridman. Fridman byl jedním z mála bohatých Rusů, kteří se brzy vyslovili proti Putinovu útoku na Ukrajinu. Za to získal na krátkou dobu sympatie z Evropy, ale pak se rychle dostal na sankční seznam. Teď ho mohla následovat jeho banka.

Zároveň mají být zmrazena zahraniční aktiva více než 130 Rusů. Na seznamu EU bude pravděpodobně vojenský personál, vysoce postavení úředníci a renomovaní novináři pracující pro státní média. "Zaměřujeme se na Putinovy propagandisty," řekla von der Leyenová minulý týden. "Protože jejich lži otravují veřejný prostor v Rusku i v zahraničí."

Plánují se však i další obchodní omezení. Například evropské nákladní automobily již nebudou smět být prodávány do Ruska, stejně jako stavební stroje a čerpadla. To se pravděpodobně dotkne i německého průmyslu. Protože v oblasti stavebních strojů a strojů na stavební materiál, kam obvykle patří i těžební stroje, Německo jistě hraje roli v mezinárodním srovnání – také a zejména v Rusku, jak říká VDMA.

Konkurence je tvrdá, zejména z Číny. Se společnostmi Zoomlion, Sany a Xuzhou Construction Machinery Group (XCG) pocházejí jen z Číny tři z pěti největších výrobců stavebních strojů na světě. Rusko by podle expertů nemělo mít problém kompenzovat případnou ztrátu evropských dodavatelů.

VDMA nicméně v příštích měsících předpovídá další pokles obchodu s Ruskem. "Vzhledem k mnoha balíčkům sankcí je nyní testovací úsilí pro společnosti tak velké, že již jednoduše nepřijímají nové objednávky," popisuje expert VDMA Hollacher. Kromě toho existuje morální tlak na zbývající vývozce jak z vnějšku, tak stále více i z odvětví strojírenství.

Nicméně mezi mnoha tisíci strojírenských výrobců z Německa bude stále dost firem, které budou obchodovat s ruskými zákazníky. "Pokud chceme, aby se do Ruska nic dalšího nevyváželo, musí být uvaleno úplné embargo," uzavírá zástupce VDMA Hollacherová v rozhovoru pro Die Welt. Ale to neexistuje. "Takže byste neměli být překvapeni, pokud vazby zůstanou."

Ve většině případů za tím stojí závislosti, zejména pokud je Rusko jednou z nejdůležitějších zákaznických zemí a nemůže být nahrazeno bez dalších okolků. "Velké korporace se nyní mohou obejít bez trhu, jako je Rusko. V případě středně velkých firem však na takovém rozhodnutí často závisí mnoho živobytí," vysvětluje Hollacherová.

Sankce na stavební a těžební stroje by se dotkly také německo-švýcarského výrobce Liebherr, který je také jedním z deseti největších v oboru na světě. "Společnost Liebherr od počátku dodržovala platná sankční opatření a bude v tom pokračovat i s případnými dalšími sankčními balíčky," říká mluvčí rodinného podniku, který má také vlastní výrobní závod v Rusku.

Společnost Liebherr prozatím zcela ukončila své podnikání s novými zákazníky v oblasti letectví, dopravní techniky a těžby v Rusku a výrazně omezila své podnikání v oblasti služeb. Za tímto účelem bude upuštěno od reklamních opatření pro ruský trh a všechny investice budou zastaveny.

Ruská armáda spoléhá na elektroniku ze Západu

Stroje však zjevně nestačí, pokud jde plánovaný nový sankční balík EU. Kromě toho podle informací z Bruselu budou také platit nové zákazy vývozu čipů, které by Rusko mohlo použít k výrobě zbraní. Armáda země se spoléhá na elektroniku ze Západu.

Podle studie britského think-tanku Royal United Services Institute obsahují některé ruské rakety více než 30 zahraničních komponent. Mnoho z nich bylo vyrobeno v USA, Japonsku a Jižní Koreji, ale také v Německu, Švýcarsku a Nizozemsku.

Čipy pro vojenské účely již nelze dovážet. Vojenští experti však mají podezření, že Rusko odstraňuje elektroniku z dovážených ledniček a praček a používá ji pro zbraně. Velvyslanci při EU chtějí prozkoumat, jak lze takovým věcem v budoucnu zabránit.

Celý článek v němčině: ZDE

