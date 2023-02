Generál Petraeus: Jak válka na Ukrajině skončí?

15. 2. 2023

čas čtení 26 minut

Válka na Ukrajině je v patové situaci, ale to neznamená, že se nemění. Generál David Petraeus předpovídá, že válka bude letos vypadat jinak a obě strany pravděpodobně zinscenují významné ofenzívy. Celkově válka nadále ukazuje základní slabiny ruské armády, která byla kdysi považována za jednu z nejschopnějších na světě.



Petraeus strávil desítky let studiem válečnictví a nácvikem jeho použití. Byl americkým a koaličním velitelem ve válkách v Afghánistánu a Iráku a později působil jako ředitel CIA. Doktorát získal na Princetonu disertační prací o válce ve Vietnamu a o tom, jaké poučení si z ní americká armáda vzala. Petraeus je také spolu s britským historikem Andrewem Robertsem spoluautorem připravované knihy Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine (Konflikt: Vývoj válečnictví od roku 1945 až k Ukrajině).



Vzhledem k tomu, že se blíží první výročí ruské invaze na Ukrajinu, které připadá na 24. února, požádali jsme Petraeuse, aby se zamyslel nad širším poučením z této války, píše CNN.

Říká, že Rusové prohráli mnoho bitev kvůli mnohonásobnému selhání své vojenské kultury, doktríny, organizačních struktur, výcviku a vybavení. I když Petraeus konstatuje, že se v mnoha ohledech jedná o první válku s otevřenými zdroji, v dalších aspektech se bojuje taktikou a zbraněmi z dob studené války - i když s modernizovanými schopnostmi, bezpilotními letouny a přesnou municí.



Petraeus, který kritizoval stažení Bidenovy administrativy z Afghánistánu, nasazuje v otázce Ukrajiny jiný tón. Říká, že prezidentův tým odvedl velmi působivou práci při vedení NATO a Západu v boji proti ruské invazi, i když v některých případech by si přál, aby rozhodnutí o poskytnutí některých zbraňových systémů (jako jsou západní tanky a přesná munice delšího dosahu) byla přijata dříve, než se tak stalo.



Petraeus poznamenává, že obrovská podpora Ukrajiny ze strany USA a Západu znamená, že zatímco Rusové se mohou připravovat na vyslání statisíců vojáků na Ukrajinu v rámci nové ofenzívy, budou v nadcházejících měsících čelit lépe vycvičeným a lépe organizovaným ukrajinským vojákům vyzbrojeným americkými raketami delšího doletu, obrněnými vozidly a obrovským množstvím munice. A Petraeus říká, že stále sází na Ukrajince.



Mezitím, jak Petraeus poznamenává, ačkoli si ruský prezident Vladimir Putin invazí na Ukrajinu vytkl za cíl učinit Rusko opět velkým, místo toho přesně toho dosáhl s aliancí NATO.



Bergen: Kdo vyhrává válku?



Petraeus: Rusko to není. Rusko koneckonců prohrálo bitvy o Kyjiv, Sumy, Černihiv a Charkiv; nepodařilo se mu dobýt zbytek jižního pobřeží Ukrajiny (nedostalo se ani přes Mykolajiv, natož k hlavnímu přístavu v Oděse).



Ztratilo to, co získalo v Charkivské oblasti. A muselo stáhnout své jediné síly západně od řeky Dněpr v Chersonské oblasti, protože Ukrajinci zneprůchodnili životně důležité mostní spojení těchto sil, zlikvidovali velitelství a logistická stanoviště podporující tyto síly a izolovali je od zbytku ruských prvků na východ od řeky.



Od stažení sil západně od Dněpru na podzim loňského roku je však bojová linie poměrně statická, ačkoli ruské síly dosáhly postupných a velmi nákladných úspěchů ve vesnicích v okolí Bachmutu na jihovýchodě Ukrajiny. A Ukrajinci musí vyčlenit další síly na obranu oblastí, které jsou pod tlakem.



V současné době je tedy situace v podstatě patová, i když Rusko podniká nákladné útoky v několika oblastech a obě strany budují síly pro útočné operace, které se očekávají koncem zimy (pravděpodobně Rusové) a na jaře/v létě (Ukrajinci).



Strana, která do té doby vytvoří nejschopnější, dobře vycvičené a vybavené síly, dosáhne významnějších zisků. A já v tomto ohledu sázím na Ukrajinu.



Bergen: Jaké je poučení z ukrajinské války pro budoucnost válečnictví?



Petraeus: Jaké jsou závěry z této války? Myslím, že bychom si měli uvědomit, že až na několik výjimek Ukrajina není budoucností válčení. Z velké části je to to, co bychom viděli, kdyby se studená válka v polovině 80. let minulého století rozhořela - s převážně studenoválečnými zbraňovými systémy (i když s určitou modernizací).



Jsme však svědky některých záblesků a náznaků toho, jak by mohla vypadat budoucnost válčení. Vidíme ukrajinské využívání bezpilotních letounů (jen skromného dosahu a schopností) jako vzdušných pozorovatelů identifikujících ruské velitelství a další cíle pro přesnou munici, kterou poskytly USA (jejíž dosah se zdvojnásobí ze 70-80 kilometrů na 150 kilometrů, až na Ukrajinu dorazí právě ohlášená americká přesná munice).



Vidíme dopad sofistikovaných protitankových a protiletadlových raket, které jsou dodávány Západem a které se odpalují z ramene. Vidíme dopad vybraného použití protilodních střel středního doletu. A viděli jsme využití útočných kybernetických schopností, i když ne s obrovským úspěchem, ze strany Rusů.



Snad nejpozoruhodnější je ovšem skutečnost, že poprvé vidíme válku probíhající v kontextu, který zahrnuje širokou přítomnost chytrých telefonů, připojení k internetu a sociálních médií a dalších internetových stránek.



Ale to jsou opět jen náznaky toho, jaká bude budoucnost války mezi vyspělými mocnostmi. V takovém konfliktu by zpravodajské, sledovací a průzkumné systémy byly nesrovnatelně schopnější; přesná munice by měla mnohem větší dosah, rychlost a výbušnou sílu.



A nesrovnatelně větší množství nesrovnatelně schopnějších bezpilotních systémů (některé dálkově řízené, jiné pracující podle algoritmů) by bylo ve všech oblastech - nejen ve vzduchu, ale také na moři, pod mořem, na zemi, ve vesmíru a v kyberprostoru, a operovaly by v rojích, nejen jednotlivě!



A každá zpravodajská a úderná schopnost bude integrována a propojena pokročilými systémy velení, řízení, komunikace a výpočetní techniky.



Vzpomínám si na přísloví z dob studené války, které říkalo: "Když je to vidět, může to být zasaženo; když to může být zasaženo, může to být zničeno". Popravdě řečeno, v té době jsme neměli prostředky pro sledování, přesnou munici a další schopnosti potřebné k tomu, abychom toto přísloví skutečně "zprovoznili". V budoucnu však bude téměř vše - rozhodně každá platforma, základna a velitelství - viditelné, a tudíž náchylné k zasažení a zničení (pokud nebude existovat podstatná obrana a zpevnění těchto prostředků).



Představa toho všeho samozřejmě podtrhuje, že musíme podniknout nesčetné kroky k transformaci našich sil a systémů. Musíme odvrátit budoucí konflikt tím, že zajistíme, aby nevznikly žádné pochybnosti o našich schopnostech nebo o naší ochotě je použít - a také tím, že uděláme vše pro to, aby se soupeření mezi velmocemi nezměnilo v konflikt mezi nimi.



Bergen: Před několika lety někteří lidé označovali NATO za zastaralé. Je tomu tak?



Petraeus: Tato otázka naráží na jednu z ironií situace. Putin si předsevzal, že "učiní Rusko opět velkým". To, co však udělal, je, že učinil NATO opět velkým - se dvěma velmi schopnými, historicky neutrálními mocnostmi (Finskem a Švédskem), které usilují o členství v NATO; s podstatně zvýšenými výdaji na obranu ze strany členů NATO, především Německa; s posílením sil NATO v pobaltských státech a ve východní Evropě; a s největší jednotou mezi členy NATO od konce studené války.



Díky Putinovi se ukázalo, že popis NATO, které koncem roku 2019 francouzský prezident Macron označil za trpící "mozkovou smrtí", byl více než předčasný.



Bergen: Je pro vás chování ruské armády na Ukrajině překvapivé?



Petraeus: Jaký je můj názor na ruskou armádu? Ne tak docela. V rozhovoru pro The Atlantic, který byl zveřejněn krátce před ruskou invazí, jsem vysvětlil značné potíže, které jsem očekával, že Rusko potkají, a poznamenal jsem, že invazní síla čítající přibližně 190 000 vojáků je mnohem menší, než by pravděpodobně bylo zapotřebí, zejména pokud by se Ukrajinci ukázali být tak odhodlaní, jak jsem si myslel (a oni byli ještě odhodlanější).



Kromě toho jsem však ani já nepředpokládal, jak mizerně si Rusové povedou.



Bergen: Selhává Rusko kvůli selhání rozvědky? Selhání jeho branců? Selhání ruské vojenské kultury? To všechno dohromady?



Petraeus: Všechno výše uvedené a ještě více. Seznam je dlouhý, včetně špatné koncepce tažení; zcela nedostatečného výcviku (co dělali po všechny ty měsíce, kdy byli nasazeni na severních, východních a jižních hranicích Ukrajiny?); špatné velení, řízení a komunikace; nedostatečná disciplína (a kultura, která schvaluje válečné zločiny a týrání místního obyvatelstva); špatné vybavení (příkladem jsou věže tanků, které vybuchují, když v nich vznikne požár); nedostatečné logistické schopnosti; neschopnost dosáhnout kombinovaného účinku zbraní (efektivně využít všechny pozemní a letecké schopnosti dohromady); nedostatečná organizační struktura; nedostatek profesionálních poddůstojníků; systém velení shora dolů, který nepodporuje iniciativu na nižších úrovních, a všudypřítomná korupce, která podkopává všechny aspekty jejich armády - a podpůrný vojensko-průmyslový komplex.



Bergen: Takže se už nemusíme obávat Ruska jako "velmoci"?



Petraeus: Rusko má stále obrovskou vojenskou kapacitu a rozhodně je stále jadernou velmocí, stejně jako zemí s obrovským energetickým, nerostným a zemědělským bohatstvím. Má také téměř dvakrát více obyvatel (asi 145 milionů) než další největší evropské země (Německo a Turecko, každá o něco více než 80 milionů).







A v jejím čele stále stojí kleptokratický diktátor, který se hlásí k nesčetným křivdám a extrémním revanšistickým názorům, jež vážně podkopávají jeho rozhodovací schopnosti.



Bergen: Znáte postřeh, který se někdy připisuje Stalinovi: "Kvantita má kvalitu sama o sobě." Je to pravda. Rusko má mnohem více obyvatel než Ukrajina: Bude to mít v dlouhodobém horizontu rozhodující vliv na válku na Ukrajině?



Petraeus: Mohlo by, pokud by Putin úspěšně zmobilizoval celé Rusko. Dosud však byly mobilizace částečné, protože Putin se zřejmě obává, jak by země reagovala na úplnou mobilizaci. Ve skutečnosti prý v reakci na poslední částečné povolání záloh opustilo zemi více ruských mužů, než se jich hlásilo na mobilizačních stanicích.



Přesto se odhaduje, že na frontu je posíláno až 300 000 nových rekrutů a mobilizovaných záložníků a dalších 100 000-150 000 je na cestě. A to není zanedbatelné - protože na množství skutečně záleží.



Bergen: Má však Napoleon v tomto případě pravdu: "Ve válce je morálka k fyzickému jako tři ku jedné" - a ukrajinská morálka se zdá být vyšší.



Petraeus: To je obrovský faktor. Ukrajinci vnímají probíhající konflikt jako svou válku za nezávislost a podle toho také reagují. Prezident Volodomyr Zelenskij pozitivně mobilizoval všechny Ukrajince do služeb své země v boji o její národní přežití.



Ukrajinci tedy vědí, za co bojují, zatímco není jasné, zda totéž platí o mnoha ruských vojácích, z nichž neúměrný počet pochází z etnických a sektářských menšin v Ruské federaci.



Ukrajina navíc doposud odvedla lepší práci než Rusko při náboru, výcviku, vybavení, organizaci a nasazení dalších sil - což jí umožnila mimořádná podpora ze strany USA (více než 26 miliard dolarů ve zbraních, munici a další bezpečnostní pomoci od začátku poslední invaze) a dalších zemí NATO a Západu. A myslím, že další důkazy uvidíme, až Ukrajina na jaře nebo v létě zahájí protiofenzívu.



Bergen: Jaké technologie se ukázaly jako klíčové pro ukrajinské úspěchy v této válce? Zdá se, že se jako důležité ukázalo několik novějších technologií: Mobilní satelitní systém Starlink Elona Muska udržel Ukrajincům komunikaci v provozu poté, co Rusové částečně zničili telefonní systém a rušili ho. Přesné raketomety HIMARS dodané USA zdecimovaly ruské cíle. Clearview AI, kontroverzní technologie rozpoznávání obličejů, kterou používají některé americké policejní sbory, umožnila Ukrajincům identifikovat ruské vojáky na bojišti. Turecké ozbrojené drony TB2 se ukázaly jako ničivé pro ruské cíle a levné komerční drony pomohly Ukrajincům najít cíle.



Petraeus: Všechny tyto technologie se ukázaly jako velmi důležité a Ukrajinci prokázali obrovskou zručnost při přizpůsobování různých technologií a komerčních aplikací, které umožňují shromažďování zpravodajských informací, zaměřování cílů a další vojenské úkoly.



Ve skutečnosti Ukrajinci také prokázali výjimečné schopnosti "McGyverovského" řešení nejrůznějších problémů - ať už jde o úpravu západních raket pro použití na stíhacích letounech MiG-29, opravu Rusy poškozených obrněných vozidel, která zůstala na bojišti (vzpomeňte na ukrajinskou "traktorovou armádu"), nebo rušení ruských komunikací.



A Ukrajinci také prokázali velmi působivou schopnost naučit se používat nové zbraňové systémy a vozidla mnohem rychleji, než kdokoli předpokládal, protože si chtějí co nejrychleji osvojit nové schopnosti a vrátit se do boje.



Bergen: Jak byste ohodnotil přístup Bidenovy administrativy k válce na Ukrajině?



Petraeus: Myslím, že Bidenova administrativa vede NATO a zbytek západního světa v reakci na ruskou invazi velmi působivě - poskytla obrovské množství zbraní, munice a další materiální a ekonomickou pomoc. A také vedla úsilí o uvalení hospodářských, finančních a osobních sankcí a kontroly vývozu do Ruska. (A to nabízím s tím, že nejsem členem žádné politické strany a k rozhodnutí stáhnout se z Afghánistánu a způsobu, jakým bylo stažení provedeno, jsem se stavěl velmi kriticky).



Petraeus: Jak to skončí? Myslím, že to skončí vyjednaným řešením, až Putin uzná, že válka je neudržitelná jak na bojišti (kde Rusko během prvního roku pravděpodobně utrpělo mnohonásobně větší ztráty než SSSR za téměř deset let v Afghánistánu), tak na domácí frontě (která byla silně ovlivněna ekonomickými, finančními, hospodářskými a osobními sankcemi a kontrolami vývozu).



Peter Bergen je analytik národní bezpečnosti CNN, viceprezident New America a profesor praxe na Arizonské státní univerzitě





Celý text v angličtině: ZDE

Abych byl přesný, byly chvíle, kdy jsem měl pocit, že jsme se měli rozhodnout poskytnout různé schopnosti (např. HIMARS, přesnou munici delšího dosahu, tanky atd.) dříve, než jsme učinili.Protože jsem však seděl u stolu v Situační místnosti v západním křídle Bílého domu, vím, že je mnohem snazší rozhodovat zvenčí než činit těžká rozhodnutí v úřadě. Existují však některé další schopnosti (pokročilé bezpilotní letouny, ještě přesnější munice delšího dosahu, stíhací letouny a další schopnosti protivzdušné obrany a protiletadlové obrany), které bych rád viděl, abychom poskytli spíše dříve než později.Nakonec například Ukrajina bude muset přejít z letadel východního bloku (např. MiG-29) na západní (např. F-16). Další MiGy už jim prostě nemá kdo poskytnout a v tuto chvíli mají údajně více pilotů než letadel.Takže bychom mohli rovnou zahájit proces přechodu s tím, že výcvik pilotů a obslužného personálu bude trvat řadu měsíců, bez ohledu na to. Z toho všeho vyplývá, že si opět myslím, že administrativa odvedla velmi působivou práci a prokázala, že je v této konkrétní situaci nepostradatelným národem - s důležitými důsledky pro další situace po celém světě.Petraeus: Putin si doposud vysloužil známku nedostatečnou. Připomeňme, že prvním a nejdůležitějším úkolem strategického vůdce je "správně uchopit velké myšlenky" - tedy správně zvolit celkovou strategii a základní rozhodnutí. Putin v tomto úkolu jednoznačně selhal, což vedlo k válce, která z něj a jeho země udělala vyvrhele, vrátila ruskou ekonomiku o deset či více let zpět (ztratila mnoho nejlepších a nejschopnějších ruských pracovníků a přiměla více než 1 200 západních společností opustit Rusko nebo omezit své aktivity), katastrofálně poškodila ruskou armádu a její pověst a vážně ohrozila jeho odkaz.Přesto bychom Putina neměli podceňovat. Stále věří, že Rusko dokáže "přetrumfnout" Ukrajince, Evropany a Američany stejným způsobem, jakým Rusové přetrumfli Napoleonovu armádu a Hitlerovy nacisty. A USA a naši spojenci a partneři z NATO a Západu musí udělat vše, co je v našich silách, a to co nejrychleji, aby umožnili Ukrajině a dokázali Putinovi, že se mýlí.Petraeus: Jak jste poznamenal, to, co Rusko udělalo s žoldáky, je do jisté míry inovativní - ale také v podstatě nehumánní, protože to znamená, že vojáky (z nichž mnozí jsou bývalí trestanci) vrhá do bitvy jako potravu pro děla, a to s malým, pokud vůbec nějakým, zájmem o jejich přežití.To není taktika ani postupy, které by v konečném důsledku podporovaly rozvoj dobře vycvičených, disciplinovaných, schopných a soudržných jednotek, které mají důvěru ve své velitele a vojáky po své levici a pravici.Petraeus: Myslím, že vývoj na Ukrajině musí být varovným příkladem pro všechny země světa, které uvažují o velmi náročné vojenské operaci - zejména pokud se síly této země nezapojily do velkých (nebo žádných) bojových operací po mnoho desetiletí.A zvláště pokud je cílem takové operace obyvatelstvo, které je ochotno tvrdě bojovat za své přežití a je podporováno velmocemi - nejen vojensky, ale i výraznými ekonomickými, finančními a osobními sankcemi a kontrolami vývozu.Petraeus: Je jistě možné, že by Putin mohl nařídit použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině, a my bychom se této možnosti měli obávat. Bylo by to však z jeho strany neuvěřitelně špatné rozhodnutí, protože použití takových zbraní by vedlo k tomu, že by se Rusko ocitlo v horší situaci, než v jaké bylo před jejich použitím, a ne v lepší.A je velmi důležité, aby vedoucí představitelé USA a dalších západních zemí - a také Číny a Indie - Putinovi jasně a opakovaně sdělili, že důsledky použití jaderných zbraní pro Rusko by byly skutečně "katastrofální", jak říká poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan.Petraeus: Ano, domnívám se, že ano. Je to první válka, v níž jsou chytré telefony a sociální média tak široce dostupné a také tak široce využívané. Výsledkem je bezprecedentní transparentnost a mimořádné množství dostupných informací - to vše prostřednictvím takzvaných "otevřených zdrojů".Petraeus: Co chce Putin? Z dlouhodobého hlediska chce Putin stále upírat Ukrajině její suverenitu a učinit ji součástí Ruské federace. V Putinově revizionistické verzi dějin plné stížností nemá Ukrajina právo na existenci jako nezávislá země.V krátkodobém horizontu se však Putin poté, co se mu nepodařilo převzít kontrolu nad Kyjivem a nahradit prezidenta Zelenského proruskou osobností, snaží rozšířit území Ukrajiny kontrolované ruskými silami. Zejména v jihovýchodní části a upevnit ruskou kontrolu nad provinciemi, které spojují Rusko s Krymem v tzv. pozemním mostě, aby se Rusko nemuselo spoléhat pouze na spojení s Krymem přes Kerčský průliv.Petraeus: No, Putin nedávno jmenoval náčelníka generálního štábu generála Valerije Gerasimova velitelem války na Ukrajině, pravděpodobně proto, aby zajistil, že ruská armáda a ministerstvo obrany udělají vše, co je v jejich silách, aby vytvořily další síly pro bojiště na Ukrajině. A Rusko se snaží získat další zbraně, munici a zbraňové systémy z jiných zemí - například z Íránu a Severní Koreje - aby nahradilo výpadky ve výrobě ruského vojenského průmyslu, který je omezen kontrolami vývozu.Kromě toho se zdá, že Rusko shromažďuje náhradní vojáky a další jednotky, aby zahájilo ofenzívu s cílem dobýt části Doněcké a Luhanské oblasti na jihovýchodě, které nekontroluje - a zároveň vytváří obranné pozice v hloubce v dalších oblastech, které kontroluje na jihu.Jak již bylo řečeno, nezdá se, že by se jednalo o nějaký zvlášť inovativní nový plán, vzhledem k omezeným profesionálním schopnostem ruských sil a jejich prokázané neschopnosti vytvářet "efekt kombinovaných zbraní" - integrovat akce tanků s pěchotou, dělostřelectvem/minomety, ženisty, zneškodňováním výbušnin, elektronickým bojem, blízkou leteckou podporou letounů i vrtulníků, protivzdušnou obranou, efektivním velením a řízením, bezpilotními letouny atd.V případě, že se tak nestane, budeme pravděpodobně svědky toho, co jsme viděli v minulosti - ruští velitelé vrhají do těžkých bojů nedávno mobilizované, nedostatečně vycvičené a špatně vybavené vojáky. A za podpory masivní dělostřelecké a raketové palby (za předpokladu, že se jim podaří udržet zásoby dělostřeleckých nábojů a raket) dosáhnout rozmělňujících se, nákladných, postupných zisků - snad s občasným omezeným průlomem.A to vše se bude dít, zatímco budeme čekat na ukrajinskou ofenzívu, která bude zahájena na jaře nebo v létě, s mnohem lépe vycvičenými, lépe vybavenými a schopnějšími ukrajinskými silami.Petraeus: V letošním roce se objeví několik novinek, z nichž nejvýznamnější jsou dodatečné schopnosti na ukrajinské straně: Západní tanky a bojová vozidla pěchoty, přesná munice s delším dosahem a většími rozměry pro americké dělostřelecké raketové systémy HIMARS (High Mobility Artillery Racket Systems), která umožní přesné údery až na vzdálenost 150 kilometrů (dvojnásobek dosahu současné přesné munice), další systémy protivzdušné obrany různých typů, posílená protivzdušná obrana a další kolová obrněná vozidla, jakož i obrovské množství další munice všech typů.Kromě toho se domnívám, že se dočkáme ukrajinských sil, které budou mnohem schopnější než Rusové při dosahování takových účinků kombinovaných zbraní, které jsem popsal dříve, a které tak umožní mnohem účinnější útočné operace a mohou narušit část ruské obrany. Toho všeho se však možná dočkáme až na jaře nebo dokonce v létě, vzhledem k tomu, kolik času potřebují ukrajinské síly na přijetí a výcvik nových západních tanků a dalších systémů.Obávám se, že kromě již zmíněné ruské ofenzívy budeme svědky dalších ruských útoků na ukrajinskou infrastrukturu pomocí ruských raket a střel, stejně jako pomocí bezpilotních letounů dodaných Íránem, což podtrhuje význam toho, abychom udělali vše pro další omezení ruského zbrojního průmyslu a také íránského zbrojního průmyslu.