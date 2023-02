Ruská agrese na Ukrajině: Ministři obrany NATO se sejdou v Bruselu; Bachmut pod těžkou palbou

14. 2. 2023

- Šéf NATO očekává, že se bude jednat o stíhačkách. Vyzývá k urychlení závodu o zvýšení vojenské podpory Kyjeva



- Německo podepsalo smlouvy se společností Rheinmetall o obnovení výroby munice pro protiletadlové kanóny Gepard, které dodalo Kyjevu, uvedl v úterý německý ministr obrany Boris Pistorius.



"Urychleně zahájíme vlastní výrobu munice Gepard ve společnosti Rheinmetall. Jsem velmi rád, že se nám podařilo zajistit dodávku této důležité součásti protivzdušné obrany," řekl podle agentury Reuters Pistorius před setkáním s ministry NATO v Bruselu.



Instead of a thousand words.



Husband and wife defend Bakhmut.



- S blížícím se prvním výročím ruského útoku na Ukrajinu shromáždila agentura France-Presse řadu statistických údajů o dosavadním průběhu války:



Podle posledních odhadů Norska bylo v konfliktu zraněno nebo zabito 180 000 ruských vojáků a 100 000 ukrajinských vojáků. Jiné západní zdroje odhadují, že válka si na každé straně vyžádala 150 000 obětí.



Celkem přišlo v konfliktu v celé zemi o život 30 000 až 40 000 civilistů, uvádějí západní zdroje. Koncem ledna OSN odhadla, že v bojích bylo zabito nebo zraněno 18 000 civilistů, ale uvedla, že skutečný počet je pravděpodobně mnohem vyšší.



Podle ukrajinských úřadů bylo zabito nejméně 400 dětí. Kyjev také tvrdí, že Moskva násilně deportovala více než 16 000 dětí do Ruska nebo do oblastí kontrolovaných Moskvou podporovanými separatisty.



Podle agentury OSN pro uprchlíky bylo od vypuknutí války nuceno Ukrajinu opustit více než osm milionů Ukrajinců, což je největší uprchlická krize v Evropě od druhé světové války. Největší podíl těchto uprchlíků hostí sousední Polsko, kde jich je více než 1,5 milionu. Uvnitř země bylo vysídleno více než pět milionů lidí.



Hrozbou pro civilisty jsou také nášlapné miny. Kyjev uvádí, že 30 % ukrajinského území je zaminováno, zatímco organizace Human Rights Watch obviňuje ukrajinské vojáky, že ve východní oblasti Izium nastražili zakázané protipěchotní miny. Odborníci varují, že odminování může trvat desítky let.



Podle komisaře Evropské unie pro spravedlnost Didiera Reynderse bylo v průběhu války nahlášeno přibližně 65 000 podezření na válečné zločiny. Vyšetřovatelé OSN obvinili Rusko z páchání válečných zločinů na Ukrajině v "masovém měřítku", včetně bombardování, poprav, mučení a sexuálního násilí.



Podle Valerije Zálužného, vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil, se "aktivní" frontová linie táhne od severu k jihu podél 1 500 km území.



Podle Valerije Zálužného, vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil, se "aktivní" frontová linie táhne od severu k jihu podél 1 500 km území.

Světová banka v říjnu uvedla, že očekává pokles ekonomiky země o 35 % v roce 2022, zatímco Kyjevská ekonomická škola v lednu odhadla, že nahrazení veškeré infrastruktury zničené válkou bude stát 138 miliard dolarů. V listopadu uvedla, že válka způsobila hospodářské ztráty v zemědělském sektoru ve výši více než 34 miliard dolarů.

- Ukrajinská státní televizní stanice Suspilne zveřejnila na Telegramu svůj nejnovější souhrn událostí:

Od půlnoci ruské jednotky pětkrát ostřelovaly Cherson, jeden člověk byl zraněn. Ráno byla ostřelována také obec Očakiv v Mykolajivské oblasti - nikdo nebyl zraněn.



Během uplynulého dne byli v důsledku ruského ostřelování v Chersonské oblasti zabiti dva lidé a tři další byli zraněni. V Doněcké oblasti zemřel jeden člověk a tři byli zraněni.



- Lodní doprava a pobřežní obce v okolí hlavního ukrajinského námořního přístavu Oděsa obdržely v úterý varování od vojenských představitelů před vysokým rizikem, že námořní miny vyplavovány na břeh.



Ukrajina a Rusko se vzájemně obviňují z používání min u ukrajinského pobřeží, což brání bezpečné plavbě v regionu. Miny sovětské výroby byly ukotveny, ale při bouři by se některé z nich mohly uvolnit a být unášeny proudem, uvedla agentura Reuters.



"Existuje vysoká pravděpodobnost, že se námořní miny utrhnou z kotev a vyplavou na pobřeží, stejně jako budou unášeny podél pobřeží," napsal Serhij Bratčuk, mluvčí Oděské vojenské správy.



"Od března loňského roku Rusko pokračuje v používání protilodních min na kotvách jako neřízené zbraně proti Ukrajině," uvedl v samostatném videu.



- V několika jižních oblastech Ukrajiny včetně Mykolajivu, Chersonu a Oděsy byl vyhlášen letecký poplach.



- Podle amerického think-tanku Institute for the Study of War Moskva nadále využívá svých vztahů s Íránem k vojenské podpoře války na Ukrajině.



Wagnerova skupina pokračuje v šíření záměrně brutálních videí s mimosoudními popravami a obecně brutálním obsahem.



- Ruská skupina Wagner dosahuje malých úspěchů v okolí Bachmutu: britské ministerstvo obrany



V posledních třech dnech síly skupiny Wagner téměř jistě dosáhly dalších malých zisků v okolí severního okraje sporného donbaského města Bachmut, včetně vstupu do obce Krásná Hora, uvedlo britské ministerstvo obrany.



Organizovaná ukrajinská obrana však v oblasti pokračuje a taktický ruský postup na jih od města pravděpodobně dosáhl jen malého pokroku, dodává nejnovější zpráva britských zpravodajských služeb.



Na severu, v sektoru Kremina-Svatove ve východní části ukrajinské Luhanské oblasti, ruské síly vyvíjejí "nepřetržité ofenzivní úsilí", ačkoli každý lokální útok "zůstává příliš malého rozsahu na to, aby bylo možné dosáhnout významného průlomu".



Celkově současný operační obraz naznačuje, že ruské síly dostávají rozkazy k postupu ve většině sektorů, ale že na žádné ose nezhmotnily dostatečnou útočnou bojovou sílu, aby dosáhly rozhodujícího účinku."



- Rusko údajně slibuje svým vojákům denní peněžní dávky jako motivaci k boji, tvrdí ukrajinská armáda.:



S cílem motivovat personál k ofenzivě je v nepřátelských jednotkách šířena propaganda o denních peněžních dávkách za účast v útočných operacích.



Kromě toho byla každému útočníkovi nabídnuta dodatečná platba za kilometr postupu na ukrajinské půdě.





- Nová ruská ofenziva je v plném proudu, konstatuje šéf NATO



Na Ukrajině začala nová velká ruská ofenziva, uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.



V projevu před úterním zasedáním ministrů obrany NATO v Bruselu Stoltenberg uvedl, že Rusko "vysílá více vojáků, více zbraní, více schopností".



Myslím, že skutečnost [je] taková, že už vidíme začátek, protože vidíme, co Rusko právě teď dělá, co prezident Putin teď dělá, že posílá tisíce a tisíce dalších vojáků, akceptuje velmi vysokou míru ztrát, nese velké ztráty, ale vyvíjí tlak na Ukrajince. A to, co Rusku chybí v kvalitě, se snaží kompenzovat v kvantitě, to znamená, že velení, logistika, vybavení, výcvik, nemají stejnou úroveň jako ukrajinské síly, ale mají více sil."



Bachmut pod těžkou palbou



Východoukrajinské město Bachmut čelí podle místních představitelů silné dělostřelecké palbě.



Ukrajinští obránci, kteří se drželi několik měsíců, se připravují na nové pozemní útoky, uvedli ukrajinští vojenští představitelé.



"Město, předměstí města, celý obvod a v podstatě celý směr Bachmut a Kosťantynivka jsou pod šíleným, chaotickým ostřelováním," řekl Volodymyr Nazarenko, zástupce velitele ukrajinského praporu Svoboda.



- Šéf NATO vyzývá k urychlení vojenské pomoci, dodání stíhaček "bude trvat"



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že očekává, že otázka letadel bude projednána během dnešního zasedání v Bruselu, ale zdůraznil, že Ukrajina potřebuje naléhavou pozemní podporu.



V pondělním projevu před zasedáním na předministerské tiskové konferenci uvedl, že podpora Ukrajiny "se vyvíjela podle toho, jak se vyvíjela válka".



V počátečních fázích války se podle Stoltenberga kladl obrovský důraz na protitankové zbraně, než se přešlo k dodávkám moderního dělostřelectva.



"Pak se zaměřila především na protivzdušnou obranu a nyní na těžké zbraně; Strykery, Bradley, bojová vozidla pěchoty, minomety z Německa a také hlavní bojové tanky," řekl.



S odkazem na diskusi o poskytnutí stíhaček řekl:



Jak jste viděli z médií, probíhá nyní diskuse také o otázce letadel a očekávám, že i ta bude zítra řešena na jednáních zde v Bruselu.



Ale dovolte mi dodat dvě věci, a to, že jedna je rychlost, naléhavost. Protože ať už je názor na letadla jakýkoli, bude to trvat nějakou dobu.



To, co je nyní potřeba, je naléhavá podpora Ukrajiny. Takže mou hlavní prioritou je zajistit, aby přísliby, které spojenci učinili v oblasti bojových vozidel pěchoty, obrněných vozidel, bojových tanků, byly dodány co nejdříve, protože každý den se počítá."





- Ministři obrany NATO navýší zásoby munice



Ministři obrany několika zemí NATO, které jsou spojenci Kyjeva, se v úterý sejdou v Bruselu, aby projednali možnou další vojenskou pomoc Ukrajině



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že NATO plánuje navýšit cílové zásoby munice, protože Kyjev spotřebovává náboje mnohem rychleji, než jsou západní země schopny vyrobit.



- Volodymyr Litinov, vedoucí okresní správy Beryslavské oblasti v Chersonské oblasti, na Telegramu oznámil, že ruské ostřelování v předchozích 24 hodinách poškodilo v oblasti "budovu nemocnice, obytné budovy a hospodářské budovy", ale že "naštěstí nedošlo k žádným civilním obětem".





- Stoltenberg uvedl, že partneři NATO musí zvýšit výrobu a investovat do výrobních kapacit.



"Válka na Ukrajině spotřebovává obrovské množství munice a vyčerpává spojenecké zásoby.



Současné tempo ukrajinských výdajů na munici je mnohonásobně vyšší než naše současné tempo výroby. To zatěžuje náš obranný průmysl.



Musíme zvýšit výrobu. A investovat do našich výrobních kapacit."



Řekl také, že očekává, že se bude diskutovat o otázce letadel, ale zdůraznil, že Ukrajina nyní potřebuje naléhavou podporu na místě.



- Prezident Volodymyr Zelenskij poděkoval ukrajinským vojákům za to, že "zabránili okupantům obklíčit Bachmut". Dobytí Bachmutu by Rusku poskytlo novou oporu v Doněcké oblasti a představovalo by pro ně mimořádné vítězství po měsících neúspěchů.



- Nejvyšší ukrajinský generál a vrchní velitel americké armády v Evropě jednali o další vojenské pomoci Kyjevu. Ukrajinský generál Valerij Zalužnyj hovořil s vrchním velitelem evropských spojených sil NATO, americkým generálem Christopherem Cavolim, před zasedáním ministrů obrany NATO. "Projednali jsme otázku dodávek mezinárodní vojenské pomoci Ukrajině a výcviku našich jednotek na území partnerských zemí," citovalo Zalužného ukrajinské ministerstvo obrany.



- Spojenci Ukrajiny zahájili výcvik ukrajinských jednotek na tancích Leopard 2 a dalších moderních bojových tancích. Německo zahájilo výcvik ukrajinských vojáků na tancích Leopard v pondělí na armádní základně ve městě Munster na severu země. Ukrajinské vojáky cvičí také polští, kanadští a norští instruktoři na vojenské základně ve městě Swietoszow na jihozápadě Polska.



- Dvě nizozemské stíhačky F-35 zachytily poblíž Polska formaci tří ruských vojenských letadel a doprovodily je pryč. Uvedlo to nizozemské ministerstvo obrany: Podle překladu prohlášení ministerstva pro agenturu Reuters se "tehdy neznámá letadla přiblížila k polské oblasti NATO od Kaliningradu". "Po identifikaci se ukázalo, že jde o tři letadla: ruský IL-20M Coot-A, který doprovázely dva letouny Su-27 Flanker. Nizozemské letouny F-35 doprovázely formaci z dálky a předaly doprovod partnerům NATO."



- Moldavská prezidentka Maia Sanduová obvinila Rusko, že plánuje využít zahraniční diverzanty ke svržení vlády její země, zabránit jí ve vstupu do EU a využít ji ve válce proti Ukrajině. Sanduová se v pondělí vyjádřila poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že jeho země zachytila plány ruských tajných služeb "na zničení Moldavska" - to později podpořili i představitelé moldavské rozvědky.



- Na sociálních sítích se šíří neověřené video, které zřejmě ukazuje vraždu kladivem bývalého ruského žoldáka, který utekl před skupinou Wagner během bojů na Ukrajině. Klip je podobný tomu, který ukazuje zabití jiného Vagnerova bojovníka Jevgenije Nužina v listopadu loňského roku. Zakladatel skupiny Wagner odmítl sdělit, zda byla oběť skutečně zabita, či nikoli.





- Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že od únorové ruské invaze zaznamenal 7 199 mrtvých civilistů a 11 756 zraněných, většinou v důsledku ostřelování, raketových a leteckých útoků. Domnívá se však, že skutečný počet je mnohem vyšší.







