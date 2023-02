Co ohrožuje ruský vliv na jižním Kavkazu

13. 2. 2023

Použití měkké síly, o které se tolik uvažuje, vypadá podstatně méně důležitě, protože přinejlepším může zajistit veřejnou podporu politikám zavedeným v důsledku přítomnosti ruských sil.

Z pohledu Moskvy jižní Kavkaz je součástí její výlučné zóny zájmů, což je udržováno přítomností vojenských základen v Jižní Osetii, Abcházii, Arménii a mírovým kontingentem v Náhorním Karabachu.

V Abcházii nebo Jižní Osetii v tomto ohledu nejsou žádné problémy, ale vyvstávají otázky ohledně ruské vojenské přítomnosti v Arménii a Náhorním Karabachu, kde Moskva uvízla kvůli Ukrajině a pod tlakem Západu až příliš často přijímá taktická rozhodnutí, která podkopávají její strategický cíl.

Strategickým cílem Ruska je podporovat status quo jak zachováním své vojenské přítomnosti v regionu, tak i svého postavení hlavního prostředníka mezi Baku a Jerevanem. Ale dnes se věci pohybují přesně opačným směrem – status quo se hroutí.

Zástupci Západu se chopili iniciativy v procesu zprostředkování a ruská vojenská přítomnost se diskredituje, protože Moskva neplní závazek, který přijala po druhé karabašské válce. To je nyní v případě krize kolem Lačinského koridoru až příliš jasné.

Neschopnost Moskvy zajistit, aby její mírový kontingent udržoval koridor otevřený, ji stojí vliv v Arménii, kde se stále více politiků i obyčejných lidí ptá, proč by se Jerevan měl spoléhat na Rusko, když Rusko nedokáže plnit své sliby. K tomuto posunu pozice ale nedochází pouze v Arménii.

Představitelé Baku a tamní média stále častěji prohlašují, že ruští mírotvorci jsou v Náhorním Karabachu pouze dočasně a že Baku nemá zájem na prodloužení mandátu mírové mise po roce 2025.

V důsledku těchto posunů se stále více hovoří o možnosti vyslat mezinárodní mírové síly místo ruských. A i když tento scénář nyní vypadá docela nepravděpodobně, i diskuse o něm ukazuje, jak moc se situace změnila a vyvinula proti zájmům Moskvy.

A to zase znamená, že současný přístup Moskvy reagovat na události spíše než sledovat své strategické cíle by mohl velmi brzy přivést ruský vliv na jižním Kavkaze do bodu, odkud není návratu.

