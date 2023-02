Rakousko: Slovinsko usiluje o zákaz Mladých Svobodných v Korutanech

13. 2. 2023

Slovinsko vyzvalo Rakousko, aby zakázalo Svobodnou mládež Korutan poté, co tato organizace zveřejnila protislovinský příspěvek. Vyplývá to z verbální nóty zaslané Slovinskem vídeňskému ministerstvu zahraničí, kterou má k dispozici agentura APA. Sousední země konkrétně odkazuje na ustanovení o zákazu v rakouské státní smlouvě. Zveřejnění bylo "do očí bijícím porušením" smlouvy, která chrání práva menšin.

Rakousko by mělo "okamžitě zahájit všechny nezbytné kroky v souladu s článkem 7(5) státní smlouvy," uvádí se v nótě zaslané slovinským velvyslanectvím ve Vídni ve čtvrtek. Dotčený odstavec stanoví, že "činnost organizací, jejímž cílem je zbavit chorvatské nebo slovinské obyvatelstvo jejich postavení a práv jako menšiny (...) je zakázána". Státní smlouvou vítězné mocnosti 2. světové války v roce 1955 uvolnily Rakousko k nezávislosti, ale uložily mu řadu povinností, například chránit práva slovinských a chorvatských etnických skupin.

Porušení státní smlouvy

Svobodná mládež Korutan vyzvala na sociálních sítích, aby Rakušané v korutanských zemských volbách dne 5. března hlasovali proti SPÖ hejtmana Petera Kaisera, aby se tím zastavila "slovinizace" Korutan. "Výzva nevolit určitou stranu a tím omezit práva slovinské menšiny je (...) přímé porušení článku 7(5) státní smlouvy," zdůraznilo slovinské ministerstvo zahraničních věcí. Kromě toho se tvrdí "slovinizace" Korutan, "zatímco je tomu naopak," uvedla s odkazem na etnickou skupinu, která se zmenšila v důsledku desetiletí asimilačních procesů. Zároveň si stěžuje, že práva etnických skupin stanovená ve státní smlouvě "nebyla dosud plně naplněna ani 68 let po jejím podpisu".

Předání nóty verbálně oznámilo slovinské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek, ale její znění nebylo zveřejněno. Oficiální oznámení pouze uvádí, že Slovinsko očekává, že "státní a spolkové orgány podniknou příslušné kroky k ochraně ústavních práv slovinské etnické skupiny v Korutanech". Kromě toho bylo oznámeno, že rakouská velvyslankyně v Lublani, Elisabeth Ellison-Kramer, bude kvůli incidentu předvolána na ministerstvo zahraničí v Lublani.

"Není to oficiální stanovisko Rakouska"

Poté, co vešel ve známost diplomatický protest, byly příspěvky FJ okamžitě odsouzeny ministerstvem zahraničí a kancléřstvím, které je zodpovědné za etnické skupiny. Příspěvky "v žádném případě neodrážejí oficiální postoj Rakouska", uvedlo ministerstvo zahraničí. "Útok na slovinskou etnickou skupinu v Korutanech, která je ústředním prvkem Korutan a Rakouska, je důrazně odsouzen," uvedla mluvčí ministryně financí Susanne Raabové (ÖVP).

Zástupci korutanských Slovinců hovořili o "agitaci" a v důsledku stížnosti státní zastupitelství zkoumá možné trestní řízení. Státní lídr FPÖ Erwin Angerer publikaci kritizoval, aniž by se distancoval od obsahu. Kritika "slovinizace" nebyla namířena proti korutanským Slovincům, ale proti hejtmanovi, řekl. Generální tajemník FPÖ Christian Hafenecker agentuře APA zdůraznil, že s tímto prohlášením "není spokojen". Na pozadí existují "oprávněné obavy", že více okresních soudů se stane dvojjazyčnými. "Nicméně tento příspěvek nemusí být nutně vizitkou."

Kaiser prohlášení odsoudil

Zatímco hejtman Kaiser odsoudil prohlášení mladých modré strany "nejsilnějšími možnými slovy", jeho předchůdce Gerhard Dörfler (FPÖ/BZÖ) také našel jasná slova. "Tohle není přeřeknutí. Takové myšlenky nemají ve straně místo. Ani s mladými, ani se starými," řekl "Kurieru". Na druhé straně strana BFK, podporovaná bývalými politiky BZÖ, která doufá, že se dostane v zemských volbách do zemského parlamentu, se ve vysílání přihlásila ke skutečnému autorství varování před "slovinizací", aby se pak okamžitě vymezila proti údajným "slovinským zvěrstvům (sic)". To okamžitě přineslo straně trestní oznámení od slovinského zástupce, místního politika a potomka oběti nacismu Bernharda Sadovnika.

