Ohromující slepota vůči cílům Moskvy – o čem se má jednat?

13. 2. 2023

čas čtení 6 minut

Na Ukrajině nejde o zkoušku síly mezi dvěma "odpůrci války", ale o ruské vyhlazovací tažení proti svobodné zemi. Zde nemůže existovat žádné kompromisní řešení. Slepota vůči skutečným cílům Moskvy je znepokojující, říká německý generál ve výslužbě Klaus Wittmann.

Co si má člověk myslet o "manifestu za mír", který nikde nevyzývá prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil svou agresivní válku proti Ukrajině a stáhl své jednotky ze sousední země, ale zaměřuje se pouze na západní dodávky zbraní, záchranné lano Ukrajiny? Že téměř staví na stejnou úroveň agresora a oběť útoku? Objektivně vzato, signatáři tohoto "manifestu" prosazují věc ruského diktátora.

Signatáři tohoto "manifestu" objektivně věc ruského diktátora. "Vyjednávání není kapitulace" je prázdná fráze tváří v tvář jeho neustále znovu potvrzovanému dodržování svých cílů: "Deukrajinizace, denacifikace, demilitarizace" Ukrajiny, pohlcení svévolně "anektovaných" provincií – zjevně jako předehra k vyhlazení všech Ukrajinců, jimž je odepřena skutečná státnost.

To je založeno na myšlence: Vezmu si, co chci, o zbytku se dá vyjednávat. A v pozadí jsou cíle zaslané dopisem NATO a administrativě USA v prosinci 2021: Zvrátit vývoj střední a východní Evropy od roku 1991 a implicitně znovu zavést Brežněvovu doktrínu o omezené suverenitě satelitních států.

Charakter této války je v manifestu zcela opomíjen: Nejde o střetnutí dvou "odpůrců války", ale o ruskou podmanitelskou ofenzívu proti svobodné zemi – zločinnou z hlediska úmyslu i cíle (ius ad bellum) a podle metod odporujících mezinárodnímu válečnému právu (ius in bello).

Popsaná zvěrstva (a mnoho dalších) jsou založena na ruských náletech a ruských vojácích. Ruští vojáci jsou zabíjeni a zraňováni jen proto, že jsou na Ukrajině, kde jim nezbývá nic jiného, ​​než uskutečňovat plán na vyhlazení suverénní sousední země.

Vraždy, mučení, znásilňování

"Cíl" prezidenta Zelenského je zcela legitimní: Jeho lidé chtějí žít v míru a svobodě, nic víc – včetně lidí ve městech, vesnicích a regionech, které jsou momentálně pod ruskou okupací. Znamená "kompromis na obou stranách", že část ukrajinského území by měla být "postoupena"? Se známými důsledky pro miliony Ukrajinců, jakmile budou žít pod ruskou nadvládou?

Kromě vražd, mučení, znásilňování a rabování dochází také k ničení a systematickému vykrádání ukrajinského kulturního majetku a deportacím tisíců lidí, včetně mnoha dětí, jejichž jména a identity jim byly v ruských domovech odebrány. Žádný "kompromis" mezi zničením a vůlí přežít není myslitelný.

Ne, Ukrajině musí být nadále umožněno bránit se a osvobozovat ukradené oblasti, tedy znovu je dobýt. K tomu potřebuje kombinaci bojových obrněných vozidel, dělostřelectva (i systémy s dlouhým dostřelem proti zásobovacím liniím a velitelským centrům), protiletadlovou obranu – a vše ve větším počtu, aby se prosadilo proti ruské strategii "kvantita místo kvality". Dlouhodobý požadavek na objednávku 300 tanků a 500 bojových vozidel pěchoty je reálný.

A pokud se naplní apodiktická prognóza v "Manifestu", že Ukrajina nebude schopna vyhrát, bude to souviset s tím, že západní dodávky zbraní byly vždy příliš opožděné a nedostatečné – nejen z německé strany. Pokud by byly dodrženy všechny jeho maximy (nestat se stranou války, žádný Němec "nepůjde sám"), mohl kancléř učinit svá poslední rozhodnutí už před šesti měsíci.

Včasná a dostatečná vojenská kapacita Ukrajiny by zachránila životy, nestála další životy a potenciálně výrazně zkrátila válku. Přes veškerou energii, s jakou chce nový ministr obrany prosadit "leopardí koalici", o které bylo rozhodnuto tak pozdě, se může stát, že už bude pozdě.

Co to znamená "porazit Rusko plošně"? To zní, jako by je chtěli zničit a obsadit, jako "Třetí říše" v roce 1945. Na takové vítězství nikdo nemyslí, spíše jde o to, aby si Putin uvědomil, že je mu upíráno dosáhnout jeho cílů vyhlazení a že se jeho jednotky musí stáhnout.

Zelenskij je tváří svobody, Putin ztělesňuje "šílenství tyranů". Na které straně jsou signatáři "Manifestu"?

A konečně "sebeodstrašování", které je zvláště účinné v Německu. Autoři vědí, že "nejpozději při napadení Krymu" zahájí Putin "maximální protiúder" (tedy použití jaderných zbraní). Zřejmě si nevšimli, že v této válce několikrát došlo k útokům na Krym, dokonce i na Putinův prestižní most u Kerče, bez prorokovaného následku.

Protože i Putin, který od roku 2014 znovu a znovu vyslovuje podobné hrozby, moc dobře ví, že jaderné zbraně nejsou vhodné k válčení, ale pouze k odstrašování – a k vydírání těch, kteří se nechají vydírat. Takže v červnu 2021 v Ženevě on a prezident Biden zopakovali Reaganův-Gorbačovův vzorec, že ​​jadernou válku "nelze vyhrát a nesmí se vést", což následně schválila jednomyslně Rada bezpečnosti OSN.

Putin také ví, že odpálení byť jen "taktické" jaderné zbraně by nás katapultovalo do jiného světa, že by také ztratil podporu Číny a že západní schopnosti protiútoku (i nejaderného) jsou zničující. Je tedy důležité udržet nervy na uzdě a neustupovat Putinovu vydírání.

Ohromující nedostatek empatie

Od Sahry Wagenknechtové, Alice Schwarzerové, Margot Käßmannové, Ericha Vada a Johannese Varwicka se nic jiného nečekalo. Zarážející však je, že osobnosti jako Peter Brandt a Günther Verheugen se také zdají být slepé vůči Putinovým cílům a důsledkům, které by jejich vítězná realizace měla – i pro nás, pro bezpečnostní pořádek v Evropě a pro budoucí respektování Charty Organizace spojených národů.

A šokující je nedostatek empatie, se kterou zde vlastně chytří lidé prosazují věc prezidenta Putina – který striktně odmítá jakékoli vyjednávání v podmínkách mezinárodního práva.

Bude zajímavé sledovat, jaký "mír" bude vyhlášen na shromáždění, které Sahra Wagenknechtová svolala společně s generálem Bundeswehru.

Celý článek v němčině: ZDE

