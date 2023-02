Kdo je vůbec schopen uvěřit tvrzení, že Západ "překazil" Zelenskému jednání s Ruskem?

13. 2. 2023 / Karel Dolejší

Daniel Veselý nejprve vloni uvěřil, že masivní shromažďování ruských invazních sil v ukrajinském pohraničí bohatě dokumentované řadovými Rusy na mobilních telefonech je "podvod západních zpravodajských služeb". Teď kromě jiného tvrdí, že prý Západ "překazil" ukrajinskému prezidentovi údajně nadějná diplomatická jednání s Ruskem.

Tak si to shrňme. Západ od roku 2014 vždy tlačil na Ukrajinu, aby s Ruskem vyjednávala, původně v tzv. Minském formátu.



Volodymyr Zelenskij je od května 2019 prezidentem Ukrajiny zejména proto, že slíbil voličům ukončit válku na Donbasu jednáním - a místo do armády, jako za jeho předchůdce Porošenka, investovat do budování civilní infrastruktury.

Ještě než ale začala pokračovací ruská invaze, nechal se několikrát veřejně slyšet, že už nabídl ruské straně všechno možné, ale dohoda se tím nepřiblížila ani o píď.

Tedy ještě před 24. únorem 2022 Zelenskij dávno věděl, že svůj slib voličům nebude schopen splnit. Ke každé dohodě musejí být dva. Ne jeden, který se snaží dohodnout a tlačí ho k tomu ještě navíc německo-francouzský tandem, a druhý, který využívá jednání primárně ke zpravodajskému odhalování slabých míst v mocenském aparátu protivníka a přípravě vojenské invaze.

A dále: Na počátku války Německo striktně vylučovalo dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu, Spojené státy vylučovaly dodávky raketometů HIMARS, systémů protivzdušné obrany Patriot nebo tanků. Všechny tyto "červené čáry" během roku válčení ovšem padly - a padly v prvé řadě díky soustředěnému nátlaku z Kyjiva.

Podle Daniela Veselého a jeho "zdrojů" bychom ale měli věřit, že politik, který je hvězdou mezinárodních summitů a tlačí ke zdi postavy typu německého spolkového kancléře nebo francouzského prezidenta, "nesmí" vést diplomatická jednání s Moskvou, "protože je zmařila návštěva Borise Johnsona".

Kdo je prosím vás Boris Johnson?

Vždycky znova mě překvapí, jak až fantastické konstrukce je Daniel Veselý schopen na stránce Britských listů veřejně prezentovat.

Zejména když víme, že se opakovaně mýlí a situaci odhaduje naprosto špatně.

Jednoduché a nikterak záhadné vysvětlení, že je to především dnešní Kyjiv, který - také na základě průzkumů veřejného mínění - nechce s Moskvou jednat přinejmenším do té doby, dokud se okupanti nevrátí zpátky do Ruska, se náhle mění ve složitě rozvíjenou konspirační teorii, v níž má být Zelenskému přiřazena role poníženého posluhovače západních imperialistů, který nemůže přijímat samostatná rozhodnutí.

Ve fantastickém světě ruské propagandy, kde je nepřítel vykreslován vždy současně jako neuvěřitelně nebezpečný, ale také nesmírně slabý, kde se současně straší Ruskem a zuřivě obviňuje, že prý protivník straší Ruskem, by mě ovšem takový výkon vůbec nepřekvapil. Moskva slzám a Kreml logice nevěří.

Ledaže by...

