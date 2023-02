Hodges: Bojové letouny by zajistily rychlé ukrajinské vítězství. Jinak válka potrvá 3-5 let

13. 2. 2023

Bývalý velící generál armády Spojených států v Evropě Ben Hodges řekl, že Ukrajina by mohla dosáhnout rychlého vítězství, pokud by Západ poskytl rychlou pomoc stíhačkami.

Předpověděl, že porážka Ruska by jinak mohla trvat tři až pět let, vzhledem k současné úrovni západní podpory.

Co řekl bývalý generál

"Čím dříve jim poskytneme schopnost dosáhnout rozhodujícího výsledku, tím dříve by (válka) mohla skončit," řekl a argumentoval, že Ukrajina by mohla vyhnat ruské síly ze svého území do konce roku, pokud by dostala dodatečnou podporu.

Hodges řekl Ines Pohlové z DW, že obavy z výcviku a problémů s kompatibilitou logistiky nečiní "neproveditelné" poskytnout Kyjivu "schopnost" používat letadla. Pochválil Velkou Británii za to, že je "v čele" při poskytování několika forem vojenské podpory Ukrajině.

Hodges řekl, že věří, že jedinou "červenou čárou" pro zapojení Washingtonu na Ukrajině jsou "boty na zemi".

Zdůraznil, že Kyjiv musí znovu získat Krym, aby zachoval "mezinárodní řád založený na pravidlech" a "Chartu OSN". Hodges dodal, že je důležité, aby ukrajinské přístavy udržovaly přístup k Azovskému moři přes Krym.

Hodges - který velel americkým silám v Evropě od roku 2014 do roku 2018 - řekl, že věří, že se Rusko pokouší "posílit" novou ofenzívu, ale dodal, že nemá schopnost zahájit "velkou" ofenzívu.

"Nemají obrněné síly, schopnost prorazit," řekl a dodal, že to nezmění "celkové operační prostředí" na Ukrajině.

Kyjiv "má dost na to, aby omezil ruský úspěch," řekl a dodal, že to bude stále "nákladné", pokud jde o ztráty a munici.

Polský premiér řekl, že NATO musí rozhodnout o letadlech na Ukrajinu

Polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek řekl, že jakékoli rozhodnutí o dodávkách stíhaček na Ukrajinu musí vzejít od obranné aliance NATO.

"Muselo by dojít k rozhodnutí ze strany NATO a Polsko se nakonec rozhodne, co bude dělat, až bude jednoznačné rozhodnutí, že stíhačky mohou být převedeny na Ukrajinu," řekl Morawiecki na tiskové konferenci v Bruselu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, který se vrátil z turné po evropských zemích, varoval, že Ukrajina potřebuje dělostřelectvo, munici, moderní tanky, rakety dlouhého doletu a stíhačky včas, aby odrazila nové ruské ofenzívy.

Zelenskij řekl, že vidí "pozitivní signály týkající se příslušných zbraní" od lídrů EU a že doufá, že různé mumlání se stane "konkrétním hlasem".

