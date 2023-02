Čína předehnala USA v počtu odpalovacích zařízení mezikontinentálních raket

10. 2. 2023

čas čtení 4 minuty

Podle oznámení Kongresu od amerického strategického velitelství neboli STRATCOMu, který dohlíží na jaderný arzenál, má nyní Čína více odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických raket než USA, upozorňuje Bryant Harris. Podle oznámení Kongresu od amerického strategického velitelství neboli STRATCOMu, který dohlíží na jaderný arzenál, má nyní Čína více odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických raket než USA,

Oznámení zdůrazňuje rychlý pokrok Číny v jejím programu jaderné modernizace v posledních letech a přimělo Republikány v Kongresu, aby požadovali "vyšší počty a nové schopnosti" v americkém jaderném arzenálu.

"Není přehnané říci, že čínský program modernizace jaderných zbraní postupuje rychleji, než se většinou předpokládá," uvedli ve společném prohlášení republikánští lídři ve výboru pro ozbrojené služby Kongresu a v panelech strategických sil. "Nemáme čas ztrácet čas přizpůsobováním pozice jaderných sil, abychom odradili Rusko i Čínu."

Republikánský předseda výboru sněmovny Mike Rogers, který vydal prohlášení spolu se senátory Rogerem Wickerem, R-Miss., Deb Fischer, R-Neb., a Doug Lamborn, R-Colo., již dříve vyzdvihl modernizaci jaderných zbraní v USA jako jednu z jeho letošních priorit ve snaze odradit Čínu, Rusko a Severní Koreu.

Adam Smith za stát Washington, nejvyšší Demokrat ve Výboru pro ozbrojené služby, varoval, že odpalovací zařízení mezikontinentálních balistických raket jsou pouze jednou metrikou při měření jaderné expanze.

"Musíme porozumět problému trochu podrobněji, než zjistíme, jak na něj reagovat," řekl Smith pro Defense News. "Jaderný podnik zahrnuje mnohem víc než jen odpalovací zařízení. Takže si myslím, že potřebujeme ucelenější vizi."

STRATCOM je povinen informovat Kongres, pokud Čína předčí USA v určitých prvcích svého jaderného programu, včetně počtu odpalovacích zařízení mezikontinentálních střel. V listopadu poskytl Kongresu utajované oznámení, což vyvolalo odmítnutí Republikánů, kteří poznamenali, že zákon vyžaduje také neutajované oznámení.

Neklasifikované oznámení STRATCOMu nezveřejnilo, kolik odpalovacích zařízení Čína vlastní, a poznamenalo, že poskytlo Kongresu další tajné aktualizace.

USA mají 450 odpalovacích zařízení mezikontinentálních raket. Zpráva Pentagonu z roku 2022 o čínské vojenské síle uvádí, že Peking měl přibližně 300 raket s upozorněním, že "zdá se, že zdvojnásobuje počet odpalovacích zařízení v některých jednotkách mezikontinentálních balistických raket".

Zpráva také zjistila, že čínské zásoby hlavic přesáhly 400 a předpokládá se, že "pravděpodobně do roku 2035 vytvoří zásoby asi 1 500 hlavic", pokud bude pokračovat ve svém současném tempu jaderné expanze. Americké zásoby obsahovaly od roku 2021 3 750 jaderných hlavic, včetně 1 515 rozmístěných hlavic na odpalovacích zařízeních mezikontinentálních raket, odpalovacích zařízeních balistických raket odpalovaných z ponorek a těžkých bombardérech.

Výroba zbraní rychle, levně

Henry Sokolski, výkonný ředitel Centra pro vzdělávání v oblasti politiky nešíření zbraní hromadného ničení, doporučuje nepřistupovat s Čínou na hru "oko za oko, raketu za raketu".

"Pokud je cílem soutěžit s Čínou, chcete to udělat pákovým způsobem, kde můžete zvítězit," řekl Sokolski Defense News. "Peking nyní dokáže vyrobit mnohem více systémů jaderných zbraní mnohem rychleji a mnohem levněji než my."

"To znamená, že budeme muset konkurovat tvrději tam, kde stále máme komparativní výhody - jako ve vesmíru - abychom mohli Čínu potenciálně připravit o její schopnost velet a ovládat stále větší vojenské síly, které shromažďuje," řekl s tím, že USA "by se měly zaměřit na to, aby naše stávající jaderné síly byly mnohem méně zranitelné potenciálním prvním úderem".

Republikáni prosazují rozšíření amerického jaderného arzenálu nad rámec již probíhajícího úsilí o modernizaci.

Patty-Jane Gellerová, hlavní analytička pro jaderné odstrašování z konzervativní Heritage Foundation, ve svém prohlášení také uvedla, že "USA by se měly připravit na ještě větší expanzi v nadcházejících letech" a poznamenala, že oznámení STRATCOMu signalizuje "záměr Číny závod o jadernou paritu s USA, ne-li o převahu".

A předseda výboru Sněmovny reprezentantů Mike Gallagher, R-Wis., řekl, že odstoupení Trumpovy administrativy od smlouvy o jaderných silách středního doletu s Ruskem, neboli INF, by mohlo USA připravit cestu k umístění raketových systémů dlouhého doletu v Austrálii – čekající na reformy kontroly vývozu v USA.

"Máme obrovskou příležitost postavit systémy nevyhovující INF, které nevyužíváme," řekl Gallagher v úterý na slyšení výboru pro ozbrojené služby o Číně.

Celý článek v angličtině: ZDE

0