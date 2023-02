Členské země EU se znovu ostře postavily proti uprchlíkům

Na zvláštním pátečním summitu Evropské rady, který skončil ve 3 hodiny ráno, došlo ke shodě členských států EU na tom, že Unie musí financovat veškerá možná opatření členských států, která přispějí k zajištění okamžité kontroly vnějších hranic EU. Peníze by tak měly směřovat k nákladným technologickým systémům včetně dronů či nových pozorovacích staveb na hranicích. Hlavním podporovatelem co nejtvrdších opatření byloRakousko, které se potýká s rekordně vysokým počtem nově příchozích. Evropská hraniční agentura Frontex uvádí, že v loňském roce zjistila na 330.000 osob, které se pokusily dostat do EU neregulérně, nejvíce od roku 2016, píše Martin Rozumek.