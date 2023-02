Turecká a syrská vláda selhávají při pomoci lidem postiženým zemětřesením

12. 2. 2023

Pro Erdogana a Asada je typické, že se snaží svalit vinu za katastrofu, která odhalila jejich zkorumpované a nedbalé režimy, na jiné

Katastrofa hrozivého rozsahu, jakou jsou zemětřesení, která zdevastovala rozsáhlé oblasti Turecka a Sýrie, má celosvětové dozvuky, píše se v redakčním komentáři britského týdeníku Observer. Stejně jako záchranáři na chvíli přeruší svou práci, aby v tichosti naslouchali hlasům pod troskami, tak i otřesy tragédie působí, že běžní občané ve vzdálených zemích na chvíli přeruší svůj každodenní život. Staré předsudky padají, cynické návyky lhostejnosti jsou prolomeny. Všichni vnímají utrpení obětí. Jejich volání o pomoc, apelující na naši společnou lidskost, je všeobecně slyšet.

Takové volání nemůže a nesmí být ignorováno - a soudě podle dosavadní velkorysé mezinárodní odezvy také ignorováno není. Veřejná sbírka, kterou vyhlásil britský Výbor pro mimořádné události při katastrofách, vybrala během prvních dvou dnů více než 50 milionů liber (1,5 miliardy Kč). Pomoc rychle poskytly desítky zemí, včetně starého nepřítele Turecka, Řecka. Navzdory politickým překážkám byly obnoveny omezené konvoje pomoci do provincie Idlib na severozápadě Sýrie. Zástupci OSN a Světové banky přislíbili podporu úsilí o obnovu, které má trvat několik let. Takové volání nemůže a nesmí být ignorováno - a soudě podle dosavadní velkorysé mezinárodní odezvy také ignorováno není. Veřejná sbírka, kterou vyhlásil britský Výbor pro mimořádné události při katastrofách, vybrala během prvních dvou dnů více než 50 milionů liber (1,5 miliardy Kč). Pomoc rychle poskytly desítky zemí, včetně starého nepřítele Turecka, Řecka. Navzdory politickým překážkám byly obnoveny omezené konvoje pomoci do provincie Idlib na severozápadě Sýrie. Zástupci OSN a Světové banky přislíbili podporu úsilí o obnovu, které má trvat několik let.



OSN čelí kritice, že nepostupuje dostatečně rychle - což je známá stížnost. Úsilí mnoha humanitárních agentur a nevládních organizací je hrdinské. Úkol, který je před námi, je však obrovský - a mezinárodní nabídky podpory a solidarity budou muset být zachovány, jakmile se usadí prach. Pro ty, kteří zemřeli - v současné době jich je více než 24 000 - boj skončil. Ale pro nespočetné tisíce zraněných a pro truchlící rodiny a příbuzné, které zdrtila zdrcující ztráta, se dlouhodobé traumatické následky možná nikdy nepodaří zcela překonat.



Nedostatek zdravotnických zařízení, čisté pitné vody, základních potravin, bezpečného přístřeší, hygienických zařízení a topení v hluboké zimě představuje nejbližší zkoušku. To, jak se s tímto naléhavým úkolem vypořádají, bude stále více záviset na turecké a syrské vládě, jejichž počáteční výjkony jsou špatné. "Další pomoc je na cestě, ale je jí potřeba mnohem, mnohem více," varoval generální tajemník OSN António Guterres. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že dlouhodobou pomoc může potřebovat 23 milionů lidí, včetně 1,4 milionu dětí.



V rozvrácených tureckých městech, jako je Antakya, starobylé hlavní město provincie Hatay, je těžké si představit, jak může obnova vůbec začít. Většina historického centra města byla srovnána se zemí, jako by, slovy západního reportéra, bylo kobercově bombardováno. Absence vládního vedení a organizovaných záchranných plánů, mrazivé podmínky, nedostatek elektřiny, pohonných hmot a riziko dalšího zřícení budov mění bídu a zoufalství v pochopitelný hněv veřejnosti.



Také ve vládou kontrolovaných oblastech Sýrie se úzkost mísí s hněvem nad neadekvátní reakcí nelegitimního režimu Bašára Asada v Damašku. Druhé syrské město Aleppo, které během občanské války strašlivě trpělo, dostalo další děsivou ránu. Stejně tak v povstalci ovládaném Idlibu se v důsledku zemětřesení zhoršil dopad nedokončených bojů se syrskými, ruskými a íránskými silami. Na vnější pomoc je tam odkázáno již asi 2,7 milionu lidí. Jejich potřeba je nyní akutní. Ještě horší je, že zraněným a nemocným chybí nemocnice a kliniky. Proč? Protože je Rusové bombardovali a zabili jejich personál.



Asad se věrný své formě snaží přehodit vinu na jiné a stěžuje si, že americké a západní sankce brání úsilí o pomoc. Ve skutečnosti USA ze svých sankcí humanitární pomoc vyňaly a minulý týden je ještě zmírnily. Asad nyní údajně souhlasil s otevřením cest pro humanitární pomoc z území kontrolovaného vládou do oblastí ovládaných povstalci. Léta chmurných zkušeností ukazují, že tomuto podlému diktátorovi nelze věřit, že dodrží slovo nebo pomůže svému lidu.



Lze tvrdit, že neschopnost demokratického Západu postavit Asada a jeho válečné zločince před soud - a vynutit si ukončení obléhání Idlíbu - nepřímo zhoršila dopad dnešní mimořádné situace. Přesto by si nikdo neměl dělat iluze, pokud jde o dědictví války, že hlavním padouchem je ruský prezident Vladimir Putin. Byl to Putin, kdo nařídil nemilosrdné bombardování syrských civilistů. Na půdě OSN nadále brání přístupu humanitárních organizací do Idlíbu. Bez Putinovy podpory by byl Asad s největší pravděpodobností svržen, ve vězení - nebo mrtvý.



Také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan musí zodpovědět řadu otázek týkajících se rychlosti a účinnosti reakce jeho vlády a zanedbání úřední regulace, plánování, prosazování a pravidel "amnestie", která umožnila výstavbu tisíců nebezpečných bytových a kancelářských domů, škol a nemocnic. Předchozí zemětřesení přinesla sliby o zlepšení vládního dohledu. Všudypřítomná korupce na vysoké úrovni zajistila, že tyto sliby nebyly splněny. Byl zřízen zvláštní fond pro zemětřesení, ale nikdo nechce říct, kam peníze šly. Erdogan se považuje za nejvyššího vůdce Turecka. Takže odpovědnost je na něm.



Převezme odpovědnost? Během návštěvy provincie Adıyaman Erdoğan připustil, že reakce úřadů nebyla dostatečně rychlá. Jako obvykle však obviňoval jiné - především opoziční strany, jejichž oprávněnou kritiku označil za politicky motivovanou. Nedostatek demokratické odpovědnosti je charakteristickým znakem Erdoğanovy autoritářské vlády. Tato katastrofa odhalila její zhoubné účinky. Ztráta důvěry veřejnosti v jeho vedení, která se časově shoduje s vyhlášením tříměsíčního výjimečného stavu, vyvolává obavy, že by mohl odložit květnové celostátní volby.





To je ale starost na jindy. Nyní je třeba se soustředit, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni, na dosažení a péči o přeživší a oběti v Turecku i v Sýrii. Jejich volání o pomoc bylo vyslyšeno. Ozývá se po celém světě.









Zdroj v angličtině ZDE

