Zemětřesení v Turecku a Sýrii: počet obětí přesáhl 21 000; USA udělily licenci na pomoc a pozastavily sankce vůči Sýrii

10. 2. 2023

čas čtení 9 minut





Očekává se, že počet mrtvých se v následujících dnech zvýší; licence na pomoc související se zemětřesením vydaná americkým ministerstvem financí bude trvat šest měsíců

- Tisíce lidí zcela zjevně zavraždily stavební firmy. V rozhovoru se stavebním inženýrem, vysílaném Channel 4 News, inženýr konstatoval, že zemětřesení lidi nezabíjí, zabíjejí je špatně postavené budovy. Reportéru BBC ukázal budovu, kterou zemětřesení vůbec nepoškodilo, a vysvětlil, jak je postavená a proč nespadla.



- V pátek brzy ráno, čtyři dny po katastrofálním zemětřesení, byl z trosek zřícené budovy v tureckém městě Gaziantep vytažen z větší části nezraněný teenager



Před svítáním v Gaziantepu, nedaleko epicentra zemětřesení, záchranáři vytáhli Adnana Muhammeda Korkuta ze sklepa, kde byl uvězněn od pondělního zemětřesení. Sedmnáctiletý mladík se usmíval na dav přátel a příbuzných, kteří skandovali jeho jméno, tleskali a plakali radostí, když ho vynášeli a nakládali na nosítka.



"Díky Bohu, že jste přijeli," řekl a objal svou matku a ostatní, kteří se sklonili, aby ho políbili a objali, když ho nakládali do sanitky. "Děkuji vám všem."



Teenager, který byl uvězněn 94 hodin, ale nebyl rozdrcen, řekl, že byl nucen pít vlastní moč, aby uhasil žízeň.



"Tak jsem byl schopen přežít," řekl.



"Mám syna jako ty," řekl mu záchranář, identifikovaný pouze jako Yasemin, poté, co ho vřele objal. "Přísahám ti, že jsem čtyři dny nespal. Přísahám, že jsem nespal, snažil jsem se tě dostat ven."





Před svítáním v Gaziantepu, nedaleko epicentra zemětřesení, záchranáři vytáhli Adnana Muhammeda Korkuta ze sklepa, kde byl uvězněn od pondělního zemětřesení. Sedmnáctiletý mladík se usmíval na dav přátel a příbuzných, kteří skandovali jeho jméno, tleskali a plakali radostí, když ho vynášeli a nakládali na nosítka."Díky Bohu, že jste přijeli," řekl a objal svou matku a ostatní, kteří se sklonili, aby ho políbili a objali, když ho nakládali do sanitky. "Děkuji vám všem."Teenager, který byl uvězněn 94 hodin, ale nebyl rozdrcen, řekl, že byl nucen pít vlastní moč, aby uhasil žízeň."Tak jsem byl schopen přežít," řekl.



- Syrská holčička, jejíž matka zemřela po porodu pod troskami jejich domu během zemětřesení tento týden, má nyní jméno: Aya, což arabsky znamená "znamení od Boha".



Její rodiče a všichni sourozenci zahynuli, a tak se jí po propuštění z nemocnice ujme její prastrýc Salah al-Badran.



Zničen však byl i jeho vlastní dům v severozápadním syrském městě Jenderis. Z jednopatrové budovy se mu s rodinou podařilo uniknout, ale nyní žije se svou jedenáctičlennou domácností ve stanu, řekl agentuře Associated Press.



"Po zemětřesení není nikdo schopen žít ve svém domě nebo budově. Pouze 10 % budov je zde bezpečných k bydlení a ve zbytku se nedá žít," řekl a komunikoval prostřednictvím hlasových zpráv:



- Počet mrtvých stoupl na 21 719



Počet mrtvých v Turecku vzrostl na 18 342, čímž se celkový počet mrtvých zvýšil na 21 719. Toto číslo je za pouhých pět dní ohromující a očekává se, že ještě poroste. Za noc se počet obětí zvýšil o 668 osob.



Podle nejnovějších aktualizací ze Sýrie tam zemřelo 3 377 lidí.



- Austrálie vyslala na pomoc tureckým úřadům pátrací a záchranný tým o 72 členech.



Tým s sebou vezme asi 22 tun vybavení a důležitých zásob, včetně stanů, obvazů, nůžek na šrouby, motorových pil a vrtáků, a bude soběstačný.



Ministr obrany Richard Marles v pátek v Canbeře novinářům řekl, že tým "bude mít skutečný význam, až se dostane na místo".



Poznamenal, že Austrálie již dříve oznámila příspěvek na pomoc ve výši 6,9 milionu dolarů.



- Záchrana několika přeživších z trosek budov v Turecku zvedla v pátek náladu unaveným pátracím týmům, čtyři dny poté, co zemi a sousední Sýrii zasáhlo silné zemětřesení, při němž zahynulo nejméně 20 000 lidí.



Zima, hlad a zoufalství zachvátily statisíce lidí, kteří po otřesech, jež byly v regionu nejsmrtonosnější za poslední desetiletí, zůstali bez domova.



V noci bylo z trosek budov zachráněno několik lidí, včetně desetiletého chlapce, který byl se svou matkou zachráněn po 90 hodinách v okrese Samandag v provincii Hatay, informuje agentura AP.



Také v Hatay byla po 95 hodinách zachráněna sedmiletá dívka Asya Donmezová, která byla převezena do nemocnice, uvedla státní tisková agentura Anadolu.



Naděje, že v troskách tisíců zřícených budov ve městech po celém regionu bude nalezeno mnoho dalších živých lidí, však slábla.



Počet obětí zemětřesení o síle 7,8 stupně a několika silných následných otřesů v obou zemích překonal počet více než 17 000 mrtvých z roku 1999, kdy podobně silné zemětřesení zasáhlo severozápad Turecka.



Nyní se řadí na sedmé místo v žebříčku nejsmrtelnějších přírodních katastrof v tomto století, před otřesy a tsunami v Japonsku v roce 2011 a blíží se 31 000 obětí zemětřesení v sousedním Íránu v roce 2003.





- USA udělily licenci na pomoc pozastavením sankcí vůči Sýrii



Americké ministerstvo financí ve čtvrtek oznámilo, že vydalo licenci, která umožňuje poskytnout pomoc související se zemětřesením, kterou by jinak sankce vůči Sýrii zakazovaly.



"Americké sankce v Sýrii nebudou stát v cestě úsilí o záchranu životů syrského lidu," uvedl v prohlášení náměstek ministra financí Wally Adeyemo. "Zatímco americké sankční programy již obsahují robustní výjimky pro humanitární úsilí, dnes ministerstvo financí vydává všeobecnou generální licenci, která povoluje úsilí o pomoc při zemětřesení, aby se ti, kdo poskytují pomoc, mohli soustředit na to, co je nejvíce potřeba: záchranu životů a obnovu."



Licence platí po dobu šesti měsíců. Rozšiřuje již platná široká humanitární povolení.



Spojené státy poskytnou Turecku a Sýrii počáteční pomoc při zemětřesení ve výši 85 milionů dolarů, která bude zahrnovat léky, přístřeší a další zásoby, oznámil prezident Joe Biden. "Naše srdce zůstávají s lidmi v Turecku a Sýrii," uvedl na Twitteru:





- Počet mrtvých překročil 21 000



V Turecku a Sýrii zahynulo více než 21 000 lidí a další tisíce utrpěly zranění, v pátek již pátým dnem pokračuje v mrazivých podmínkách úsilí o záchranu těch, kteří jsou stále uvězněni pod troskami.



Úřady a zdravotníci ve čtvrtek uvedli, že v Turecku zemřelo 17 674 lidí a v Sýrii 3 377, čímž se celkový potvrzený počet zvýšil na 21 051.





- Turecko uvedlo, že se v sedmi různých provinciích zřítilo téměř 3 000 budov, včetně veřejných nemocnic. V provincii Maltaya se částečně zřítila slavná mešita ze 13. století a 14patrová budova s 28 byty, v níž žilo 92 lidí.





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken hovořil s tureckým ministrem financí Mevlütem Çavuşoğluem o tom, jak mohou USA poskytnout pomoc v Turecku a Sýrii. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price uvedl, že USA budou i nadále požadovat neomezený přístup humanitární pomoci do Sýrie, a vyzval vládu Bašára Asada, aby okamžitě umožnila průchod pomoci přes všechny hraniční přechody.







Zdroj v angličtině ZDE

0

316

Okamžitá pomoc ve výši 780 milionů dolarů bude nabídnuta prostřednictvím kontingentních složek nouzové reakce ze dvou stávajících projektů v Turecku, uvedla banka. Peníze a podporu poslaly také země včetně Francie a Německa a také Řecko, které má s Tureckem dlouhodobé spory.i, uvedla turecká agentura pro řešení katastrof.což ještě více ztěžuje a ohrožuje záchranné práce, protože záchranné týmy pročesávají silně oslabené budovy.středomořská a egejská plážová letoviska mimo oblast zemětřesení otevírají pro evakuované osoby hotelové pokoje.OSN vyšle o víkendu svého šéfa pro pomoc Martina Griffithse do tureckého Gaziantepu a syrských měst Aleppo a Damašek.lidí, a přislíbila dlouhodobou pomoc. Adhanom Ghebreyesus uvedl, že do postižených oblastí bylo vysláno 77 národních a 13 mezinárodních zdravotnických týmů.