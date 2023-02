Turecko, Sýrie: Německo vpustí uprchlíky po zemětřesení do země

12. 2. 2023

čas čtení 9 minut

- Počet obětí zemětřesení překročil 33 000

- Zatímco český premiér Petr Fiala chce "zamezit ilegální migraci", německá vláda zamýšlí dočasně zmírnit vízová omezení pro přeživší zemětřesení v Turecku a Sýrii, kteří mají úzké rodinné vazby na Německo, pokud jim hrozí ztráta domova nebo byli zraněni

V sobotu to na Twitteru uvedla německá ministryně vnitra Nancy Faeserová: "Jde o pomoc v nouzi. Chceme umožnit tureckým nebo syrským rodinám v Německu přivézt blízké příbuzné z oblasti katastrofy. Mohou u nás najít přístřeší a získat lékařské ošetření. S běžnými vízy, která se vydávají rychle a platí tři měsíce."



Žadatelé však musí být stále schopni předložit platný cestovní pas, což bude pravděpodobně překážkou pro lidi, kteří uprchli ze zřícených budov.

Několik milionů lidí v Německu má turecké kořeny, neboť před více než 60 lety západní Německo najímalo "gastarbeitery" z Turecka i odjinud, aby zemi pomohli k hospodářskému pokroku.



V nedávné době přišly do Německa statisíce syrských uprchlíků, kteří hledali bezpečí před občanskou válkou ve své vlasti.



Turečtí a syrští přistěhovalci v Německu sbírali pomoc a posíljí dary příbuzným do vlasti a již několik dní sílí výzvy, aby jim bylo umožněno přijmout blízké rodinné příslušníky ze zničených oblastí.



Německá vláda uvedla, že rychle zmírní obvykle velmi přísné a byrokratické vízové podmínky, a dodala, že ministerstvo zahraničí již jednak navýšilo počet svých zaměstnanců v Turecku a jednak přesunulo kapacity v tamních centrech pro přijímání víz.



Oběti zemětřesení, které chtějí hledat útočiště v Německu a chtějí požádat o tříměsíční vízum, musí prokázat, že mají v Německu blízké rodinné příslušníky, kteří mají německé občanství nebo právo trvalého pobytu, uvedla německá tisková agentura dpa.



Německý hostitelský rodinný příslušník musí předložit prohlášení, v němž přislíbí, že uhradí náklady na život a následný odjezd přijaté osoby.

- Vysvobozena 150 hodin po zemětřesení:



'You are a miracle': Rescues continue in Turkey almost 150 hours after quake https://t.co/NB61Ijr4kP — BBC News (World) (@BBCWorld) February 12, 2023

V sobotu to na Twitteru uvedla německá ministryně vnitra Nancy Faeserová: "Jde o pomoc v nouzi. Chceme umožnit tureckým nebo syrským rodinám v Německu přivézt blízké příbuzné z oblasti katastrofy. Mohou u nás najít přístřeší a získat lékařské ošetření. S běžnými vízy, která se vydávají rychle a platí tři měsíce."Několik milionů lidí v Německu má turecké kořeny, neboť před více než 60 lety západní Německo najímalo "gastarbeitery" z Turecka i odjinud, aby zemi pomohli k hospodářskému pokroku.V nedávné době přišly do Německa statisíce syrských uprchlíků, kteří hledali bezpečí před občanskou válkou ve své vlasti.Turečtí a syrští přistěhovalci v Německu sbírali pomoc a posíljí dary příbuzným do vlasti a již několik dní sílí výzvy, aby jim bylo umožněno přijmout blízké rodinné příslušníky ze zničených oblastí.Německá vláda uvedla, že rychle zmírní obvykle velmi přísné a byrokratické vízové podmínky, a dodala, že ministerstvo zahraničí již jednak navýšilo počet svých zaměstnanců v Turecku a jednak přesunulo kapacity v tamních centrech pro přijímání víz.Oběti zemětřesení, které chtějí hledat útočiště v Německu a chtějí požádat o tříměsíční vízum, musí prokázat, že mají v Německu blízké rodinné příslušníky, kteří mají německé občanství nebo právo trvalého pobytu, uvedla německá tisková agentura dpa.

- Počet obětí zemětřesení překročil 33 000



Počet obětí zemětřesení, které v neděli zasáhlo Turecko a Sýrii, se vyšplhal na více než 33 000. Organizace spojených národů varuje, že konečné číslo se může zdvojnásobit.



Úřady a zdravotníci uvedli, že v Turecku zemřelo 29 605 lidí a v Sýrii 3 574 lidí, čímž se celkový potvrzený počet zvýšil na 33 179, informovala agentura France-Presse.





- Záchranáři vytáhli desetiletou dívku ze zřícené budovy v jihovýchodní turecké provincii Hatay, šest dní po zemětřesení, které region zdevastovalo.



Podle záchranářů byla pohřbena 147 hodin.



V centrálním Hatay byl ze zničené budovy vyproštěn také živý muž a jeho pětiletá dcera Emira.



Asi 180 km severně od Hatay, ve městě Kahramanmaras, 27letý Muhammed Habib recitoval záchranářům Korán během desetihodinové operace na jeho vyproštění.



Na videu zveřejněném na sociálních sítích je vidět, jak Habib za jásotu záchranářů pod sebou pumpuje pěstí do vzduchu a křičí "Bůh je největší", když ho nakonec vytaháhl stroj.



- Turecké úřady vydaly více než 100 zatykačů kvůli zříceným budovám uprostřed varování, že počet obětí zemětřesení, které zasáhlo část Turecka a Sýrie, by se mohl zdvojnásobit ze současných 28 000.



Státní média informovala, že ve vazbě je nejméně 12 osob, včetně dodavatelů, architektů a inženýrů spojených s některými z desítek tisíc budov zničených nebo vážně poškozených při pondělních zemětřeseních o síle 7,8 a 7,6 stupně.



- Situace v postižené severozápadní Sýrii, která je již tak zpustošena více než desetiletou občanskou válkou a kam mezinárodní pomoc přichází pomalu, je stále zoufalejší, uvedla OSN.



- Vzhledem k tomu, že v Turecku stále narůstá hněv veřejnosti nad rozsahem zkázy a tempem záchranných prací, bude zatýkání pravděpodobně vnímáno jako pokus prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kterého v květnu čekají těžké volby, odvrátit vinu.





- Turecký viceprezident Fuat Oktay v neděli brzy ráno uvedl, že úřady dosud identifikovaly 131 osob podezřelých ze zodpovědnosti za zřícení některých z tisíců budov, které byly srovnány se zemí, a že na 113 z nich byl vydán příkaz k zadržení.













Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

132

"Budeme to pečlivě sledovat až do ukončení nezbytného soudního procesu, zejména v případě budov, které utrpěly velké škody a způsobily smrt a zranění," řekl Oktay. V deseti postižených provinciích byly zřízeny zvláštní vyšetřovací jednotky.Opoziční představitelé dlouhodobě obviňují Erdoganovu vládu z toho, že neprosazuje stavební předpisy a nevyúčtovala výnosy ze zvláštního poplatku, který byl zaveden po zemětřesení v roce 1999 v İzmitu a měl zajistit větší odolnost bytových domů a kanceláří proti zemětřesení.Prezident obvinil své kritiky ze lži a v dosavadních výrocích jako by z katastrofy vinil osud, když řekl, že takové katastrofy "se vždycky stávaly" a jsou "plánem osudu". Přislíbil, že během několika týdnů začne s obnovou.Řekl, že jejich dobrovolníci jsou velmi "rozptýleni" a že je toho "příliš mnoho" na to, aby to zvládla jedna organizace."Katastrofa nás rozhodně dostala nad naše možnosti," řekl. "Máme co do činění se čtyřmi miliony obyvatel... je to příliš mnoho na to, aby to zvládla jedna organizace.Zopakoval slova šéfa humanitární pomoci OSN Martina Griffitha, že mezinárodní společenství v severozápadní Sýrii selhalo.Alwan uvedl: "Zklamání a opuštění je rozhodně všeobecný pocit. Jsme sedm dní po zemětřesení. Naše organizace volala o pomoc, o lidské síly, o záchranné vybavení a v prvních dnech jsme byli prostě ignorováni a byli jsme ponecháni, abychom se se situací vypořádali sami."Stroje se rozbíjely, dobrovolníci vyhrabávali lidi vlastníma rukama.Randa Ghazy, regionální mediální manažerka organizace Save the Children pro Blízký východ, řekla BBC, že z dlouhodobého hlediska dojde k "druhé katastrofě", protože zachránění budou bojovat o přežití.Uvedla, že charita dodává teplé jídlo, vodu, přikrývky a matrace, a dodala, že mnoho lidí "stále spí ve svých autech".Ghazy uvedla, že také nabízejí "psychosociální podporu" dětem, aby "překonaly toto trauma"."Bylo trochu obtížné dostat se do některých venkovských oblastí v Hatay kvůli bezpečnostním problémům, ale jsme tu," řekla.Dodala: "Samozřejmě, že z dlouhodobého hlediska dojde k druhé katastrofě, kterou je přežití těch, kterým se podařilo dostat z trosek, jejich podpora a podpora dětí v přístupu například ke vzdělání, když jsou všechny školy zavřené. A mít teplé přístřeší. Jsme tu proto, abychom zajistili, že všechny děti budou samozřejmě v bezpečí a chráněné, stejně jako jejich rodiny."- Koordinátor pomoci OSN při mimořádných událostech Martin Griffiths prohlásil, že "jsme lidi v severozápadní Sýrii zklamali" a oni se "právem cítí opuštěni".Ve svém příspěvku na Twitteru dodal:Hledáme mezinárodní pomoc, která nedorazila.Mou povinností a naší povinností je toto selhání co nejrychleji napravit.V sobotu hovořil o "zničujících" scénách, kterých byl svědkem v Turecku, když navštívil oblasti postižené zemětřesením.uvedla státní televizní stanice CCTV.Stany odletěly ze Šanghaje ve velkých nákladních letadlech a do Istanbulu mají dorazit později v neděli, dodala televizní stanice, informovala agentura Reuters.První várka dodávek od čínské vlády, 40 000 přikrývek, dorazila podle CCTV do Istanbulu v sobotu.Dodala, že země plánuje poslat zdravotnické vybavení, včetně elektrokardiogramů, ultrazvukových diagnostických přístrojů, zdravotnických vozidel a nemocničních lůžek.Záchranný tým o 82 členech vyslaný čínskou vládou dorazil do Turecka ve středu, uvedla CCTV.