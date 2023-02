Reportér BBC v Moskvě: "Rostoucí agrese v Rusku mě znepokojuje - mohlo by to být tady bouřlivé"

12. 2. 2023

Steve Rosenberg, editor společnosti BBC pro Rusko, vystudoval v Británii ruštinu, pak učil v Rusku angličtinu a pracoval jako překladatel, produkční pracovník a reportér v čečenské válce pro společnost CBS News. Od roku 2003 je reportérem společnosti BBC pro Rusko. Zde jsou jeho názory na nynější situaci v Rusku a co bude dál:





Stalo se zpravodajství z Ruska od únorové invaze na Ukrajinu obtížnějším?

Zpravodajství se stalo obtížnějším. Je obtížnější získat přístup k státním činitelům, je obtížnější přesvědčit Rusy, aby s námi mluvili. I když navzdory protizápadní propagandě a protibritské rétorice ve státních médiích se na ulici Rusové stále zastavují a mluví se mnou. Mnozí se obávají veřejně vyjádřit svůj názor na válku a na Putina, ale přesto s námi mnoho lidí mluví.



Podařilo se vám zjistit, jaká je míra podpory války?

Měly sankce nějaký hmatatelný dopad na každodenní život?

Když jdete do supermarketu v Moskvě, regály jsou docela plné. Výběr možná není tak velký jako před rokem a spousta západních výrobků, které tam dříve byly, zmizela, například Coca-Cola, a nahradily je nové místní značky. Dovážené zboží je stále dražší. Ale pro většinu Rusů napříč zemí nemají sankce velký vliv. To se nyní v letošním roce může změnit. Myslím, že se ekonomika dostane pod stále větší tlak.



Obávají se Rusové toho, jak jejich vláda vypadá v očích mezinárodního společenství?

Ve velkých městech možná ano. Ale pro většinu z nich není prioritou myslet na pověst své vlády. Jejich prioritou je přežít život, každodenní boj. Reálné příjmy klesají. Život je těžký.



Ovlivnila válka vaše vlastní pocity vůči Rusku?

Je to země, která mě už léta fascinuje a inspiruje. Zamiloval jsem si jazyk, zamiloval jsem si lidi. Poslední rok je to země, která mě šokuje a děsí a která prověřila mou lásku a úctu až na hranice jejich možností. Je to tady alternativní realita, je to 1984 a Alenka za zrcadlem dohromady. Je to, jako by se nad zemí vznášel obrovský černý mrak a všechno potemnělo. Celá země se ocitla ve válečném stavu. Je to militarizované Rusko, více vlastenecké a nacionalistické, což ovlivňuje všechny oblasti života.



Jak vidíte další vývoj situace?



I když se mu všechno dost nepovedlo, myslím, že Putin působí jako člověk, který stále věří, že má v ruce silné karty a že zajistí něco, co bude moci elitě i lidu prezentovat jako vítězství. V tom se může mýlit. Ale myslím si, že věří, že západní podpora Ukrajiny bude slábnout a že Rusko v tom jede dlouhodobě. Co mě znepokojuje, je rostoucí agresivita v ruské společnosti. Je tu spousta skupin s mnoha zbraněmi - vojenská organizace Wagner, čečenský vůdce Kadyrov se svými polovojenskými oddíly a regionální milice. Je tu také spousta traumatizovaných lidí. Myslím, že tento rok by mohl být docela bouřlivý.







