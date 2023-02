Proč Německo podkopává jednotu NATO

10. 2. 2023

Zatímco Rusko pokračuje v hromadění vojenských sil podél ukrajinských hranic, NATO a EU se snaží proti tomuto mimořádnému a nebezpečnému vývoji vytvořit silnou, jednotnou frontu. Německo však tuto jednotu podkopává a zanechává Západ slabší a rozdělenější.

Proč se Německo zdráhá následovat spojence NATO na Ukrajině?

Veřejně se Berlín přiklání k linii NATO ohledně vyslání vojáků a vybavení do pobaltských států a Rumunska s cílem posílit východní křídlo aliance. V praxi nechce na Ukrajinu posílat žádné obranné zbraně. Zablokovalo Estonsku možnost posílat takové vybavení, které bylo vyrobeno v Německu, a britské letadlo nesoucí vojenské vybavení na Ukrajinu oblétalo německý vzdušný prostor. Německý politický establishment věří, že takové kroky destabilizují Evropu a ztíží dialog s Ruskem.

Nepokouší se Rusko o destabilizaci Ukrajiny?

Německo to tak nevidí. Existuje část německého establishmentu, která vidí Ukrajinu prizmatem Ruska. Z historických důvodů tato skupina považuje Ukrajinu, Bělorusko a Gruzii za sanitární kordon mezi Evropou a Ruskem. Mezi Ruskem a Německem existuje dědictví jak staleté rivality, tak spolupráce. A je tu nesmírná historická vina za roli Německa ve 2. světové válce. Ukrajina a Bělorusko strašlivě trpěly okupací Adolfa Hitlera, ale tato fakta nějak nevstupují do veřejného diskurzu. Historická vina se soustředí na Rusko a němečtí politici se často odvolávají na toto dědictví.

Nechtějí se jednoho dne Bělorusko, Gruzie a Ukrajina připojit k NATO i k EU?

Ano. Vstup do EU je běh na dlouhou trať, ale to je jejich cíl. To je to, co pohání reformátory, pokud jde o posílení demokracie, právního státu a nezávislého soudnictví. To je to, co Rusko děsí: Skutečně nezávislé, demokratické země na jeho hranici. A NATO je jeho červená čára. Putin si nepřeje, aby se k této západní bezpečnostní alianci připojily nějaké východoevropské země. Pokud by to udělaly, Spojené státy by z bezpečnostního a vojenského hlediska ovládly nejen západní Evropu, ale i východní Evropu. Rusko by ztratilo jakýkoli vliv na ovlivňování událostí mezi svými bezprostředními západními sousedy. NATO by tyto země bránilo, pokud by byly ohroženy nebo napadeny.

Putin proto Ukrajině vyhrožuje a požaduje od NATO pevný závazek, že Ukrajina nevstoupí. Nechce Ukrajinu začleněnou do euroatlantických struktur NATO nebo EU, ani bezpečnou a demokratickou Ukrajinu na svém prahu. Strach z nákazy by byl příliš velký.

Jak spojenci NATO reagují na německou váhavost?

S hněvem. Pobaltské státy a země střední Evropy se domnívají, že Německo nerozumí jejich bezpečnostním obavám ani záměrům Ruska. Věří, že německý politický a obchodní establishment má tak blízko Rusku, že nechce narušit tyto desítky let trvající vazby.

Má postup Německa nějakou podporu?

Ano, z Francie, ale z jiných důvodů. Prezident Emmanuel Macron chce pro tuto krizi evropské řešení, nikoli řízenou USA. Chce, aby Evropa měla svou vlastní bezpečnostní a obrannou politiku, která by vytvořila jakousi "strategickou autonomii". Podle Macrona se globální geostrategický kontext natolik změnil, že Evropa musí vyvinout své vlastní nástroje k obraně a formování politiky. Německo ale žádný strategický kompas nemá. Kvůli 2. světové válce je uzavřeno v pacifistickém způsobu myšlení. To vysvětluje, proč je mu Macronův nápad nepříjemný, stejně jako pobaltským státům, Polsku a další zemím střední Evropy.

Proč tomu tak je?

Ukrajinská krize kvůli blízkosti Německa k Rusku a Macronovým ambicím mít vojensky a strategicky schopnou Evropu udělala střední Evropu ještě více proNATOidní a proamerickou. Tyto země pravděpodobně zbrzdí jakoukoli budoucí integraci EU, zejména pokud jde o bezpečnost, obranu a zahraniční politiku, kde by konsenzus podle navrhovaných reforem ustoupil prostému většinovému hlasování. Nedůvěřují záměrům Francie, které považují za oslabení vztahu Evropy s NATO. Berlínu nevěří, protože je považován za příliš proruský. To je špatná zpráva pro EU.

Jak potom členové EU a NATO hledají cesty z této krize?

Hrozbou dalších sankcí a zvýšenou vojenskou přítomností NATO a USA v pobaltských státech, Polsku a dalších středoevropských zemích. Spojené státy rovněž zintenzivňují své diplomatické úsilí s Moskvou o zmírnění krize. Mezi členy EU ani NATO zatím neexistuje shoda na rozsahu sankcí.

Jak vztahy Německa k Rusku ovlivňuje energetika?

V současné době zemní plyn z Ruska, které představuje více než polovinu německého dovozu plynu a v průměru 40 % importu do zbytku Evropy – musí tranzitovat přes Polsko nebo Ukrajinu. Plánovaný plynovod Nord Stream 2 však Rusku umožní přímo posílat více plynu do Evropy pod Baltským mořem. Některé evropské země chtějí, aby Německo zastavilo plynovod, což pravděpodobně způsobí, že Německo bude více závislé na ruském plynu. A protože Polsko a Ukrajina nebudou potřeba k posílání ruského plynu do Evropy (jeden z cílů Moskvy při budování Nord Streamu 2), bude Ukrajina ještě zranitelnější vůči tlaku Moskvy, zejména pokud jde o dodávky plynu. Nord Stream 2 oslabuje vliv Ukrajiny jako přístupového bodu pro Rusko na evropský energetický trh. Přesto Německo odmítá plynovod zastavit.

A co německé veřejné mínění?

Je rozdělené. Například asi 47 % je proti dodávkám obranných zbraní na Ukrajinu, ale nejméně 42 % je pro. Ale něco se mění – ne mezi politickým establishmentem, ale v médiích. Vlivné noviny, jako konzervativní Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo levicový zpravodajský magazín Der Spiegel, nyní otevřeně kritizují dvojznačnost Berlína vůči NATO, stejně jako neochotu kancléře otevřeně podporovat Ukrajinu a jeho vnímanou slepotu ohledně toho, jak se Rusko snaží zničit evropskou bezpečnostní architekturu ukotvenou v USA.

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová před několika měsíci odešla z úřadu. Změnila nová vláda kurz vůči Rusku?

Ano i ne. Ministerstvo zahraničí nyní vede ministryně zelených Annalena Baerbocková. Je proti Nord Streamu 2 a chce tvrdší politiku vůči Rusku. Ale kancléř má navrch, pokud jde o ruskou agendu.

Kancléř Olaf Scholz a (obecně) jeho kolegové ze sociální demokracie nechtějí zavrhnout závazek strany k Ostpolitik – angažovat se s Ruskem prostřednictvím dialogu a ekonomických vazeb. Tato pozice je v DNA sociálních demokratů. Ve skutečnosti to byla také cesta Merkelové – nikdy se nepokusila zastavit Nord Stream 2. Takže postoj Německa k Rusku se změní pouze tehdy, pokud si Scholz uvědomí, že Ostpolitik je u konce, pokud veřejné mínění vyvine tlak a pokud Německo uplatní tolik potřebné proaktivní vedení v Evropě. Pokud všechny tyto věci selžou, Evropa se stane slabší, zranitelnější a náchylnější k vměšování ze strany Ruska a Číny.

