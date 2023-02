Podrobnosti memoranda Úsilí o zvýšení výroby zbraní zasílaných na Ukrajinu

10. 2. 2023

Největší nákupní organizace Pentagonu nabízí "cílený seznam" zbraní, které pomohou vyřešit problém, na nějž bylo zaděláno desítky let, informuje Marcus Weisgerber. Největší nákupní organizace Pentagonu nabízí "cílený seznam" zbraní, které pomohou vyřešit problém, na nějž bylo zaděláno desítky let,

Memorandum Pentagonu podrobně popisuje kroky ke zvýšení výroby specializované protivzdušné obrany, raket dlouhého doletu a raket, jejichž zásoby se s tím, jak jsou používány na Ukrajině, zmenšovaly – mezi dalšími zákulisními kroky, které podnikají představitelé obrany, politici a společnosti s cílem zajistit, aby americká armáda byla dostatečně vyzbrojena, pokud se země přímo zapojí do nějakého konfliktu.

Představitelé Pentagonu vytvořili "cílový seznam pro víceleté nákupy [který] zahrnuje munici, která podporuje Ukrajinu, naše vlastní potřeby a další scénáře konfliktů," napsal Bill LaPlante, náměstek ministra obrany pro akvizici a zásobování, v lednovém sdělení ministrovi obrany Lloydu Austinovi.

Kancelář společnosti LaPlante provádí "hloubkové průzkumy průmyslové základny munice zaměřené na urychlení schopností integrovaných systémů protivzdušné obrany a rozšíření průmyslové základny pro palby na dlouhé vzdálenosti," uvedl.

Výrobce munice General Dynamics spolupracuje s armádou na vypracování plánu "zvýšení produkce naší munice a projektilů," řekl generální ředitel Phebe Novakovic v lednu při oznámení čtvrtletních výsledků společnosti.

USA poslaly na Ukrajinu tisíce zbraní, včetně odpalovacích zařízení HIMARS a raket GMLRS, které odpalují; protitankové zbraně Javelin, rakety Stinger odpalované z ramene a systém NASAMS. Ukrajinské síly je rychle zvládly v jejich zoufalé bitvě o odražení ruské invaze. Ztenčující se americké zásoby odrážejí desetiletí rozhodnutí v Pentagonu a Kongresu omezovat nákupy munice ve prospěch dražších letadel, lodí a obrněných vozidel.

"Zevnitř jsem viděl, že nedostatek munice, který právě máme, je způsoben tím, že v rozpočtu krátíme munici," řekl Eric Fanning, bývalý armádní tajemník, který je nyní generálním ředitelem Asociace leteckého průmyslu. "Nakonec je to o placení účtů - vždycky bylo."

Fanning je jedním z obhájců obranného průmyslu, kteří mají ve středu svědčit před sněmovním výborem pro ozbrojené služby o stavu obranné průmyslové základny. Je to druhé slyšení, které panel pořádá od doby, kdy na začátku tohoto roku Republikáni převzali kontrolu nad Sněmovnou.

"Nejsme v pozici, ve které jsme, protože Rusko před rokem napadlo Ukrajinu," řekl Fanning. "Jsme v pozici, ve které jsme, kvůli rozhodnutím, která byla učiněna roky před touto invazí."

Představitelé Pentagonu, včetně samotného LaPlanteho, prosazovali větší pravomoci Kongresu k podpisu víceletých dohod o munici – z velké části proto, aby přesvědčili společnosti, aby investovaly do továren, dodavatelského řetězce a svých pracovních sil. Říká se, že je to nutné, protože na rozdíl od spotřebních produktů výrobci zbraní obecně prodávají pouze jedinému kupci: Vládě USA.

"Obranná průmyslová základna není železářství, protože má pouze jednoho zákazníka," řekl Fanning. "Když chci kladivo, jdu za roh, doslova k Ace Hardware a tam bude kladivo, protože tam je nespočet dalších lidí, kteří jdou do Ace Hardware a kupují kladiva. Ale pokud Pentagon nekoupí kladivo po dobu 20 let, schopnost vyrobit kladivo zmizí."

Doposud úředníci "nasměrovali téměř 1 miliardu dolarů na investice do průmyslové základny... s cílem rozšířit a urychlit výrobu klíčových systémů a munice," uvádí lednová zpráva společnosti LaPlante.

Ale mít továrny, které jsou schopny rychle nastartovat výrobu zbraní, je něco, co se nemůže změnit přes noc.

"Neinvestujeme do průmyslové kapacity, kterou bychom mohli potřebovat," řekl Fanning. "To není nutně kritika, protože to je velmi drahá věc." Říct: Chci čtyři z nich za měsíc, ale chci mít možnost jít na 12 přes noc, kdybych to potřeboval," to je jiný závod, jiná pracovní síla, jiný dodavatelský řetězec a jiné náklady.“

Zatímco nové typy technologií, jako je pokročilá výroba a 3D tisk, mají potenciál pomoci urychlit výrobu zbraní, existuje řada dalších politických problémů, které musí úředníci vyřešit.

"Jak zabráníme tomu, aby se to opakovalo? Právě teď máme rozpočet na mír [a] máme procesy pro mír," řekl Fanning. "Je příliš drahé počítat s válkou každý rok, ať už je válka, nebo ne. Musíte být schopni mít nadbytek [kapacitu], ale nemůžete to zapéct do každé smlouvy. Je to prostě příliš drahé. Potřebujeme zjistit, co potřebujeme, abychom nastartovali jako první a co nejrychleji."

Věci komplikuje vysoká inflace – která neúměrně zasáhla malé podniky – a dodavatelské řetězce, které i přes zlepšení v posledních měsících mají stále slabé stránky. Vedoucí pracovníci uvedli, že vynakládání peněz na tyto záležitosti může jít jen po určitou mez, protože zaškolení nových pracovníků a získání surovin trvá měsíce, ne-li déle.

"Když se podíváte na inflaci, je tam určitě všechno: Materiály, doprava, díly, ale týká se to i pracovní síly a inflace mezd," řekl Fanning.

