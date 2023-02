Zelenskij požaduje pro Ukrajinu členství v EU a vyjadřuje obavy z ruských plánů v Moldavsku

10. 2. 2023

čas čtení 8 minut

Ukrajinský prezident v historickém projevu uvedl, že jeho zpravodajské služby zachytily ruský plán na "ovládnutí Moldavska".



Volodymyr Zelenskij vyzval evropské představitele, aby urychlili dodávky zbraní a zahájili s Ukrajinou ještě letos rozhovory o členství v EU, a to při vysoce symbolické návštěvě Bruselu, kde prohlásil, že Rusko se snaží zničit "ukrajinsko-evropský způsob života".



<br><br>



Při osobním projevu k 27 vedoucím představitelům EU, který se konal poprvé od ruské invaze v únoru loňského roku, Zelenskij varoval, že jeho služby zachytily plán ruské rozvědky na zničení Moldavska. Zachycený dokument "ukazuje, kdo, kdy a jak se chystá rozbít moldavskou demokracii a nastolit nad Moldavskem nadvládu", řekl Zelenskij a dodal, že okamžitě varoval moldavskou prezidentku Maiu Sanduovou.



Zelenskij uvedl, že není známo, zda Moskva "dala příkaz k realizaci tohoto plánu", ale že se jedná o "velmi podobný plán" jako jiné, které se zkoušely na Ukrajině a jinde.



Moldavská vláda po invazi na Ukrajinu varovala, že čelí "velmi nebezpečnému novému momentu", kdy se Rusko snaží rozdmýchat napětí v separatistické republice Podněstří, odštěpeneckém regionu ovládaném promoskevskými separatisty, který sousedí s Ukrajinou.



Zelenského setkání s vedoucími představiteli EU bylo třetí etapou jeho evropského turné po úterních zastávkách v Londýně a Paříži, kde vyzval vedoucí představitele Británie, Francie a Německa, aby dodali Ukrajině stíhačky.



Na přímý dotaz ohledně jeho setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým spolkovým kancléřem Olafem Scholzem ve středu večer Zelenskij novinářům řekl, že má "pozitivní dojem", ale raději se veřejně nevyjadřoval k tomu, o čem se o zbraních jednalo: "Řekl bych jen, že pracujeme na posílení našich schopností." Zelenskij rovněž uvedl, že jeho návštěva v Londýně "přinesla výsledky". Downing Street však ve středu uvedla, že Spojené království stíhačky nepošle, pokud by existovalo riziko pro britskou bezpečnost.



Několik vedoucích představitelů EU se k Zelenského žádosti o stíhačky staví opatrně. Nizozemský premiér Mark Rutte na dotaz ohledně této možnosti uvedl, že nic není vyloučeno, "pokud nedojde k situaci podle článku 5 mezi NATO a Ruskem". Článek 5 NATO zakotvuje zásadu kolektivní obrany, což znamená, že útok na jednoho je považován za útok na všechny.



Emmanuel Macron uvedl, že se Zelenským ve středu v Paříži o stíhačkách nehovořil a že "ukrajinský plán" nezveřejní. Rozhodující budou "příští týdny a měsíce", uvedl francouzský prezident a dodal, že je třeba upřednostnit "užitečné dodávky" pro ukrajinské válečné úsilí před "závazky, které přijdou velmi pozdě nebo velmi vzdáleně".



Den před summitem německý kancléř Olaf Scholz kritizoval "veřejnou soutěž" mezi některými zeměmi o to, kdo pošle Ukrajině více zbraní. "To, co poškozuje naši jednotu, je veřejná soutěž v tom, kdo se navzájem překoná po linii tanků, ponorek a letadel," řekl.



Mezitím estonská premiérka Kaja Kallasová navrhla, aby EU zvážila společný nákup zbraní pro Ukrajinu po vzoru programu vakcín proti COVIDu, a zajistila tak rychlejší dodávky vybavení. "Cena roste s každým zpožděním, s každým zaváháním," řekla.



Před summitem EU se Zelenskij dočkal několika potlesků vestoje od poslanců Evropského parlamentu, když vystoupil s projevem na adresu "evropského způsobu života", v němž se odvolával na demokratické hodnoty, respekt k rozmanitosti a právní stát.



"Toto je naše Evropa. Toto jsou naše pravidla. Toto je náš způsob života," řekl zaplněnému sálu europoslanců v dalším projevu dobře cíleném na své publikum. "Jsem zde proto, abych bránil cestu našich lidí domů."



Řekl, že Rusko se snaží zničit "ukrajinsko-evropský způsob života" prostřednictvím totální války, a označil jej za "nejvíce protievropskou sílu moderního světa".



Zelenskij měl na sobě obyčejný černý svetr s vyraženým nápisem United 24 (program sbírky prostředků na válečné úsilí Ukrajiny) a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola mu předala evropskou vlajku, na níž stálo, že "Ukrajina je Evropa". Oba vypadali dojatě, když poslouchali ukrajinskou hymnu a Beethovenovu Ódu na radost, evropskou hymnu.



Zelenskij vřele chválil Evropský parlament, který, jak připomněl, podpořil kandidaturu jeho země na členství v EU pouhých šest dní po ruské invazi. "To byla vize, která nás motivovala k tomu, abychom byli silní a udrželi směr," řekl. "Ukrajina se stane členem Evropské unie."



V pozdějším rozhovoru s novináři Zelenskij zopakoval, že Ukrajina doufá v zahájení formálních rozhovorů o vstupu do EU ještě v roce 2023. "Když říkám letos, myslím to vážně, letos, v roce 2023," řekl žertovně na adresu lídrů EU.



V obou projevech před poslanci Evropského parlamentu a vedoucími představiteli EU Zelenskij hojně děkoval evropským vládám a občanům za vojenskou a finanční podporu a žádosti o další pomoc formuloval mírně. Hovořil ukrajinsky - další známka jeho přání, aby se Ukrajina připojila k EU, která má 24 úředních jazyků.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vřele vyjádřila o "působivé" práci Ukrajiny na cestě k integraci do EU, ale zároveň zazněl varovný tón. "Čeká vás možná těžká cesta, ale buďte si jisti, že vás budeme na každém kroku doprovázet," řekla.



Během soukromého zasedání ukrajinský lídr vyzval své evropské protějšky k uvalení sankcí na ruský jaderný průmysl a označil to za "morální otázku". Jeho naděje však pravděpodobně ztroskotají, neboť zasvěcení představitelé EU neočekávají, že by se v připravovaném desátém balíčku sankcí objevil tento návrh, který Maďarsko - klient Rosatomu - pohrozilo vetovat.



Von der Leyenová uvedla, že příští balík sankcí EU - který by měl být zaveden do prvního výročí invaze - bude zaměřen na ruské propagandisty, jejichž "lži otravují veřejný prostor v Rusku i v zahraničí", a omezí obchod v hodnotě 10 miliard eur.



Představitelé EU označili Zelenského návštěvu za historickou. "Jsem si docela jistý, že jedno fyzické setkání je důležitější než deset setkání online, protože vidíte reakce, vidíte odhodlání a sebevědomí v očích prezidenta Zelenského," řekl litevský prezident Gitanas Nausėda.



"Jsme si dobře vědomi rizik spojených s vaší cestou sem a o to více si vaší návštěvy vážíme," řekl Zelenskému předseda Rady EU Charles Michel a připomněl první setkání prostřednictvím videospojení v den ruské invaze před téměř rokem, kdy panovaly obavy, že ukrajinský prezident bude během několika hodin zajat a zabit. "Realita totální války v Evropě nás tvrdě zasáhla a vaše slova nás zamrazila do morku kostí."



Poté, co Zelenskij promluvil k vedoucím představitelům sedmadvacítky, setkal se s vedoucími představiteli EU v malých skupinách. Tato setkání mu umožní prosadit u skeptičtějších lídrů rychlý vstup Ukrajiny do EU. Ukrajina spolu s Moldavskem a Gruzií získala status kandidátské země v červnu loňského roku, přičemž žádost podala jen několik dní po ruské invazi. Západní členské státy EU, jako je Francie, Německo a Nizozemsko, se domnívají, že proces přistoupení by mohl trvat roky, dokonce desetiletí, a obávají se vyvolávání falešných nadějí mezi ukrajinským obyvatelstvem.



Další prioritou Ukrajiny je získat podporu EU pro Zelenského desetibodový mírový plán, který požaduje stažení všech ruských vojsk, obnovení ukrajinských hranic a zřízení zvláštního tribunálu pro stíhání ruských válečných zločinů.





Podle návrhu závěrů summitu mají evropští lídři ve čtvrtek rovněž vyjádřit podporu "summitu o mírové formuli zaměřenému na zahájení realizace [mírového plánu]". V dokumentu se rovněž uvádí: "Rusko neprojevilo žádnou skutečnou vůli, pokud jde o spravedlivý a udržitelný mír."





Zdroj v angličtině ZDE



0