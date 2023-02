Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij ve čtvrtek přesvědčuje politiky EU, aby Ukrajině poskytli zbraně

9. 2. 2023

Ukrajinský prezident žádá spojence o stíhací letouny a rakety delšího doletu; tempo ruských operací se "za poslední týden výrazně zvýšilo",uvádí Institut pro studium války (ISW)



- V Luhansku začala ruská ofenzíva: ISW



Ruské síly znovu získaly iniciativu na Ukrajině a zahájily další velkou ofenzívu ve východní Luhanské oblasti, uvedl ve své nejnovější zprávě Institut pro studium války (ISW).



Nasazení významných prvků nejméně tří velkých ruských divizí do útočných operací v tomto sektoru naznačuje, že ruská ofenziva začala, i když ukrajinské síly zatím brání ruským silám zajistit si významné zisky."



Tempo ruských operací podél linie Svatove-Kreminna v západním Luhansku se "za poslední týden výrazně zvýšilo", dodala ISW.



S odvoláním na ruské zdroje thinktank uvedl, že zprávy tvrdí, že ruské jednotky útočí na ukrajinské obranné linie a okrajově postupují podél charkovsko-luhanské hranice, zejména severozápadně od Svatova u Kupjanska a západně od Kreminny.

- Zelenskij a Sunak navštívili britskou vojenskou základnu, kde probíhá výcvik ukrajinských vojáků:

Instead of a thousand words.



PrimeMinister @RishiSunak and @ZelenskyyUa at the Bovington Camp British military base where Ukrainian soldiers are being trained on the British main battle tank Challenger and other armored vehicles. pic.twitter.com/GYPYhQxEia — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 9, 2023







- Začátkem tohoto týdne Ukrajina prohlásila, že se ruské síly pokoušejí vázat ukrajinské síly boji ve východní části Donbasu, Moskva tam shromažďuje další jednotky pro očekávanou ofenzívu v příštích týdnech, která se možná zaměří na Luhanskou oblast.



V okolí města Bachmut a nedalekých měst Soledar a Vuhledar zuří již několik týdnů intenzivní boje.

- Do Bruselu na čtvrteční summit EU přijíždějí další světoví lídři, včetně estonské premiérky Kaji Kallase, která byla viděna, jak hovoří s novináři.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij se zúčastní summitu jako čestný host, kde bude naléhat na spojence, aby dodali stíhačky "co nejdříve" do války proti Rusku.



- Přední vojenský letecký analytik Justin Bronk z britského thinktanku Rusi konstatuje, že Velká Británie by pravděpodobně mohla postrádat několik svých nejstarších stíhaček Typhoon Tranche 1 v počtu asi 20 až 25 kusů. Ukrajina uvedla, že k vytvoření vítězného letectva potřebuje asi 200 západních stíhaček.



Tyto stíhačky, jak napsal na Twitteru, "nejsou optimalizovány pro létání v malých výškách" - létání potřebné k vyhnutí se ruské protivzdušné obraně, a nejsou dobře navrženy pro operace z jednoduchých, rozptýlených letišť, která Ukrajina používá, aby se vyhnula odhalení.



V důsledku toho by hodnota případného daru Typhoonů byla "téměř čistě symbolická", ale mohla by stát za to, pokud by pomohla přesvědčit Švédsko, aby dodalo Gripeny v rámci mezinárodního konsorcia.



- Nejnovější hodnocení britských zpravodajských služeb naznačuje, že mrazivé povětrnostní podmínky, včetně zmrzlé půdy, znamenaly, že v posledních týdnech pravděpodobně došlo na východní Ukrajině k minimální změně podmínek pro pohyb v terénu (CCM).



Tato situace "bude pravděpodobně nejhorší, s extrémně blátivými podmínkami, v polovině až na konci března", dodalo britské ministerstvo obrany.



"Velitelé na obou stranách se budou s vysokou pravděpodobností snažit vyhnout plánování velkých ofenziv v takovém období.



"Politické nebo operační příležitosti však mohou tyto obavy přehlušit, jak ukázalo Rusko, které zahájilo invazi koncem února 2022."



- Očekává se, že Volodymyr Zelenskij při své čtvrteční účasti na zvláštním summitu v Bruselu vyzve evropské lídry, aby urychlili dodávky zbraní, které pomohou jeho zemi v boji proti Rusku, a nekladli Ukrajině zbytečné překážky na cestě ke členství v EU.



Zelenskij se má setkat se všemi 27 vedoucími představiteli EU a očekává se, že vystoupí v Evropském parlamentu na zvláštním zasedání, kde se zaměří na potřebu vojenského vybavení pro Ukrajinu a kampaň za rychlý vstup do Evropské unie.



"Můj prezident cestuje, aby dosáhl výsledků," uvedl v předvečer cesty jeden z vysokých ukrajinských představitelů. Evropští spojenci Ukrajiny "potřebují tento a příští měsíc [v dodávkách vojenské techniky] urychlit, protože následující dva měsíce budou kritické".



Zelenskij usiluje o dělostřelectvo dlouhého doletu, dodávky slíbených evropských tanků, stíhaček a "munice, munice, munice", uvedl úředník, protože jeho armádě docházejí granáty sovětského typu a chce západní ekvivalenty, aby mohla pokračovat ve válečném úsilí. "Kdybychom to všechno už měli, mohli bychom zahájit protiofenzívu," dodal úředník.



- Představitelé EU označili Zelenského návštěvu za historickou.





Zelensiyj již vystoupil na šesti summitech EU prostřednictvím videospojení, ale toto bude jeho první cesta do Bruselu od ruské invaze před téměř rokem. Očekává se, že promluví k 27 vedoucím představitelům a uskuteční řadu bilaterálních jednání.

Příslib podpory ze strany britského premiéra Sunaka zahrnoval výcvik ukrajinských pilotů na moderních stíhačkách NATO, "aby Ukrajina mohla bránit své nebe i v budoucnosti". Sunak dodal: "Prvním krokem k tomu, abychom mohli poskytnout vyspělé letouny, je mít vojáky nebo letce, kteří jsou schopni je používat. To je proces. Nějakou dobu to trvá, my jsme tento proces zahájili dnes."







Tato setkání mu umožní prosadit u skeptičtějších lídrů rychlý vstup Ukrajiny do Evropské unie. Ukrajině byl spolu s Moldavskem a Gruzií loni v červnu udělen status kandidátské země, žádost o vstup do EU podala jen několik dní po ruské invazi. Západní členské státy EU, jako je Francie, Německo a Nizozemsko, se domnívají, že proces přistoupení by mohl trvat roky, dokonce desetiletí, a obávají se vyvolávání falešných nadějí mezi ukrajinským obyvatelstvem.Očekává se, že Zelenskyj zopakuje svou výzvu, aby Ukrajina mohla zahájit jednání o členství v roce 2023, což je procedurální krok, který obvykle trvá několik let po schválení kandidátského statusu. "Neradi bychom se stali rukojmími nějaké byrokratické procedury," řekl ukrajinský představitel.Další ukrajinskou prioritou je získat podporu EU pro Zelenského desetibodový mírový plán, který požaduje stažení všech ruských vojsk, obnovení ukrajinských hranic a zřízení zvláštního tribunálu pro stíhání ruských válečných zločinů.Podle návrhu závěrů summitu mají evropští lídři ve čtvrtek rovněž vyjádřit podporu "summitu o mírové formuli zaměřenému na zahájení realizace [mírového plánu]". V dokumentu se rovněž uvádí: "Rusko neprojevilo žádnou skutečnou vůli, pokud jde o spravedlivý a udržitelný mír".Takový krok by měl "vojenské a politické důsledky pro evropský kontinent a celý svět", uvedlo velvyslanectví ve středečním pozdním prohlášení."Rádi bychom Londýnu připomněli: v případě takového scénáře bude mít Spojené království na svědomí oběti na životech v důsledku dalšího kola eskalace, jakož i vojensko-politické důsledky pro evropský kontinent a celý svět. Rusko bude vědět jak reagovat na případné nepřátelské kroky britské strany."uvedl její zakladatel Jevgenij Prigožin.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že neexistují žádné známky toho, že by se Rusko připravovalo na mír.Během společné tiskové konference, kterou ve středu uspořádal s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem, Stoltenberg řekl:"Rusko bohužel nevidí žádné známky toho, že by se připravovalo na mír. Naopak, Moskva se připravuje na nové vojenské ofenzívy. Proto musíme Ukrajině i nadále poskytovat zbraně, které potřebuje k tomu, aby mohla znovu získat území a zvítězit jako suverénní a nezávislý národ.""Rusko nemůže a nesmí zvítězit," řekl a dodal, že na Ukrajině je v sázce "budoucnost Evropy".Vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. До перемоги, до миру, до Європи. pic.twitter.com/j8fwVUlsYd- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9. února 2023Očekává se, že Volodymyr Zelenskij ve čtvrtek odcestuje do Bruselu, aby se jako čestný host zúčastnil summitu EU, kde bude naléhat na spojence, aby "co nejdříve" dodali více zbraní a stíhaček, a také bude naléhat na urychlené zahájení rozhovorů o členství v EU.Ukrajinský prezident ve středu zahájil nečekané turné po Evropě návštěvou Británie a Francie, což je jeho teprve druhá zahraniční cesta od ruské invaze před téměř rokem.Jeho účast na summitu EU v Bruselu bude "signálem evropské solidarity", uvedl německý kancléř Olaf Scholz.Se Zelenským se na okraj zasedání Evropské rady setká také italská premiérka Giorgia Meloniová, sdělil agentuře Reuters vládní zdroj."Čím dříve Ukrajina dostane těžké zbraně dlouhého doletu, čím dříve naši piloti dostanou letadla, tím dříve tato ruská agrese skončí a my se budeme moci vrátit k míru v Evropě," řekl ukrajinský prezident při středečním příjezdu do Elysejského paláce. Zelensiyj se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem a vyzval je, aby "změnili pravidla hry" tím, že pošlou moderní letadla, a pak "tím rychleji tato ruská agrese skončí".Macron uvedl, že Paříž bude "pokračovat v úsilí" o dodávky zbraní Kyjevu, a dodal, že Francie je odhodlána pomoci Ukrajině k "vítězství, míru a Evropě". "Rusko nemůže a nesmí vyhrát," řekl a dodal, že na Ukrajině je v sázce "budoucnost Evropy". Scholz řekl, že je jasné, že Moskva nevyhraje, a ujistil Ukrajinu, že její budoucnost je v EU, a uvedl, že Ukrajina je součástí "evropské rodiny". "Putin svých cílů nedosáhne - ani na bitevním poli, ani prostřednictvím diktovaného míru."Zelenskyj také na své nečekané středeční návštěvě Spojeného království emotivně apeloval na Velkou Británii, aby dodala Ukrajině stíhačky. "Obracím se na vás a na celý svět jednoduchými, a přesto nejdůležitějšími slovy: bojová letadla - pro Ukrajinu! Křídla - za svobodu!" řekl. Rishi Sunak, který se dříve stavěl proti předání britských stíhaček, nařídil, aby ministerstvo obrany přezkoumalo, zda lze Zelenského žádosti vyhovět, a prohlásil, že "nic není vyloučeno ze stolu".