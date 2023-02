Německo, Dánsko a Nizozemsko slibují Ukrajině tanky Leopard 1

8. 2. 2023

čas čtení 6 minut

Ruské ostřelování poškodilo nemocnici a bytové domy na Ukrajině, uvedli v úterý místní představitelé, zatímco vojenští analytici vyjádřili skepsi ohledně možného dopadu toho, co Kyjiv nazývá připravovanou moskevskou ofenzívou kolem výročí invaze, píše Susie Blannová. Ruské ostřelování poškodilo nemocnici a bytové domy na Ukrajině, uvedli v úterý místní představitelé, zatímco vojenští analytici vyjádřili skepsi ohledně možného dopadu toho, co Kyjiv nazývá připravovanou moskevskou ofenzívou kolem výročí invaze,

Ostřelování ve městě Vovčansk na severovýchodě země způsobilo v pondělí několik požárů, včetně dvoupatrové městské nemocnice, uvedla regionální státní záchranná služba v online prohlášení.

Záchranáři evakuovali z místa osm civilistů, než uhasili požár, který nezpůsobil žádné oběti, uvedly úřady.

Vovčansk je v Charkivské oblasti, která byla okupována Ruskem poté, co 24. února začala jeho totální invaze. Následně byla znovu převzata Ukrajinou během protiofenzívy v závěru léta.

Předpokládaný ruský tlak může usilovat o znovudobytí území, které Moskva ztratila v této protiofenzívě. Neúspěchy na bojišti na Ukrajině uvedly Kreml do rozpaků a ruský prezident Vladimir Putin se snaží upevnit veřejnou podporu války.

Ukrajinští představitelé říkají, že očekávají, že ruské síly podniknou nový postup na východní a jižní Ukrajině, protože Kreml se snaží zabezpečit území, které nezákonně anektoval koncem září a kde tvrdí, že jeho vláda je vítána.

Někteří západní vojenští analytici však byli skeptičtí ohledně schopnosti Ruska zahájit v nadcházejících týdnech novou velkou ofenzívu, zejména včas na výročí 24. února, která by mohla změnit průběh války. Ukrajina i Rusko stále cvičí nové jednotky a hromadí zbraně.

Německo, Dánsko a Nizozemsko v úterý oznámily, že plánují poskytnout Ukrajině nejméně 100 renovovaných tanků Leopard 1. Tento závazek následoval poté, co Německo v lednu souhlasilo s tím, že umožní dodávky modernějších německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu.

Ve společném prohlášení ministři obrany Dánska, Německa a Nizozemska uvedli, že dodávka starších tanků Leopard 1 byla součástí úsilí "podpořit Ukrajinu v jejím úsilí odolat ruské agresi".

"Významně to zvýší vojenský potenciál Ukrajiny pro obnovení jejich narušené územní celistvosti," uvedli a dodali, že dodávka se uskuteční "v nadcházejících měsících" a bude zahrnovat logistickou podporu a výcvik.

Ruské síly se "přeskupují", když se pokoušejí prolomit ukrajinské linie v pěti oblastech na východě a severovýchodě země, oznámila v úterý ukrajinská armáda.

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny uvedl, že Moskva soustředí své úsilí poblíž měst Lyman, Bachmut, Avdijivka a Novopavlivka ve východní části Doněcké oblasti, stejně jako Kupjansk v Charkivské oblasti.

V Doněcké oblasti ruské síly také pokračovaly v ostřelování Vuhledaru, hornického města, které se stalo jedním z klíčových cílů Moskvy, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. Ve městě, které mělo před válkou 14 000 obyvatel, bylo zničeno pět bytových domů.

Doněcká oblast zaznamenala v posledních dnech výrazný příliv ruských vojáků, podle guvernéra Pavla Kyrylenka.

"Přesun jednotek ruské armády probíhá ve dne v noci. (Ruské ostřelování) se zintenzivňuje, tlak Rusů se každým dnem zintenzivňuje," řekl Kyrylenko v ukrajinské televizi.

Rusko se také připravuje na velkou ofenzívu v Luhanské oblasti, která je přímo na sever od Doněcku, řekl guvernér Serhij Hajdaj v televizním projevu.

Počet ruských útoků v provincii se v pondělí a přes noc "dramaticky" zvýšil, řekl.

"Okupanti hledají slabá místa a dopravili na frontu spoustu vybavení a tisíce vojáků," řekl Hajdaj.

Asi 60 000 domácností v Marhaňci zůstalo bez vody poté, co ruské ostřelování poblíž Záporoží přerušilo dodávky elektřiny do místní čerpací stanice, uvedly úřady.

Mykola Lukašuk, který stojí v čele Dněpropetrovské oblastní rady, obvinil ruské síly, že v noci na úterý ostřelovaly těžkým dělostřelectvem a několika raketomety města a vesnice sousedící s elektrárnou, největším evropským jaderným zařízením.

Britské ministerstvo obrany v úterním hodnocení uvedlo, že Rusko "vyžaduje od nedostatečně obsazených, nezkušených jednotek, aby kvůli politickému a profesionálnímu tlaku dosáhly nerealistických cílů."

"Ruští vůdci budou pravděpodobně i nadále požadovat rozsáhlý pokrok," dodalo ministerstvo. "Zůstává nepravděpodobné, že by Rusko mohlo v nadcházejících týdnech vybudovat síly potřebné k podstatnému ovlivnění výsledku války."

Michael Kofman, americký vojenský analytik a ředitel ruských studií ve výzkumné organizaci CAN v Arlingtonu ve Virginii, v pondělí tweetoval, že není jasné, jak velkou ofenzívu je Rusko schopno provést.

Dodal: "Ale mám podezření, že se to může ukázat jako ohromující, zaměřené převážně na Donbas."

Michael Clarke, hostující profesor válečných studií na King's College v Londýně, řekl, že by byl "ohromen, chci říct, opravdu ohromen, kdyby (Rusové) byli v nějaké formě schopni zahájení strategické ofenzívy 24. března."

Uznal, že Moskva pokračuje v rozmisťování svých jednotek na Ukrajině a řekl, že Rusko by také mohlo zahájit místní ofenzívy nebo velké letecké útoky. Připomněl však, že ruští velitelé se stále vzpamatovávají z neúspěšného pokusu dobýt Kyjiv a svrhnout ukrajinskou vládu na počátku války.

Řekl, že "vojenští plánovači v Rusku si budou vědomi, že když začnou tuto novou ofenzívu, musí to udělat správně."

"Po fiasku první (ofenzívy) by bylo lepší odejít a dát se do toho spíše později, než brzy a znovu to pokazit," řekl Clarke agentuře AP.

Mezitím ukrajinský parlament v úterý jmenoval šéfa národní policie Ihora Klymenka novým ministrem vnitra. Klymenko sloužil jako úřadující ministr vnitra od 18. ledna, kdy zemřel jeho předchůdce Denys Monastyrskij při havárii vrtulníku na předměstí Kyjeva.

Ministerstvo vnitra kontroluje policii a pohraniční síly, Národní gardu a pohotovostní službu.

Ukrajinský parlament, Nejvyšší rada, také jmenoval Vasyla Maljuka do čela hlavní ukrajinské bezpečnostní agentury.

Celý článek v angličtině: ZDE

0